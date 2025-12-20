Как Крым презентует традиции гостеприимства в разных регионах России
Туристические возможности Крым презентуют в разных регионах России – минкурортов
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта. Набережная
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Крым презентует туристический потенциал в разных регионах России в рамках Года крымского гостеприимства. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава минкурортов республики Сергей Ганзий.
"Мы составили большой план мероприятий, связанный с проведением Года крымского гостеприимства. В эту работу включаются наши объекты санаторно-курортного комплекса, гостиничные объекты, объекты показа. Страт дадим в рамках форума в феврале. Это презентация наших возможностей по отдыху и оздоровлению в регионах. И мы уже назвали эти дни днями крымского гостеприимства", – анонсировал Ганзий.
По его словам, в рамках этой работы на различных площадках пройдут форумы и мероприятия, которые подчеркнут уникальность крымских средств размещения и объектов показа, познакомят регионы с инфраструктурой гостеприимства, которая в Крыму активно развивается. При этом акцент также сделают на повышении качества турпродукта в Крыму, которое растет благодаря работе людей, задействованных в отрасли.
"Мы часто говорим о том, что душа крымского гостеприимства – это люди, которые работают в отрасли. Ежегодно круглогодично в отрасли работают более 42 тысяч человек. В период высокого туристского сезона количество увеличивается в несколько раз. И мы понимаем, что каждый седьмой житель трудоспособного возраста работает именно для приема гостей в Крыму. Поэтому очень важно отметить тот сервис, те радушие и гостеприимство, с которыми наши сотрудники отрасли встречают гостей", – считает глава профильного республиканского ведомства.
Следующий год в Крыму станет Годом крымского гостеприимства. Соответствующее распоряжение подписал ранее глава Республики Сергей Аксенов.
Читайте также на РИА Новости Крым: