Пропавших в Самарской области детей нашли - РИА Новости Крым, 21.12.2025
Пропавших в Самарской области детей нашли
Пропавших в Самарской области детей нашли - РИА Новости Крым, 21.12.2025
Пропавших в Самарской области детей нашли
Четверо маленьких детей, пропавшие в одном из поселков Самарской области, найдены живыми, сообщают в региональном МВД. РИА Новости Крым, 21.12.2025
2025-12-21T11:32
2025-12-21T11:32
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Четверо маленьких детей, пропавшие в одном из поселков Самарской области, найдены живыми, сообщают в региональном МВД.Утром в воскресенье стало известно, что накануне 10-летний мальчик и девочки 2015, 2020 и 2014 годов рождения не вернулись домой после прогулки. После обращения за помощью родителей детей был поднят по тревоге личный состав отдела полиции, Росгвардии, организаций правоохранительной направленности и волонтеров.
самарская область
Новости
Пропавших в Самарской области детей нашли

Пропавшие в Самарской области четверо маленьких детей найдены живыми

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Четверо маленьких детей, пропавшие в одном из поселков Самарской области, найдены живыми, сообщают в региональном МВД.

"Дети разысканы. В отношении детей противоправные действия не совершались", – проинформировали в полиции.

Утром в воскресенье стало известно, что накануне 10-летний мальчик и девочки 2015, 2020 и 2014 годов рождения не вернулись домой после прогулки. После обращения за помощью родителей детей был поднят по тревоге личный состав отдела полиции, Росгвардии, организаций правоохранительной направленности и волонтеров.
