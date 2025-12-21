https://crimea.ria.ru/20251221/propavshikh-v-samarskoy-oblasti-detey-nashli-1151857213.html

Пропавших в Самарской области детей нашли

Четверо маленьких детей, пропавшие в одном из поселков Самарской области, найдены живыми, сообщают в региональном МВД. РИА Новости Крым, 21.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Четверо маленьких детей, пропавшие в одном из поселков Самарской области, найдены живыми, сообщают в региональном МВД.Утром в воскресенье стало известно, что накануне 10-летний мальчик и девочки 2015, 2020 и 2014 годов рождения не вернулись домой после прогулки. После обращения за помощью родителей детей был поднят по тревоге личный состав отдела полиции, Росгвардии, организаций правоохранительной направленности и волонтеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

