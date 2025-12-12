Рейтинг@Mail.ru
Атака на Тверь: жителей пострадавших квартир поселили в гостиницы - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Атака на Тверь: жителей пострадавших квартир поселили в гостиницы
Атака на Тверь: жителей пострадавших квартир поселили в гостиницы - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Атака на Тверь: жителей пострадавших квартир поселили в гостиницы
Жителей квартир, в которых требуется проведение ремонта после атаки украинских БПЛА на жилой многоквартирный дом в Твери, временно размещают в гостиницах,... РИА Новости Крым, 12.12.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0c/1151602431_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_4ecf3ceba53dcb1f9f833d541e7728b6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Жителей квартир, в которых требуется проведение ремонта после атаки украинских БПЛА на жилой многоквартирный дом в Твери, временно размещают в гостиницах, сообщило правительство региона."В многоквартирном жилом доме в Твери, пострадавшем в результате отражения атаки БПЛА, ведутся восстановительные работы. По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Тверской области Виталия Королева в процессе задействовано максимальное число сотрудников профильных региональных и городских служб. В течение дня должны быть завершены работы по восстановлению газоснабжения, закончен поквартирный обход для оценки объема необходимого ремонта", - говорится в сообщении.По информации властей, планируется, что до конца дня жители, чьи квартиры не пострадали или пострадали незначительно, смогут в них вернуться. Граждане, в квартирах которых необходимо провести ремонт, временно размещаются в гостиницах. Обеспечена возможность подвоза людей к месту работы и учебы. По поручению Виталия Королева лечение пострадавших находится на особом контроле регионального Минздрава, их состояние остается стабильным. Госпитализированы трое взрослых и ребенок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Атака на Тверь: жителей пострадавших квартир поселили в гостиницы

Пострадавших от атаки БПЛА в Твери разместили в гостиницах

11:48 12.12.2025 (обновлено: 12:06 12.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Жителей квартир, в которых требуется проведение ремонта после атаки украинских БПЛА на жилой многоквартирный дом в Твери, временно размещают в гостиницах, сообщило правительство региона.
"В многоквартирном жилом доме в Твери, пострадавшем в результате отражения атаки БПЛА, ведутся восстановительные работы. По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Тверской области Виталия Королева в процессе задействовано максимальное число сотрудников профильных региональных и городских служб. В течение дня должны быть завершены работы по восстановлению газоснабжения, закончен поквартирный обход для оценки объема необходимого ремонта", - говорится в сообщении.
По информации властей, планируется, что до конца дня жители, чьи квартиры не пострадали или пострадали незначительно, смогут в них вернуться. Граждане, в квартирах которых необходимо провести ремонт, временно размещаются в гостиницах.
Обеспечена возможность подвоза людей к месту работы и учебы. По поручению Виталия Королева лечение пострадавших находится на особом контроле регионального Минздрава, их состояние остается стабильным. Госпитализированы трое взрослых и ребенок.
Лента новостейМолния