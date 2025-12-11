https://crimea.ria.ru/20251211/kuban-na-novogodnie-kanikuly-posetit-bolee-polumilliona-turistov-1151587623.html

Кубань на новогодние каникулы посетит более полумиллиона туристов - РИА Новости Крым, 11.12.2025

2025-12-11T21:36

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. На новогодние каникулы в Краснодарский край приедут отдыхать больше 500 тысяч туристов. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Корндратьев во время совещания по антитеррористической защищенности региона в период праздников.Цифра турпотока может быть занижена, поскольку отображает официальные данные по числу бронирования, уточнил губернатор. Поэтому безопасности в праздники будет уделяться особое внимание.Он отметил, что в праздничные дни правоохранители будут выявлять нелегальную продажу пиротехники и суррогатного алкоголя.Как сообщалось ранее, рекордный наплыв туристов на новогодние праздники ожидается и в Крыму. В республике готовятся принимать гостей и уже продумали мероприятия на продолжительные зимние каникулы. В этом зимнем сезоне особое внимание уделено гастрономическому направлению.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рекордное количество пассажиров перевезли поезда в крымском направленииВ Крым на поезде со скидкой – как оформить льготный билетОткрытие продаж билетов в Крым перенесено из-за ремонта на путях

