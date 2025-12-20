https://crimea.ria.ru/20251220/putin-pozdravil-sotrudnikov-i-veteranov-organov-bezopasnosti-1151837572.html

Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности

Президент России поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 20.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Президент России поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.Российский лидер подчеркнул мужество, неоценимый вклад и верность Отечеству легендарных наставников и ветеранов спецслужб в отстаивании интересов России в самые ложные моменты истории.Президент поблагодарил и действующих сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ, которые сегодня надежно обеспечивают безопасность России и россиян.В России ежегодно 20 декабря чествуют работников органов безопасности. Праздник был установлен указом президента в 1995 году. В Советском Союзе этот день называли Днем чекиста. Все потому, что именно в этот день в 1917 году Совет народных комиссаров РСФСР издал Декрет об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

