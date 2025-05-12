https://crimea.ria.ru/20250512/krymfront-2025--na-kerchenskom-poluostrove-rabotayut-poiskoviki-1146377185.html
"Крымфронт-2025" – на Керченском полуострове работают поисковики
"Крымфронт-2025" – на Керченском полуострове работают поисковики - РИА Новости Крым, 12.05.2025
"Крымфронт-2025" – на Керченском полуострове работают поисковики
В Ленинском районе Крыма открыли ежегодную Вахту Памяти "Крымфронт-2025". Поисковики работают в окрестностях села Ячменное, которое по старым документам... РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T19:51
2025-05-12T19:51
2025-05-12T19:42
эксклюзивы риа новости крым
поисковые работы
керчь
новости крыма
крым в великой отечественной войне
крым в истории: секреты, факты, фото
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0c/1146387768_0:0:1919:1079_1920x0_80_0_0_0928001b974e140ad3c020a9bc1ecef7.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. В Ленинском районе Крыма открыли ежегодную Вахту Памяти "Крымфронт-2025". Поисковики работают в окрестностях села Ячменное, которое по старым документам называлось Парпач, передает корреспондент РИА Новости Крым.В этих районах находились как советские, так и немецкие позиции. Войска сражались за ключевые высоты Ак-Монайского рубежа. Некоторые укрепления, окопы и огневые точки неоднократно переходили из рук в руки.На этой земле еще очень много работы, говорит он. Сюда специалисты вернулись спустя пять лет. В числе первых находок – элементы орудий, амуниции и бытовые вещи. 9 мая подняли и останки первого бойца. Случай практически мистический. Поисковики отмечают, что в День Победы каждый год они поднимают кого-то из красноармейцев. На этот раз воина обнаружили уже на исходе дня в свете фонарей, можно сказать случайно."Но традиция сохранилась. О найденном красноармейце известно немного. Знаем, что это был младший лейтенант, было ему около 40 лет. Его могли призвать в 41-м и направить в Крым на спецкурсы", – сообщил Николай Шевченко.На эти позиции поисковики впервые вышли в 1994 году. Тогда были подняты останки 23 солдат и офицеров. Всего за несколько экспедиций здесь обнаружили больше 120 красноармейцев, из них каждому 10-му вернули имя.А бои на этих рубежах шли ожесточенные. Выдержка из документа "О некоторых итогах боевых действий войск Крымского фронта с 27.02 – 25.04.42 года" говорит, что готовились к серьезным позиционным сражениям."Опорные пункты в основном все привязаны к населенным пунктам, где создается круговая оборона. Жители из населенных пунктов первой и второй линий обороны выселены. Часть опорных пунктов оборудованы непосредственно в домах, в стенах которых проделываются амбразуры", - говорится в тексте.Ранее подобные "немецкие гнезда" поисковики исследовали. Но работы еще хватает.Поисковые работы продлятся до середины мая. В этом году на Керченском полуострове собрались больше 20 волонтеров из разных регионов России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По медалям и надписям – в Севастополе вернули имена бойцов Красной армииПод Керчью поисковики обнаружили останки солдата и офицера Красной армииБессмертная память: в Феодосии перезахоронили останки красноармейцев
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0c/1146387768_215:0:1654:1079_1920x0_80_0_0_681c319447af2daa856bf7a07e3e1cef.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
поисковые работы, керчь, новости крыма, крым в великой отечественной войне, крым в истории: секреты, факты, фото, видео
"Крымфронт-2025" – на Керченском полуострове работают поисковики
Вахта Памяти "Крымфронт-2025" стартовала в Ленинском районе полуострова
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин.
В Ленинском районе Крыма открыли ежегодную Вахту Памяти "Крымфронт-2025". Поисковики работают в окрестностях села Ячменное, которое по старым документам называлось Парпач, передает корреспондент РИА Новости Крым
.
В этих районах находились как советские, так и немецкие позиции. Войска сражались за ключевые высоты Ак-Монайского рубежа. Некоторые укрепления, окопы и огневые точки неоднократно переходили из рук в руки.
"Это окрестности бывшего населенного пункта Крым-Шибань, где зимой и весной 1942 года проходили бои частей и соединений Крымского фронта. Наши войска пробили эту оборону очень дорогой ценой. Только в братской могиле здесь захоронено 760 солдат и офицеров Красной армии", – рассказал руководитель военно-патриотического поискового объединения "Крым-Поиск" Николай Шевченко.
На этой земле еще очень много работы, говорит он. Сюда специалисты вернулись спустя пять лет. В числе первых находок – элементы орудий, амуниции и бытовые вещи. 9 мая подняли и останки первого бойца. Случай практически мистический. Поисковики отмечают, что в День Победы каждый год они поднимают кого-то из красноармейцев. На этот раз воина обнаружили уже на исходе дня в свете фонарей, можно сказать случайно.
"Но традиция сохранилась. О найденном красноармейце известно немного. Знаем, что это был младший лейтенант, было ему около 40 лет. Его могли призвать в 41-м и направить в Крым на спецкурсы", – сообщил Николай Шевченко.
На эти позиции поисковики впервые вышли в 1994 году. Тогда были подняты останки 23 солдат и офицеров. Всего за несколько экспедиций здесь обнаружили больше 120 красноармейцев, из них каждому 10-му вернули имя.
"К сожалению предыдущие поисковые работы показали, что не все бойцы этого фронта захоронены. Поэтому в этом сезоне мы работаем здесь в надежде найти останки воинов, которые штурмовали эту деревню", – пояснил Шевченко.
А бои на этих рубежах шли ожесточенные. Выдержка из документа "О некоторых итогах боевых действий войск Крымского фронта с 27.02 – 25.04.42 года" говорит, что готовились к серьезным позиционным сражениям.
"Опорные пункты в основном все привязаны к населенным пунктам, где создается круговая оборона. Жители из населенных пунктов первой и второй линий обороны выселены. Часть опорных пунктов оборудованы непосредственно в домах, в стенах которых проделываются амбразуры", - говорится в тексте.
Ранее подобные "немецкие гнезда" поисковики исследовали. Но работы еще хватает.
"Мы проходим некоторые участки, и металлоискатель буквально кричит, что здесь под грунтом много материала, который может указать на бойцов и открыть нам новые страницы нашей крымской истории", – добавил Шевченко.
Поисковые работы продлятся до середины мая. В этом году на Керченском полуострове собрались больше 20 волонтеров из разных регионов России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: