Пропавших в Самарской области детей нашли
Четверо маленьких детей, пропавшие в одном из поселков Самарской области, найдены живыми, сообщают в региональном МВД. РИА Новости Крым, 21.12.2025
2025-12-21T11:32
2025-12-21T11:32
2025-12-21T11:32
самарская область
новости
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
происшествия
дети
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Четверо маленьких детей, пропавшие в одном из поселков Самарской области, найдены живыми, сообщают в региональном МВД.Утром в воскресенье стало известно, что накануне 10-летний мальчик и девочки 2015, 2020 и 2014 годов рождения не вернулись домой после прогулки. После обращения за помощью родителей детей был поднят по тревоге личный состав отдела полиции, Росгвардии, организаций правоохранительной направленности и волонтеров.
самарская область
самарская область, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия, дети
