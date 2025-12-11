Рейтинг@Mail.ru
Сервис для беременных запустили на Госуслугах - РИА Новости Крым, 11.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251211/servis-dlya-beremennykh-zapustili-na-gosuslugakh-1151587280.html
Сервис для беременных запустили на Госуслугах
Сервис для беременных запустили на Госуслугах - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Сервис для беременных запустили на Госуслугах
На портале "Госуслуги" заработал сервис "Планирование и рождение ребенка", через который можно получить меры господдержки для беременных, а также оформить... РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T17:24
2025-12-11T17:24
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/19/1131659687_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_204023e9f5f4c0a7a576b686487b19bf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. На портале "Госуслуги" заработал сервис "Планирование и рождение ребенка", через который можно получить меры господдержки для беременных, а также оформить свидетельство о рождении ребенка и зарегистрировать его по месту жительства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Григоренко.Сервис помогает в два клика оформить свидетельство о рождении ребенка и его регистрацию по месту жительства, а также получить меры государственной поддержки, которые положены беременным женщинам и семьям с детьми, добавил Григоренко. СНИЛС и номер полиса ОМС новорожденному будут присвоены автоматически.Узнать о доступных мерах поддержки помогает цифровой навигатор на странице жизненной ситуации. Обратиться за пособиями и льготами также можно, не покидая госпортал.Сервис объединяет в среднем порядка 17 государственных услуг, связанных единой темой, и помогает получить их комплексно, в режиме "одного окна".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
1920
1920
true
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. На портале "Госуслуги" заработал сервис "Планирование и рождение ребенка", через который можно получить меры господдержки для беременных, а также оформить свидетельство о рождении ребенка и зарегистрировать его по месту жительства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Григоренко.
"Гражданам и бизнесу уже доступны такие сервисы, как "Многодетная семья", "Поступление в вуз", "Выход на пенсию", "Открытие IT-компании" и многие другие. А теперь новая жизненная ситуация – "Планирование и рождение ребенка" запущена на портале Госуслуг", – сказал вице-премьер.
Сервис помогает в два клика оформить свидетельство о рождении ребенка и его регистрацию по месту жительства, а также получить меры государственной поддержки, которые положены беременным женщинам и семьям с детьми, добавил Григоренко. СНИЛС и номер полиса ОМС новорожденному будут присвоены автоматически.
Узнать о доступных мерах поддержки помогает цифровой навигатор на странице жизненной ситуации. Обратиться за пособиями и льготами также можно, не покидая госпортал.
Сервис объединяет в среднем порядка 17 государственных услуг, связанных единой темой, и помогает получить их комплексно, в режиме "одного окна".
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Лента новостейМолния