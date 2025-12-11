https://crimea.ria.ru/20251211/servis-dlya-beremennykh-zapustili-na-gosuslugakh-1151587280.html

Сервис для беременных запустили на Госуслугах

Сервис для беременных запустили на Госуслугах

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. На портале "Госуслуги" заработал сервис "Планирование и рождение ребенка", через который можно получить меры господдержки для беременных, а также оформить свидетельство о рождении ребенка и зарегистрировать его по месту жительства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Григоренко.Сервис помогает в два клика оформить свидетельство о рождении ребенка и его регистрацию по месту жительства, а также получить меры государственной поддержки, которые положены беременным женщинам и семьям с детьми, добавил Григоренко. СНИЛС и номер полиса ОМС новорожденному будут присвоены автоматически.Узнать о доступных мерах поддержки помогает цифровой навигатор на странице жизненной ситуации. Обратиться за пособиями и льготами также можно, не покидая госпортал.Сервис объединяет в среднем порядка 17 государственных услуг, связанных единой темой, и помогает получить их комплексно, в режиме "одного окна".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

