Поисковые работы в Аджимушкайских каменоломнях – в чем смысл экспедиции

КЕРЧЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Память о подвиге защитников Аджимушкайских каменоломен вышла далеко за пределы Крыма. Во многих регионах России организованы тематические фотовыставки, собраны экспонаты, которые рассказывают о борьбе советских солдат, офицеров и мирных граждан, не сдавшихся врагу во время немецко-фашистской оккупации Керчи в 1942 году. Такое расширение географии и просветительская работа стали возможны благодаря работе поискового отряда "Аджимушкай", который в этом году возобновил экспедиции на местах проявления стойкости духа и мужества наших предков. О том, как идут работы – в материале РИА Новости Крым.Аджимушкайские каменоломни – подземные каменоломни в городской черте Керчи, ранее поселка Аджимушкай, где велась подземная выработка камня. В катакомбах со второй половины мая до конца октября 1942 года часть войск Крымского фронта вела оборону против немецких захватчиков. Это наиболее известный военно-исторический памятник города-героя Керчи.В условиях отступления Красной армии и наступления фашистских войск под Керчью в мае 1942 года часть советских бойцов и командиров при отступлении были вынуждены спуститься под землю. В Центральных Аджимушкайских каменоломнях был сформирован гарнизон численностью около 10 тысяч бойцов и командиров. Вместе с войсками под землю спустились и мирные жители, всего около 13 тысяч человек.Поисковый фронтВ этом сезоне поисковики ведут работы на территории Центральных Аджимушкайских каменоломен в районе так называемого "Лошадиного завала" (на картах обозначен как "завал № 111" – прим.). Экспедиция здесь проходит уже пятый год.Штольня – горизонтальная или наклонная подземная горная выработка с непосредственным выходом на поверхность земли.Сейчас для экспедиции, говорит Владимир Симонов, глобальная задача – выйти на эту штольню, чтоб в дальнейшем можно было продвигаться к интересующим местам. В этом сезоне поисковики практически уже вышли на границу штольни, в следующем – планируют ее пересечь и пойти дальше, в том числе, чтобы соединиться с уже ранее исследованными районами.Как образовался завал?Завал, который сейчас расчищают поисковики, образовался в результате взрывных работ. Немецкие оккупанты регулярно били по ходам и лазам, чтобы лишить советских людей возможности делать вылазки на землю.Завал сложный. Участки с очень большими, массивными, огромными плитами чередуются с другими участками, которые оказались в эпицентре взрыва, где эта порода перемолота в спрессованную тырсу. Все это поисковики разгребают вручную. Из инструментов только кирки, лопаты, ведра и крепкие руки.Иллюстрация немецких подрывовОколо года назад в районе Малых каменоломен Аджимушкая в ходе разведки поисковики обнаружили большое скопление металла. Предварительные работы показали, что это корпуса мин, а также другие конструктивные элементы. Эти находки позволили исследователям сделать вывод, что место представляет большой интерес с точки зрения иллюстрации немецких донесений о взрывных работах.Он добавил, что таким образом на объекте в районе Малых каменоломен поисковики обнаружили фактическую иллюстрацию немецких донесений. Это сброшенные остатки дома, битая машина, железные кровати и убитый советский боец.Какие методики используют поисковики?Поисковые работы помогают уточнить и детализировать воспоминания участников обороны каменоломен. А также связать воедино полную картину событий, происходящих на Керченском полуострове в 1942 году во время второй немецко-фашистской оккупации города.Уникальность экспедиции "Аджимушкай" в том, что здесь в работе поисковики используют археологические методы фиксации результатов. По итогу составляются научные отчеты, которые публикуются и вводятся в научный оборот.События, которые происходили на этой земле в 1942 году, подчеркнула Цунаева, это беспрецедентный подвиг защитников Аджимушкайских каменоломен. Поэтому восстановление истории – это долг потомков."Части, которые в 1942 году были вынуждены отступить в каменоломни, прикрывали отход войск Крымского фронта. Тем самым они дали возможность нашим бойцам и командирам переправиться на Тамань, перегруппироваться и вновь наступать на врага. Связи с Центром у них не было. Сегодня наша задача – восстановить имена всех защитников", – подчеркнула секретарь "Поискового движения России".