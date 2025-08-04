https://crimea.ria.ru/20250804/poiskovye-raboty-v-adzhimushkayskikh-kamenolomnyakh--v-chem-smysl-ekspeditsii-1148474698.html

Поисковые работы в Аджимушкайских каменоломнях – в чем смысл экспедиции

Поисковые работы в Аджимушкайских каменоломнях – в чем смысл экспедиции - РИА Новости Крым, 04.08.2025

Поисковые работы в Аджимушкайских каменоломнях – в чем смысл экспедиции

Память о подвиге защитников Аджимушкайских каменоломен вышла далеко за пределы Крыма. Во многих регионах России организованы тематические фотовыставки, собраны... РИА Новости Крым, 04.08.2025

2025-08-04T17:10

2025-08-04T17:10

2025-08-04T17:12

керчь

аджимушкайские каменоломни

история

археология в крыму

раскопки

память

крым в великой отечественной войне

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КЕРЧЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Память о подвиге защитников Аджимушкайских каменоломен вышла далеко за пределы Крыма. Во многих регионах России организованы тематические фотовыставки, собраны экспонаты, которые рассказывают о борьбе советских солдат, офицеров и мирных граждан, не сдавшихся врагу во время немецко-фашистской оккупации Керчи в 1942 году. Такое расширение географии и просветительская работа стали возможны благодаря работе поискового отряда "Аджимушкай", который в этом году возобновил экспедиции на местах проявления стойкости духа и мужества наших предков. О том, как идут работы – в материале РИА Новости Крым.Аджимушкайские каменоломни – подземные каменоломни в городской черте Керчи, ранее поселка Аджимушкай, где велась подземная выработка камня. В катакомбах со второй половины мая до конца октября 1942 года часть войск Крымского фронта вела оборону против немецких захватчиков. Это наиболее известный военно-исторический памятник города-героя Керчи.В условиях отступления Красной армии и наступления фашистских войск под Керчью в мае 1942 года часть советских бойцов и командиров при отступлении были вынуждены спуститься под землю. В Центральных Аджимушкайских каменоломнях был сформирован гарнизон численностью около 10 тысяч бойцов и командиров. Вместе с войсками под землю спустились и мирные жители, всего около 13 тысяч человек.Поисковый фронтВ этом сезоне поисковики ведут работы на территории Центральных Аджимушкайских каменоломен в районе так называемого "Лошадиного завала" (на картах обозначен как "завал № 111" – прим.). Экспедиция здесь проходит уже пятый год.Штольня – горизонтальная или наклонная подземная горная выработка с непосредственным выходом на поверхность земли.Сейчас для экспедиции, говорит Владимир Симонов, глобальная задача – выйти на эту штольню, чтоб в дальнейшем можно было продвигаться к интересующим местам. В этом сезоне поисковики практически уже вышли на границу штольни, в следующем – планируют ее пересечь и пойти дальше, в том числе, чтобы соединиться с уже ранее исследованными районами.Как образовался завал?Завал, который сейчас расчищают поисковики, образовался в результате взрывных работ. Немецкие оккупанты регулярно били по ходам и лазам, чтобы лишить советских людей возможности делать вылазки на землю.Завал сложный. Участки с очень большими, массивными, огромными плитами чередуются с другими участками, которые оказались в эпицентре взрыва, где эта порода перемолота в спрессованную тырсу. Все это поисковики разгребают вручную. Из инструментов только кирки, лопаты, ведра и крепкие руки.Иллюстрация немецких подрывовОколо года назад в районе Малых каменоломен Аджимушкая в ходе разведки поисковики обнаружили большое скопление металла. Предварительные работы показали, что это корпуса мин, а также другие конструктивные элементы. Эти находки позволили исследователям сделать вывод, что место представляет большой интерес с точки зрения иллюстрации немецких донесений о взрывных работах.Он добавил, что таким образом на объекте в районе Малых каменоломен поисковики обнаружили фактическую иллюстрацию немецких донесений. Это сброшенные остатки дома, битая машина, железные кровати и убитый советский боец.Какие методики используют поисковики?Поисковые работы помогают уточнить и детализировать воспоминания участников обороны каменоломен. А также связать воедино полную картину событий, происходящих на Керченском полуострове в 1942 году во время второй немецко-фашистской оккупации города.Уникальность экспедиции "Аджимушкай" в том, что здесь в работе поисковики используют археологические методы фиксации результатов. По итогу составляются научные отчеты, которые публикуются и вводятся в научный оборот.События, которые происходили на этой земле в 1942 году, подчеркнула Цунаева, это беспрецедентный подвиг защитников Аджимушкайских каменоломен. Поэтому восстановление истории – это долг потомков."Части, которые в 1942 году были вынуждены отступить в каменоломни, прикрывали отход войск Крымского фронта. Тем самым они дали возможность нашим бойцам и командирам переправиться на Тамань, перегруппироваться и вновь наступать на врага. Связи с Центром у них не было. Сегодня наша задача – восстановить имена всех защитников", – подчеркнула секретарь "Поискового движения России".Она напомнила, что память о защитниках Отечества – это конституционная норма России. Подвиг советского народа не может быть пересмотрен. Кроме этого, историческая память, уважение к воинам – составные части наших духовно-нравственных ценностей, которые зафиксированы в стратегии государственной национальной безопасности.География памяти подвига аджимушкайцевВ этом сезоне 35 волонтеров из девяти регионов России приехали в город-герой Керчь. Работу все участники продолжат и в своих регионах с подрастающим поколением. Добытые фото- и видеоматериалы, исторические данные, – все это регулярно пополняет состав экспозиций тематических выставок во многих регионах России. Поисковики проводят исторические уроки и рассказывают о подвигах защитников Аджимушкайских каменоломен.Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Крыма открыли ежегодную Вахту Памяти "Крымфронт-2025". Поисковики отработали в окрестностях села Ячменное, которое по старым документам называлось Парпач. В этих районах находились как советские, так и немецкие позиции. Войска сражались за ключевые высоты Ак-Монайского рубежа. Некоторые укрепления, окопы и огневые точки неоднократно переходили из рук в руки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подвиг города-героя: как освобождали Керчь от фашистовСтрашно красиво: как работают исследователи подземного мира спелеологиКак волонтеры помогают сохранить историческое наследие крепости Керчь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, аджимушкайские каменоломни, история, археология в крыму, раскопки, память, крым в великой отечественной войне