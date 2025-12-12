https://crimea.ria.ru/20251212/ataka-na-tver-zhiteley-postradavshikh-kvartir-poselili-v-gostinitsy-1151602564.html
Атака на Тверь: жителей пострадавших квартир поселили в гостиницы
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Жителей квартир, в которых требуется проведение ремонта после атаки украинских БПЛА на жилой многоквартирный дом в Твери, временно размещают в гостиницах, сообщило правительство региона."В многоквартирном жилом доме в Твери, пострадавшем в результате отражения атаки БПЛА, ведутся восстановительные работы. По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Тверской области Виталия Королева в процессе задействовано максимальное число сотрудников профильных региональных и городских служб. В течение дня должны быть завершены работы по восстановлению газоснабжения, закончен поквартирный обход для оценки объема необходимого ремонта", - говорится в сообщении.По информации властей, планируется, что до конца дня жители, чьи квартиры не пострадали или пострадали незначительно, смогут в них вернуться. Граждане, в квартирах которых необходимо провести ремонт, временно размещаются в гостиницах. Обеспечена возможность подвоза людей к месту работы и учебы. По поручению Виталия Королева лечение пострадавших находится на особом контроле регионального Минздрава, их состояние остается стабильным. Госпитализированы трое взрослых и ребенок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