Она напомнила, что память о защитниках Отечества – это конституционная норма России. Подвиг советского народа не может быть пересмотрен. Кроме этого, историческая память, уважение к воинам – составные части наших духовно-нравственных ценностей, которые зафиксированы в стратегии государственной национальной безопасности.География памяти подвига аджимушкайцевВ этом сезоне 35 волонтеров из девяти регионов России приехали в город-герой Керчь. Работу все участники продолжат и в своих регионах с подрастающим поколением. Добытые фото- и видеоматериалы, исторические данные, – все это регулярно пополняет состав экспозиций тематических выставок во многих регионах России. Поисковики проводят исторические уроки и рассказывают о подвигах защитников Аджимушкайских каменоломен.Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Крыма открыли ежегодную Вахту Памяти "Крымфронт-2025". Поисковики отработали в окрестностях села Ячменное, которое по старым документам называлось Парпач. В этих районах находились как советские, так и немецкие позиции. Войска сражались за ключевые высоты Ак-Монайского рубежа. Некоторые укрепления, окопы и огневые точки неоднократно переходили из рук в руки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подвиг города-героя: как освобождали Керчь от фашистовСтрашно красиво: как работают исследователи подземного мира спелеологиКак волонтеры помогают сохранить историческое наследие крепости Керчь
КЕРЧЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Память о подвиге защитников Аджимушкайских каменоломен вышла далеко за пределы Крыма. Во многих регионах России организованы тематические фотовыставки, собраны экспонаты, которые рассказывают о борьбе советских солдат, офицеров и мирных граждан, не сдавшихся врагу во время немецко-фашистской оккупации Керчи в 1942 году. Такое расширение географии и просветительская работа стали возможны благодаря работе поискового отряда "Аджимушкай", который в этом году возобновил экспедиции на местах проявления стойкости духа и мужества наших предков. О том, как идут работы – в материале РИА Новости Крым.
Аджимушкайские каменоломни – подземные каменоломни в городской черте Керчи, ранее поселка Аджимушкай, где велась подземная выработка камня. В катакомбах со второй половины мая до конца октября 1942 года часть войск Крымского фронта вела оборону против немецких захватчиков. Это наиболее известный военно-исторический памятник города-героя Керчи.
В условиях отступления Красной армии и наступления фашистских войск под Керчью в мае 1942 года часть советских бойцов и командиров при отступлении были вынуждены спуститься под землю. В Центральных Аджимушкайских каменоломнях был сформирован гарнизон численностью около 10 тысяч бойцов и командиров. Вместе с войсками под землю спустились и мирные жители, всего около 13 тысяч человек.
В этом сезоне поисковики ведут работы на территории Центральных Аджимушкайских каменоломен в районе так называемого "Лошадиного завала" (на картах обозначен как "завал № 111" – прим.). Экспедиция здесь проходит уже пятый год.
"Объект интересен тем, что по нашим представлениям он открывает кратчайшую дорогу к одной из штолен, идущих вдоль восточной границы шахтного поля, по которой проходило наиболее интенсивное движение аджимушкайцев, скорее всего в начальный период обороны", – рассказывает руководитель Восточно-Крымского центра военно-исторических исследований, начальник экспедиции "Аджимушкай" Владимир Симонов.
Штольня – горизонтальная или наклонная подземная горная выработка с непосредственным выходом на поверхность земли.
Сейчас для экспедиции, говорит Владимир Симонов, глобальная задача – выйти на эту штольню, чтоб в дальнейшем можно было продвигаться к интересующим местам. В этом сезоне поисковики практически уже вышли на границу штольни, в следующем – планируют ее пересечь и пойти дальше, в том числе, чтобы соединиться с уже ранее исследованными районами.
Как образовался завал?
Завал, который сейчас расчищают поисковики, образовался в результате взрывных работ. Немецкие оккупанты регулярно били по ходам и лазам, чтобы лишить советских людей возможности делать вылазки на землю.
Завал сложный. Участки с очень большими, массивными, огромными плитами чередуются с другими участками, которые оказались в эпицентре взрыва, где эта порода перемолота в спрессованную тырсу. Все это поисковики разгребают вручную. Из инструментов только кирки, лопаты, ведра и крепкие руки.
