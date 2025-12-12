Рейтинг@Mail.ru
Семь населенных пунктов Бахчисарайского района без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 12.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251212/sem-naselennykh-punktov-bakhchisarayskogo-rayona-bez-sveta-iz-za-avarii-1151601916.html
Семь населенных пунктов Бахчисарайского района без света из-за аварии
Семь населенных пунктов Бахчисарайского района без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Семь населенных пунктов Бахчисарайского района без света из-за аварии
Семь населенных пунктов Бахчисарайского района в пятницу остались без электроэнергии из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 12.12.2025
2025-12-12T11:11
2025-12-12T11:13
бахчисарайский район
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии в крыму
новости крыма
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/03/1145420007_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_73374dba5f7d8e82b381b3030a3a5273.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Семь населенных пунктов Бахчисарайского района в пятницу остались без электроэнергии из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным пресс-служба, восстановить подачу электричества планируется в течение трех часов. Аварийные бригады приступили к работам.Аварию утром в пятницу также устраняют в Джанкойском районе Крыма , где без света остались шесть населенных пунктов: Придорожное, Соленое Озеро, Островское, Ермаково, Копани и Столбовое.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:500 километров линий освещения и тысячи опор смонтировали в Севастополе200 новых энергоузлов появятся в Крыму в 2025 годуАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
бахчисарайский район
крым
бахчисарайский район, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, крым
Семь населенных пунктов Бахчисарайского района без света из-за аварии

"Крымэнерго": семь населенных пунктов Бахчисарайского района в пятницу остались без света

11:11 12.12.2025 (обновлено: 11:13 12.12.2025)
 
© Администрация СимферополяРабота по замене ламп
Работа по замене ламп
© Администрация Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Семь населенных пунктов Бахчисарайского района в пятницу остались без электроэнергии из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
"Плодовое, Маловидное, Розовое, Репино, Бахчисарай, Ароматное, Викторовка", – перечислили на предприятии населенные пункты, где из-за аварии нет света.
По данным пресс-служба, восстановить подачу электричества планируется в течение трех часов. Аварийные бригады приступили к работам.
Аварию утром в пятницу также устраняют в Джанкойском районе Крыма , где без света остались шесть населенных пунктов: Придорожное, Соленое Озеро, Островское, Ермаково, Копани и Столбовое.
Бахчисарайский районГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергии в КрымуНовости КрымаКрым
 
