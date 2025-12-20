https://crimea.ria.ru/20251220/kak-krym-prezentuet-traditsii-gostepriimstva-v-raznykh-regionakh-rossii-1151717622.html

Как Крым презентует традиции гостеприимства в разных регионах России

2025-12-20T09:18

сергей ганзий

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Крым презентует туристический потенциал в разных регионах России в рамках Года крымского гостеприимства. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава минкурортов республики Сергей Ганзий.По его словам, в рамках этой работы на различных площадках пройдут форумы и мероприятия, которые подчеркнут уникальность крымских средств размещения и объектов показа, познакомят регионы с инфраструктурой гостеприимства, которая в Крыму активно развивается. При этом акцент также сделают на повышении качества турпродукта в Крыму, которое растет благодаря работе людей, задействованных в отрасли."Мы часто говорим о том, что душа крымского гостеприимства – это люди, которые работают в отрасли. Ежегодно круглогодично в отрасли работают более 42 тысяч человек. В период высокого туристского сезона количество увеличивается в несколько раз. И мы понимаем, что каждый седьмой житель трудоспособного возраста работает именно для приема гостей в Крыму. Поэтому очень важно отметить тот сервис, те радушие и гостеприимство, с которыми наши сотрудники отрасли встречают гостей", – считает глава профильного республиканского ведомства.Следующий год в Крыму станет Годом крымского гостеприимства. Соответствующее распоряжение подписал ранее глава Республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Курортный потенциал Крыма презентуют в СибириНа 2 млрд больше: Аксенов рассказал Путину о доходах от туротрасли КрымаЭкономный отдых в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоит

