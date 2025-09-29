Рейтинг@Mail.ru
Ему было 28: керченские поисковики вернули еще одно имя советского бойца - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250929/emu-bylo-28-kerchenskie-poiskoviki-vernuli-esche-odno-imya-sovetskogo-boytsa-1149831174.html
Ему было 28: керченские поисковики вернули еще одно имя советского бойца
Ему было 28: керченские поисковики вернули еще одно имя советского бойца - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Ему было 28: керченские поисковики вернули еще одно имя советского бойца
Немецкие войска прорвали последний оборонительный рубеж и уже вошли в город. Красная армия эвакуировала личный состав, технику и гражданское население через... РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T19:31
2025-09-29T18:32
эксклюзивы риа новости крым
керчь
память
история
великая отечественная война
крым в истории: секреты, факты, фото
крым в великой отечественной войне
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149830158_0:759:2240:2019_1920x0_80_0_0_66184c5d3e02202d0f5a80a6ef0b2d2c.jpg
КЕРЧЬ, 29 сен – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Немецкие войска прорвали последний оборонительный рубеж и уже вошли в город. Красная армия эвакуировала личный состав, технику и гражданское население через пролив. Керчь. 16 мая 1942 года. Под шквальным огнем советские солдаты сдерживали натиск оккупантов и прикрывали переправу. Противник превосходил и числом, и орудием. Потери катастрофически росли. За каждый метр земли и каждую минуту на востоке Крыма советский народ платил кровью и десятками жизней своих защитников.Одним из героев той отступательной операции был красноармеец Унан Ваньян – рядовой 156-й стрелковой дивизии. На момент сражения солдату было 28 лет. Он погиб на керченской земле – его останки обнаружили лишь спустя 83 года. Бойца найдут случайно – во время земляных работ по благоустройству Приморского парка города-героя.Кто обнаружил останки?"Для коммуникаций копали ров. И один из строителей увидел, что в отвале грунта появились какие-то кости. Я прибыл на место и убедился, что это человеческие останки бойца Великой Отечественной войны", – рассказывает командир поискового отряда "Керчь" поискового объединение "Крымский рубеж" ДОСААФ России Виктор Густой.Позже удалось узнать, что в яме, которую раскопал экскаватор, были захоронены два бойца. При одном из них был найден медальон, который прочитали специалисты.Где призывался боец?Призывался красноармеец на Кавказе. Он родом из Мартакертского района Азербайджанской ССР. Известно, что участвовал в 1942-м году в боях, которые происходили на перешейке Керченского полуострова (Ак-Монайский рубеж – ред.). После трагического отступления мая 1942 года по сводкам стало известно, что он пал смертью храбрых. В документах значится дата гибели – 16 мая."Крайний день, когда фашисты захватили Керчь. Началась вторая оккупация. Это как раз место, откуда наши прикрывали переправу. Известно, что в это время многие переправлялись на берег Тамани", – рассказывает поисковик.Что было найдено рядом?В ходе раскопок артефактов найдено немного, но личные вещи были. Это пуговицы, ремни, подсумки с патронами, пробка от советской стеклянной фляги. Также подняты элементы амуниции."Однозначно, два наших бойца. Они были, судя по всему, после боя, через какое-то время, стянуты в эту яму и засыпаны", – сказал Виктор Густой.Останки советских воинов лежали на глубине чуть больше метра. Поисковики предполагают, что это было так называемое санитарное захоронение. Могилы под это не копали, а использовали любые существующие углубления – траншеи или воронки от разорвавшихся снарядов. Об этом говорит смешанный грунт на месте эксгумации."После боя санитарными захоронениями занимались немцы. Точнее, они заставляли местное население, обычных гражданских, собирать трупы, стаскивать и захоранивать", – уверен командир поискового отряда "Керчь" ПО "Крымский рубеж" ДОСААФ России.Благодаря сохранившимся архивам известно, что в то время на территории нынешнего Приморского парка был организован военный госпиталь. Кроме того, на этом месте расположена большая братская могила, где похоронено много красноармейцев."Я думаю, что на этом месте могут быть еще захоронения, так как это находится буквально в 100 метрах от братской могилы. В свое время старые поисковики рассказывали, там в этом парке и рядом при строительных работах неоднократно находили останки бойцов", – считает поисковик.За последние года участники поискового объединения "Крымский рубеж" в Керчи обнаружили и подняли из безызвестных захоронений десятки бойцов. Многим из них удалось вернуть имя и перезахоронить со всеми воинскими почестями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подвиг города-героя: как освобождали Керчь от фашистовКак волонтеры помогают сохранить историческое наследие крепости Керчь Поисковые работы в Аджимушкайских каменоломнях – в чем смысл экспедиции
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149830158_0:368:2240:2048_1920x0_80_0_0_4e05dfc12b18f6a10f4960b5c80b3db6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керчь, память, история, великая отечественная война, крым в истории: секреты, факты, фото, крым в великой отечественной войне
Ему было 28: керченские поисковики вернули еще одно имя советского бойца

В Керчи поисковики установили еще одно имя найденного бойца Красной армии

19:31 29.09.2025
 
© Фото: командир поискового отряда "Керчь" поискового объединение "Крымский рубеж" ДОСААФ России Виктор ГустойВ Керчи поисковики установили еще одно имя найденного бойца Красной армии
В Керчи поисковики установили еще одно имя найденного бойца Красной армии
© Фото: командир поискового отряда "Керчь" поискового объединение "Крымский рубеж" ДОСААФ России Виктор Густой
Читать в
ДзенTelegram
КЕРЧЬ, 29 сен – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Немецкие войска прорвали последний оборонительный рубеж и уже вошли в город. Красная армия эвакуировала личный состав, технику и гражданское население через пролив. Керчь. 16 мая 1942 года. Под шквальным огнем советские солдаты сдерживали натиск оккупантов и прикрывали переправу. Противник превосходил и числом, и орудием. Потери катастрофически росли. За каждый метр земли и каждую минуту на востоке Крыма советский народ платил кровью и десятками жизней своих защитников.
Одним из героев той отступательной операции был красноармеец Унан Ваньян – рядовой 156-й стрелковой дивизии. На момент сражения солдату было 28 лет. Он погиб на керченской земле – его останки обнаружили лишь спустя 83 года. Бойца найдут случайно – во время земляных работ по благоустройству Приморского парка города-героя.
© Фото: командир поискового отряда "Керчь" поискового объединение "Крымский рубеж" ДОСААФ России Виктор ГустойВ Керчи поисковики установили еще одно имя найденного бойца Красной армии
В Керчи поисковики установили еще одно имя найденного бойца Красной армии
© Фото: командир поискового отряда "Керчь" поискового объединение "Крымский рубеж" ДОСААФ России Виктор Густой
В Керчи поисковики установили еще одно имя найденного бойца Красной армии

Кто обнаружил останки?

"Для коммуникаций копали ров. И один из строителей увидел, что в отвале грунта появились какие-то кости. Я прибыл на место и убедился, что это человеческие останки бойца Великой Отечественной войны", – рассказывает командир поискового отряда "Керчь" поискового объединение "Крымский рубеж" ДОСААФ России Виктор Густой.
Позже удалось узнать, что в яме, которую раскопал экскаватор, были захоронены два бойца. При одном из них был найден медальон, который прочитали специалисты.
© Фото: командир поискового отряда "Керчь" поискового объединение "Крымский рубеж" ДОСААФ России Виктор ГустойВ Керчи поисковики установили еще одно имя найденного бойца Красной армии
В Керчи поисковики установили еще одно имя найденного бойца Красной армии
© Фото: командир поискового отряда "Керчь" поискового объединение "Крымский рубеж" ДОСААФ России Виктор Густой
В Керчи поисковики установили еще одно имя найденного бойца Красной армии

Где призывался боец?

Призывался красноармеец на Кавказе. Он родом из Мартакертского района Азербайджанской ССР. Известно, что участвовал в 1942-м году в боях, которые происходили на перешейке Керченского полуострова (Ак-Монайский рубеж – ред.). После трагического отступления мая 1942 года по сводкам стало известно, что он пал смертью храбрых. В документах значится дата гибели – 16 мая.
"Крайний день, когда фашисты захватили Керчь. Началась вторая оккупация. Это как раз место, откуда наши прикрывали переправу. Известно, что в это время многие переправлялись на берег Тамани", – рассказывает поисковик.

Что было найдено рядом?

В ходе раскопок артефактов найдено немного, но личные вещи были. Это пуговицы, ремни, подсумки с патронами, пробка от советской стеклянной фляги. Также подняты элементы амуниции.
"Однозначно, два наших бойца. Они были, судя по всему, после боя, через какое-то время, стянуты в эту яму и засыпаны", – сказал Виктор Густой.
Останки советских воинов лежали на глубине чуть больше метра. Поисковики предполагают, что это было так называемое санитарное захоронение. Могилы под это не копали, а использовали любые существующие углубления – траншеи или воронки от разорвавшихся снарядов. Об этом говорит смешанный грунт на месте эксгумации.
"После боя санитарными захоронениями занимались немцы. Точнее, они заставляли местное население, обычных гражданских, собирать трупы, стаскивать и захоранивать", – уверен командир поискового отряда "Керчь" ПО "Крымский рубеж" ДОСААФ России.
Благодаря сохранившимся архивам известно, что в то время на территории нынешнего Приморского парка был организован военный госпиталь. Кроме того, на этом месте расположена большая братская могила, где похоронено много красноармейцев.
"Я думаю, что на этом месте могут быть еще захоронения, так как это находится буквально в 100 метрах от братской могилы. В свое время старые поисковики рассказывали, там в этом парке и рядом при строительных работах неоднократно находили останки бойцов", – считает поисковик.
За последние года участники поискового объединения "Крымский рубеж" в Керчи обнаружили и подняли из безызвестных захоронений десятки бойцов. Многим из них удалось вернуть имя и перезахоронить со всеми воинскими почестями.
© Фото: командир поискового отряда "Керчь" поискового объединение "Крымский рубеж" ДОСААФ России Виктор ГустойВ Керчи поисковики установили еще одно имя найденного бойца Красной армии
В Керчи поисковики установили еще одно имя найденного бойца Красной армии
1 из 3
В Керчи поисковики установили еще одно имя найденного бойца Красной армии
© Фото: командир поискового отряда "Керчь" поискового объединение "Крымский рубеж" ДОСААФ России Виктор Густой
© Фото: командир поискового отряда "Керчь" поискового объединение "Крымский рубеж" ДОСААФ России Виктор ГустойВ Керчи поисковики установили еще одно имя найденного бойца Красной армии
В Керчи поисковики установили еще одно имя найденного бойца Красной армии
2 из 3
В Керчи поисковики установили еще одно имя найденного бойца Красной армии
© Фото: командир поискового отряда "Керчь" поискового объединение "Крымский рубеж" ДОСААФ России Виктор Густой
© Фото: командир поискового отряда "Керчь" поискового объединение "Крымский рубеж" ДОСААФ России Виктор ГустойВ Керчи поисковики установили еще одно имя найденного бойца Красной армии
В Керчи поисковики установили еще одно имя найденного бойца Красной армии
3 из 3
В Керчи поисковики установили еще одно имя найденного бойца Красной армии
© Фото: командир поискового отряда "Керчь" поискового объединение "Крымский рубеж" ДОСААФ России Виктор Густой
1 из 3
В Керчи поисковики установили еще одно имя найденного бойца Красной армии
© Фото: командир поискового отряда "Керчь" поискового объединение "Крымский рубеж" ДОСААФ России Виктор Густой
2 из 3
В Керчи поисковики установили еще одно имя найденного бойца Красной армии
© Фото: командир поискового отряда "Керчь" поискового объединение "Крымский рубеж" ДОСААФ России Виктор Густой
3 из 3
В Керчи поисковики установили еще одно имя найденного бойца Красной армии
© Фото: командир поискового отряда "Керчь" поискового объединение "Крымский рубеж" ДОСААФ России Виктор Густой
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Подвиг города-героя: как освобождали Керчь от фашистов
Как волонтеры помогают сохранить историческое наследие крепости Керчь
Поисковые работы в Аджимушкайских каменоломнях – в чем смысл экспедиции
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКерчьПамятьИсторияВеликая Отечественная войнаКрым в истории: секреты, факты, фотоКрым в Великой Отечественной войне
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:50ОРВИ наступает: в Крыму и Севастополе выявили 12 тысяч случаев за неделю
20:32Русско-японская война: белые гимнастерки и легендарные "трехлинейки"
20:11Девять сел в Крыму отключат от газа на сутки
19:54Житель Кубани получил 9 лет за попытку вступить в ряды террористов
19:31Ему было 28: керченские поисковики вернули еще одно имя советского бойца
19:10Страны СНГ утвердили Стратегию научно-технического развития
18:57Что означают слова Зеленского о "готовности к переговорам" – мнение
18:44В Донбассе освобожден Кировск
18:31Пожар на нефтебазе в Феодосии локализовали
18:07Крым продолжит сотрудничество с Никарагуа – Аксенов
17:52Африканские студенты учились спасать людей в Крыму
17:34В Алуште вводят график подачи воды
17:2112 беспилотников сбили над Крымом за четыре часа
17:14Рейд в Севастополе открыт
17:08"Тебе должно быть нашим фельдмаршалом": триумф графа Воронцова при Варне
16:44В ВТБ предложили упростить налогообложение для участников SPO
16:27В Севастополе экс-руководство БТИ подозревают в хищении 360 тысяч рублей
16:16Крымчанина осудят за призывы разрушить Крымский мост и убивать русских
15:54В Феодосии горит нефтебаза - все о ситуации к этому часу
15:40В Крыму цены на бензин зафиксируют на месяц
Лента новостейМолния