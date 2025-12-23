https://crimea.ria.ru/20251223/zhdal-evakuatsii-poiskoviki-pod-kerchyu-obnaruzhili-ostanki-krasnoarmeytsa-1151925605.html

Ждал эвакуации: поисковики под Керчью обнаружили останки красноармейца

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Останки бойца Красной армии подняли поисковики на одном из склонов самой восточной части Керченского полуострова. Об этом РИА Новости Крым рассказал командир поискового отряда "Керчь" поискового объединения "Крымский рубеж" ДОСААФ России Виктор Густой.Командир отметил, что изначально для поисковиков это был так называемый разведывательный выход. Останки обнаружили недалеко от пляжа. Скорее всего, воин получил осколочное или пулевое ранение.По мнению поисковиков, боец погиб не сразу. В пользу этой теории говорит то, что под его головой был подсумок с противогазом. Кроме того, рядом с правой рукой был пустой котелок, а также стеклянная ампула, в которой могло быть обезболивающее.Установить дату гибели бойца пока непросто. Но есть предположение, что это был участник Керченско-Эльтигенской десантной операции, которая началась в ноябре 1943 года.И добавил, что в пользу этой теории говорит то, что защитник был при полном боевом комплекте. Так что, скорее всего, воин получил снаряжение на Таманском берегу, переправился на Керченский полуостров, где и получил ранение."Вряд ли бы в 1942 году (в середине мая, когда Красная армия эвакуировалась на Тамань – ред.) у него был полны боекомплект. Армия отступала. А в 1943 году они шли в атаку", – считает Виктор Густой.Так силами современных потомков, еще один защитник Крыма будет предан земле со всеми полагающимися воинскими почестями. Работа в этом районе продолжится, заверил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С верой в сердце и ладанкой в кармане – как советские солдаты шли в бойЕму было 28: керченские поисковики вернули еще одно имя советского бойцаПодвиг города-героя: как освобождали Керчь от фашистов

