Сервис для беременных запустили на Госуслугах
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. На портале "Госуслуги" заработал сервис "Планирование и рождение ребенка", через который можно получить меры господдержки для беременных, а также оформить свидетельство о рождении ребенка и зарегистрировать его по месту жительства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Григоренко.Сервис помогает в два клика оформить свидетельство о рождении ребенка и его регистрацию по месту жительства, а также получить меры государственной поддержки, которые положены беременным женщинам и семьям с детьми, добавил Григоренко. СНИЛС и номер полиса ОМС новорожденному будут присвоены автоматически.Узнать о доступных мерах поддержки помогает цифровой навигатор на странице жизненной ситуации. Обратиться за пособиями и льготами также можно, не покидая госпортал.Сервис объединяет в среднем порядка 17 государственных услуг, связанных единой темой, и помогает получить их комплексно, в режиме "одного окна".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
"Гражданам и бизнесу уже доступны такие сервисы, как "Многодетная семья", "Поступление в вуз", "Выход на пенсию", "Открытие IT-компании" и многие другие. А теперь новая жизненная ситуация – "Планирование и рождение ребенка" запущена на портале Госуслуг", – сказал вице-премьер.
Сервис помогает в два клика оформить свидетельство о рождении ребенка и его регистрацию по месту жительства, а также получить меры государственной поддержки, которые положены беременным женщинам и семьям с детьми, добавил Григоренко. СНИЛС и номер полиса ОМС новорожденному будут присвоены автоматически.
Узнать о доступных мерах поддержки помогает цифровой навигатор на странице жизненной ситуации. Обратиться за пособиями и льготами также можно, не покидая госпортал.
Сервис объединяет в среднем порядка 17 государственных услуг, связанных единой темой, и помогает получить их комплексно, в режиме "одного окна".
