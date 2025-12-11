Рейтинг@Mail.ru
Кубань на новогодние каникулы посетит более полумиллиона туристов
Кубань на новогодние каникулы посетит более полумиллиона туристов
Кубань на новогодние каникулы посетит более полумиллиона туристов - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Кубань на новогодние каникулы посетит более полумиллиона туристов
На новогодние каникулы в Краснодарский край приедут отдыхать больше 500 тысяч туристов. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Корндратьев во время совещания... РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T21:36
2025-12-11T21:36
вениамин кондратьев
краснодарский край
кубань
новый год
новый год 2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. На новогодние каникулы в Краснодарский край приедут отдыхать больше 500 тысяч туристов. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Корндратьев во время совещания по антитеррористической защищенности региона в период праздников.Цифра турпотока может быть занижена, поскольку отображает официальные данные по числу бронирования, уточнил губернатор. Поэтому безопасности в праздники будет уделяться особое внимание.Он отметил, что в праздничные дни правоохранители будут выявлять нелегальную продажу пиротехники и суррогатного алкоголя.Как сообщалось ранее, рекордный наплыв туристов на новогодние праздники ожидается и в Крыму. В республике готовятся принимать гостей и уже продумали мероприятия на продолжительные зимние каникулы. В этом зимнем сезоне особое внимание уделено гастрономическому направлению.
вениамин кондратьев, краснодарский край, кубань, новый год, новый год 2026
Кубань на новогодние каникулы посетит более полумиллиона туристов

Кубань на новогодние праздники готовится принять более полумиллиона туристов

21:36 11.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. На новогодние каникулы в Краснодарский край приедут отдыхать больше 500 тысяч туристов. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Корндратьев во время совещания по антитеррористической защищенности региона в период праздников.
Цифра турпотока может быть занижена, поскольку отображает официальные данные по числу бронирования, уточнил губернатор. Поэтому безопасности в праздники будет уделяться особое внимание.

"Театры, торговые центры, ярмарки, парки и скверы - все должно быть в зоне нашего контроля. За правопорядком будут следить около 2 тысяч полицейских, поручил усилить их наряды казаками. Школьные автобусы обязательно должны сопровождать машины Госавтоинспекции", - написал в своем тг-канале Кондратьев.

Он отметил, что в праздничные дни правоохранители будут выявлять нелегальную продажу пиротехники и суррогатного алкоголя.
Как сообщалось ранее, рекордный наплыв туристов на новогодние праздники ожидается и в Крыму. В республике готовятся принимать гостей и уже продумали мероприятия на продолжительные зимние каникулы. В этом зимнем сезоне особое внимание уделено гастрономическому направлению.
