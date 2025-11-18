https://crimea.ria.ru/20251118/kurortnyy-potentsial-kryma-prezentuyut-v-sibiri-1150992529.html

Курортный потенциал Крыма презентуют в Сибири

Курортный потенциал Крыма презентуют в Сибири - РИА Новости Крым, 18.11.2025

Курортный потенциал Крыма презентуют в Сибири

Министерство курортов и туризма Крыма с 19 по 21 ноября проведет в Новосибирске Дни Крыма, в рамках которых жители Сибири смогут ознакомиться с преимуществами... РИА Новости Крым, 18.11.2025

2025-11-18T10:29

2025-11-18T10:29

2025-11-18T10:18

крым

сергей аксенов

туризм в крыму

туризм

внутренний туризм

общество

сибирь

новосибирская область

новосибирск

оздоровление в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1150992182_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_370eb4c2a956aa30bb1bd6a0ef30a6cc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Министерство курортов и туризма Крыма с 19 по 21 ноября проведет в Новосибирске Дни Крыма, в рамках которых жители Сибири смогут ознакомиться с преимуществами отдыха и оздоровления на полуострове. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."В рамках мероприятия запланирована обширная информационная и деловая программа – от встреч с руководством Новосибирской торгово-промышленной палаты, профсоюзными и туристическими организациями до выставки фотографий победителей Всероссийского конкурса "Крым в моем сердце" и дегустации крымских деликатесов", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Аксенова, основная часть работы пройдет на площадке Форума сибирского гостеприимства "Дикоросы", где организован единый стенд Крыма. Здесь проведут свои презентации администрации городов Ялта и Саки, представители крымского турбизнеса и Крымского федерального университета имени Вернадского, в ходе которых посетители смогут получить информацию не только об отдыхе, но и о развитии кадрового потенциала отрасли.Аксенов также отметил, что в результате проведенных в марте этого года Дней Крыма в Приволжском федеральном округе турпоток в Крым оттуда вырос на 5%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре крымских проекта стали лауреатами премии "Маршрут года-2025"Россияне выбирают Крым для отдыха в одиночку – цены на размещениеНа 2 млрд больше: Аксенов рассказал Путину о доходах от туротрасли Крыма

https://crimea.ria.ru/20250722/gryazi-khvatit-na-veka-krym-stanovitsya-serdtsem-rossiyskoy-balneologii-1148130454.html

крым

сибирь

новосибирская область

новосибирск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, туризм в крыму, туризм, внутренний туризм, общество, сибирь, новосибирская область, новосибирск, оздоровление в крыму, новости крыма