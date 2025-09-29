Ему было 28: керченские поисковики вернули еще одно имя советского бойца

https://crimea.ria.ru/20250929/emu-bylo-28-kerchenskie-poiskoviki-vernuli-esche-odno-imya-sovetskogo-boytsa-1149831174.html

КЕРЧЬ, 29 сен – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Немецкие войска прорвали последний оборонительный рубеж и уже вошли в город. Красная армия эвакуировала личный состав, технику и гражданское население через пролив. Керчь. 16 мая 1942 года. Под шквальным огнем советские солдаты сдерживали натиск оккупантов и прикрывали переправу. Противник превосходил и числом, и орудием. Потери катастрофически росли. За каждый метр земли и каждую минуту на востоке Крыма советский народ платил кровью и десятками жизней своих защитников.Одним из героев той отступательной операции был красноармеец Унан Ваньян – рядовой 156-й стрелковой дивизии. На момент сражения солдату было 28 лет. Он погиб на керченской земле – его останки обнаружили лишь спустя 83 года. Бойца найдут случайно – во время земляных работ по благоустройству Приморского парка города-героя.Кто обнаружил останки?"Для коммуникаций копали ров. И один из строителей увидел, что в отвале грунта появились какие-то кости. Я прибыл на место и убедился, что это человеческие останки бойца Великой Отечественной войны", – рассказывает командир поискового отряда "Керчь" поискового объединение "Крымский рубеж" ДОСААФ России Виктор Густой.Позже удалось узнать, что в яме, которую раскопал экскаватор, были захоронены два бойца. При одном из них был найден медальон, который прочитали специалисты.Где призывался боец?Призывался красноармеец на Кавказе. Он родом из Мартакертского района Азербайджанской ССР. Известно, что участвовал в 1942-м году в боях, которые происходили на перешейке Керченского полуострова (Ак-Монайский рубеж – ред.). После трагического отступления мая 1942 года по сводкам стало известно, что он пал смертью храбрых. В документах значится дата гибели – 16 мая."Крайний день, когда фашисты захватили Керчь. Началась вторая оккупация. Это как раз место, откуда наши прикрывали переправу. Известно, что в это время многие переправлялись на берег Тамани", – рассказывает поисковик.Что было найдено рядом?В ходе раскопок артефактов найдено немного, но личные вещи были. Это пуговицы, ремни, подсумки с патронами, пробка от советской стеклянной фляги. Также подняты элементы амуниции."Однозначно, два наших бойца. Они были, судя по всему, после боя, через какое-то время, стянуты в эту яму и засыпаны", – сказал Виктор Густой.Останки советских воинов лежали на глубине чуть больше метра. Поисковики предполагают, что это было так называемое санитарное захоронение. Могилы под это не копали, а использовали любые существующие углубления – траншеи или воронки от разорвавшихся снарядов. Об этом говорит смешанный грунт на месте эксгумации."После боя санитарными захоронениями занимались немцы. Точнее, они заставляли местное население, обычных гражданских, собирать трупы, стаскивать и захоранивать", – уверен командир поискового отряда "Керчь" ПО "Крымский рубеж" ДОСААФ России.Благодаря сохранившимся архивам известно, что в то время на территории нынешнего Приморского парка был организован военный госпиталь. Кроме того, на этом месте расположена большая братская могила, где похоронено много красноармейцев."Я думаю, что на этом месте могут быть еще захоронения, так как это находится буквально в 100 метрах от братской могилы. В свое время старые поисковики рассказывали, там в этом парке и рядом при строительных работах неоднократно находили останки бойцов", – считает поисковик.За последние года участники поискового объединения "Крымский рубеж" в Керчи обнаружили и подняли из безызвестных захоронений десятки бойцов. Многим из них удалось вернуть имя и перезахоронить со всеми воинскими почестями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подвиг города-героя: как освобождали Керчь от фашистовКак волонтеры помогают сохранить историческое наследие крепости Керчь Поисковые работы в Аджимушкайских каменоломнях – в чем смысл экспедиции

