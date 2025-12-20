https://crimea.ria.ru/20251220/kakie-professii-vybiraet-molodezh-v-krymu-1151712245.html

Какие профессии выбирает молодежь в Крыму

Какие профессии выбирает молодежь в Крыму - РИА Новости Крым, 20.12.2025

Какие профессии выбирает молодежь в Крыму

63% девятиклассников нашей страны выбирают для обучения колледжи и техникумы. Существует ли подобный спрос на среднее специальное образование среди крымских... РИА Новости Крым, 20.12.2025

2025-12-20T07:40

2025-12-20T07:40

2025-12-20T07:40

радио "спутник в крыму"

крым

молодежь

профессия

работа

новости крыма

статистика

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1b/1143701166_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2df51439289c39793b0bb0368b5cbbc5.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. 63% девятиклассников нашей страны выбирают для обучения колледжи и техникумы. Существует ли подобный спрос на среднее специальное образование среди крымских школьников, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала начальник центра трудоустройства выпускников "Крымского центра развития профессионального образования" Юлия Кононова."Да, мы ничуть не отстаем от других регионов Российской Федерации. В рамках вступительной компании 2025-26 учебного года, на программы среднего профессионального образования в крымские колледжи и техникумы было подано более 70 000 заявлений от абитуриентов. Это на 25% больше, чем в предыдущем году. Более 81% зачисленных студентов от общего числа первокурсников поступили после 9 класса", – рассказала она.По информации специалиста, контрольные цифры приема на бюджетные места формируются за счет республиканского и федерального бюджетов.Начальник центра трудоустройства отметила, что контрольные цифры приёма ежегодно формируются на основе анализа крымского рынка труда, и в соответствии с потребностями увеличивается количество бюджетных мест по определённым направлениям.По словам Юлии Кононовой, сейчас в Крыму фиксируется дефицит кадров в строительной и сельскохозяйственной отраслях, также есть нехватка медиков, востребованы сферы туризма и IT.Эксперт отметила, что на полуострове неуклонно растет престиж рабочих специальностей и профессий. "Сейчас, возможно, колледжи и техникумы где-то престижнее, чем определенные вузы", – подчеркнула Юлия Кононова."В Крыму наши работодатели сразу готовы предложить достаточно конкурентную заработную плату даже для молодых специалистов. Хочу отметить, что у нас есть такие студенты, которые еще в период прохождения практики на предприятиях по срочным трудовым договорам получают зарплату, поскольку у нас подавляющее большинство производственной практики оплачивается. Они выбирают на предприятии свое место работы, и после диплома трудоустраиваются", – рассказала гость эфира.Также она добавила, что предприятия заинтересованы в росте, в квалификации молодого специалиста, и идут навстречу, если молодой специалист продолжает обучение в вузе, в том числе заочно.По мнению Юлии Кононовой, в следующем году контрольные цифры приема также будут увеличиться, и двери всех крымских колледжей снова будут открыты для поступающих."Все направлено на восстановление нашего регионального рынка труда и снижение потребности в кадрах в определенных отраслях, на минимизацию оттока рабочей силы. Чтобы наши дети, студенты, молодые специалисты из Республики Крым оставались работать на нашей крымской земле", – заключила она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

https://crimea.ria.ru/20250919/kerchenskiy-student-stal-luchshim-svarschikom-na-vserossiyskom-konkurse-1149510994.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, молодежь, профессия, работа, новости крыма, статистика, общество