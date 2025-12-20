Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности - РИА Новости Крым, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251220/putin-pozdravil-sotrudnikov-i-veteranov-organov-bezopasnosti-1151837572.html
Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности
Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности - РИА Новости Крым, 20.12.2025
Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности
Президент России поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 20.12.2025
2025-12-20T09:44
2025-12-20T09:44
владимир путин (политик)
россия
праздники и памятные даты
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0a/1150107943_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_f5ea81c98a887883103596292d270313.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Президент России поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.Российский лидер подчеркнул мужество, неоценимый вклад и верность Отечеству легендарных наставников и ветеранов спецслужб в отстаивании интересов России в самые ложные моменты истории.Президент поблагодарил и действующих сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ, которые сегодня надежно обеспечивают безопасность России и россиян.В России ежегодно 20 декабря чествуют работников органов безопасности. Праздник был установлен указом президента в 1995 году. В Советском Союзе этот день называли Днем чекиста. Все потому, что именно в этот день в 1917 году Совет народных комиссаров РСФСР издал Декрет об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0a/1150107943_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_8abce8ba54ba380c1c8474c90cbdacf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, праздники и памятные даты, общество, новости
Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности

Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности с профессиональным праздником

09:44 20.12.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Президент России поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Российский лидер подчеркнул мужество, неоценимый вклад и верность Отечеству легендарных наставников и ветеранов спецслужб в отстаивании интересов России в самые ложные моменты истории.
"Они мужественно сражались с нацистами и их пособниками, приближая Великую Победу. Навсегда в истории страны останется роль специальных служб, которые с честью и триумфом выходили из напряженных поединков "холодной войны". Мы будем помнить и тех наших боевых товарищей, которые на переломном рубеже ХХ и ХХI веков отдали свои жизни, сделали все, чтобы отстоять суверенитет и территориальную целостность, само будущее России, отразить агрессию международного терроризма", - сказано в тексте.
Президент поблагодарил и действующих сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ, которые сегодня надежно обеспечивают безопасность России и россиян.
"Особые слова благодарности сотрудникам, выполняющим сегодня задачи по защите прав и свобод граждан, интересов государства в условиях специальной военной операции". - акцентировал Путин.
В России ежегодно 20 декабря чествуют работников органов безопасности. Праздник был установлен указом президента в 1995 году. В Советском Союзе этот день называли Днем чекиста. Все потому, что именно в этот день в 1917 году Совет народных комиссаров РСФСР издал Декрет об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)РоссияПраздники и памятные датыОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:54Буданов* сделал шокирующее признание о мобилизации на Украине
10:33Подросток из Курска попал в колонию за попытку примкнуть к террористам
10:15На страже безопасности крымчан: Аксенов поздравил сотрудников ФСБ
10:01Эпидсезон в Крыму: заболеваемость ОРВИ и гриппом растет
09:44Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности
09:18Как Крым презентует традиции гостеприимства в разных регионах России
08:37В Крыму водителя зажало в искореженном авто
08:14Туристов привлекают гастрономические туры – что предлагает Крым
07:40Какие профессии выбирает молодежь в Крыму
07:24Два беспилотника уничтожены над Азовским морем
07:07"Серые" зарплаты: в Крыму 13 фирм выплатили налоги за самозанятых
00:01Погода в Крыму 20 декабря
00:00Какой сегодня праздник: 20 декабря
23:2611 украинских беспилотников сбили над Крымом и Черным морем за три часа
22:33"Итоги года" с Владимиром Путиным и атака на Севастополь: главное за день
22:11Пенсионерка передала "спасибо" евпаторийским врачам через Путина
21:55Ялта 2.0: когда заключат договор о новом мироустройстве и каким он будет
21:28Рейд в Севастополе открыли
21:23В Севастополе отбой воздушной тревоги
21:06Рубио назвал условие заключения сделки по Украине
Лента новостейМолния