Ждал эвакуации: поисковики под Керчью обнаружили останки красноармейца
На Керченском полуострове поисковики обнаружили останки бойца Красной армии
19:27 23.12.2025 (обновлено: 19:31 23.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Останки бойца Красной армии подняли поисковики на одном из склонов самой восточной части Керченского полуострова. Об этом РИА Новости Крым рассказал командир поискового отряда "Керчь" поискового объединения "Крымский рубеж" ДОСААФ России Виктор Густой.
"В районе поселка Подмаячный поисковиками были найдены останки советского воина времен Великой Отечественной войны", – рассказал он.
Командир отметил, что изначально для поисковиков это был так называемый разведывательный выход. Останки обнаружили недалеко от пляжа. Скорее всего, воин получил осколочное или пулевое ранение.
"Он лежал на глубине до метра в горизонтальном положении, лицом вверх. Состояние скелета показало, что видимых и значимых повреждений на нем не было, возможно это было осколочное или огнестрельное ранение", – предполагает эксперт.
По мнению поисковиков, боец погиб не сразу. В пользу этой теории говорит то, что под его головой был подсумок с противогазом. Кроме того, рядом с правой рукой был пустой котелок, а также стеклянная ампула, в которой могло быть обезболивающее.
"Предположительно боец был ранен, ему оказывали медицинскую помощь, на что указывает противогаз под головой и медицинские ампулы, расположение останков указывает что боец мог ждать эвакуации", – рассказали специалисты поискового отряда "Керчь".
Установить дату гибели бойца пока непросто. Но есть предположение, что это был участник Керченско-Эльтигенской десантной операции, которая началась в ноябре 1943 года.
"Как раз в этом месте в 1943 году высаживался десант и можно предположить, что воин был тяжело ранен во время высадки и погиб", – уточнил Виктор Густой.
И добавил, что в пользу этой теории говорит то, что защитник был при полном боевом комплекте. Так что, скорее всего, воин получил снаряжение на Таманском берегу, переправился на Керченский полуостров, где и получил ранение.
"Вряд ли бы в 1942 году (в середине мая, когда Красная армия эвакуировалась на Тамань – ред.) у него был полны боекомплект. Армия отступала. А в 1943 году они шли в атаку", – считает Виктор Густой.
Так силами современных потомков, еще один защитник Крыма будет предан земле со всеми полагающимися воинскими почестями. Работа в этом районе продолжится, заверил он.