"Задачи этой экспедиции полностью выполнены. То есть мы хотели снять оставшуюся часть "Лошадиного завала", чтобы подойти к штольне вплотную. Обследовать подступы, прилегающие помещения. Все это удалось", – сообщил начальник экспедиции "Аджимушкай".
Иллюстрация немецких подрывов
Около года назад в районе Малых каменоломен Аджимушкая в ходе разведки поисковики обнаружили большое скопление металла. Предварительные работы показали, что это корпуса мин, а также другие конструктивные элементы. Эти находки позволили исследователям сделать вывод, что место представляет большой интерес с точки зрения иллюстрации немецких донесений о взрывных работах.
"Есть опубликованные документы немецкого саперного подразделения. Они описывают, как это было. После подрыва выработок во многих местах оставались щели, через которые аджимушкайцы продолжали совершать вылазки. Это страшно досаждало фашистам. Поэтому они забрасывали такие места строительным мусором. Сгребали туда техникой дома, которые стояли рядом. А также скидывали туда трупы животных и наших убитых бойцов, чтобы запах разложения делал любую работу изнутри практически невозможной", – сообщил Владимир Симонов.
Он добавил, что таким образом на объекте в районе Малых каменоломен поисковики обнаружили фактическую иллюстрацию немецких донесений. Это сброшенные остатки дома, битая машина, железные кровати и убитый советский боец.
Какие методики используют поисковики?
Поисковые работы помогают уточнить и детализировать воспоминания участников обороны каменоломен. А также связать воедино полную картину событий, происходящих на Керченском полуострове в 1942 году во время второй немецко-фашистской оккупации города.
Уникальность экспедиции "Аджимушкай" в том, что здесь в работе поисковики используют археологические методы фиксации результатов. По итогу составляются научные отчеты, которые публикуются и вводятся в научный оборот.
"По сути мы реконструируем все, что происходит по итогам поисковых работ как это делают профессиональные археологи. Это уникальный подход, уникальная методика. Ни в одном месте, где шли бои (в период Великой Отечественной войны – ред.) такая методика не используется", – уверена ответственный секретарь "Поискового движения России", депутат Госдумы Елена Цунаева.
События, которые происходили на этой земле в 1942 году, подчеркнула Цунаева, это беспрецедентный подвиг защитников Аджимушкайских каменоломен. Поэтому восстановление истории – это долг потомков.
"Части, которые в 1942 году были вынуждены отступить в каменоломни, прикрывали отход войск Крымского фронта. Тем самым они дали возможность нашим бойцам и командирам переправиться на Тамань, перегруппироваться и вновь наступать на врага. Связи с Центром у них не было. Сегодня наша задача – восстановить имена всех защитников", – подчеркнула секретарь "Поискового движения России".
Она напомнила, что память о защитниках Отечества – это конституционная норма России. Подвиг советского народа не может быть пересмотрен. Кроме этого, историческая память, уважение к воинам – составные части наших духовно-нравственных ценностей, которые зафиксированы в стратегии государственной национальной безопасности.
В этом сезоне 35 волонтеров из девяти регионов России приехали в город-герой Керчь. Работу все участники продолжат и в своих регионах с подрастающим поколением. Добытые фото- и видеоматериалы, исторические данные, – все это регулярно пополняет состав экспозиций тематических выставок во многих регионах России. Поисковики проводят исторические уроки и рассказывают о подвигах защитников Аджимушкайских каменоломен.
"Для участников экспедиции она не заканчивается этими двумя неделями. У нас есть музеи, в которых размещены те экспонаты, которые свое время было разрешено взять. Организованы различные фотовыставки и тому подобное. Такие материалы есть в Мордовии, Астрахани, Ханты-Мансийском автономном округе, Сургуте, Тамбове, Архангельске, Кировской области, Москве. Память о защитниках Аджимушкая вышла далеко за пределы Крыма", – подчеркнула Цунаева.
Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Крыма открыли ежегодную Вахту Памяти "Крымфронт-2025". Поисковики отработали в окрестностях села Ячменное, которое по старым документам называлось Парпач. В этих районах находились как советские, так и немецкие позиции. Войска сражались за ключевые высоты Ак-Монайского рубежа. Некоторые укрепления, окопы и огневые точки неоднократно переходили из рук в руки.
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