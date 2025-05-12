https://crimea.ria.ru/20250512/krymfront-2025--na-kerchenskom-poluostrove-rabotayut-poiskoviki-1146377185.html

"Крымфронт-2025" – на Керченском полуострове работают поисковики

"Крымфронт-2025" – на Керченском полуострове работают поисковики - РИА Новости Крым, 12.05.2025

"Крымфронт-2025" – на Керченском полуострове работают поисковики

В Ленинском районе Крыма открыли ежегодную Вахту Памяти "Крымфронт-2025". Поисковики работают в окрестностях села Ячменное, которое по старым документам... РИА Новости Крым, 12.05.2025

2025-05-12T19:51

2025-05-12T19:51

2025-05-12T19:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. В Ленинском районе Крыма открыли ежегодную Вахту Памяти "Крымфронт-2025". Поисковики работают в окрестностях села Ячменное, которое по старым документам называлось Парпач, передает корреспондент РИА Новости Крым.В этих районах находились как советские, так и немецкие позиции. Войска сражались за ключевые высоты Ак-Монайского рубежа. Некоторые укрепления, окопы и огневые точки неоднократно переходили из рук в руки.На этой земле еще очень много работы, говорит он. Сюда специалисты вернулись спустя пять лет. В числе первых находок – элементы орудий, амуниции и бытовые вещи. 9 мая подняли и останки первого бойца. Случай практически мистический. Поисковики отмечают, что в День Победы каждый год они поднимают кого-то из красноармейцев. На этот раз воина обнаружили уже на исходе дня в свете фонарей, можно сказать случайно."Но традиция сохранилась. О найденном красноармейце известно немного. Знаем, что это был младший лейтенант, было ему около 40 лет. Его могли призвать в 41-м и направить в Крым на спецкурсы", – сообщил Николай Шевченко.На эти позиции поисковики впервые вышли в 1994 году. Тогда были подняты останки 23 солдат и офицеров. Всего за несколько экспедиций здесь обнаружили больше 120 красноармейцев, из них каждому 10-му вернули имя.А бои на этих рубежах шли ожесточенные. Выдержка из документа "О некоторых итогах боевых действий войск Крымского фронта с 27.02 – 25.04.42 года" говорит, что готовились к серьезным позиционным сражениям."Опорные пункты в основном все привязаны к населенным пунктам, где создается круговая оборона. Жители из населенных пунктов первой и второй линий обороны выселены. Часть опорных пунктов оборудованы непосредственно в домах, в стенах которых проделываются амбразуры", - говорится в тексте.Ранее подобные "немецкие гнезда" поисковики исследовали. Но работы еще хватает.Поисковые работы продлятся до середины мая. В этом году на Керченском полуострове собрались больше 20 волонтеров из разных регионов России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По медалям и надписям – в Севастополе вернули имена бойцов Красной армииПод Керчью поисковики обнаружили останки солдата и офицера Красной армииБессмертная память: в Феодосии перезахоронили останки красноармейцев

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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