https://crimea.ria.ru/20251212/sem-naselennykh-punktov-bakhchisarayskogo-rayona-bez-sveta-iz-za-avarii-1151601916.html
Семь населенных пунктов Бахчисарайского района без света из-за аварии
Семь населенных пунктов Бахчисарайского района без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Семь населенных пунктов Бахчисарайского района без света из-за аварии
Семь населенных пунктов Бахчисарайского района в пятницу остались без электроэнергии из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 12.12.2025
2025-12-12T11:11
2025-12-12T11:11
2025-12-12T11:13
бахчисарайский район
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии в крыму
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/03/1145420007_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_73374dba5f7d8e82b381b3030a3a5273.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Семь населенных пунктов Бахчисарайского района в пятницу остались без электроэнергии из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным пресс-служба, восстановить подачу электричества планируется в течение трех часов. Аварийные бригады приступили к работам.Аварию утром в пятницу также устраняют в Джанкойском районе Крыма , где без света остались шесть населенных пунктов: Придорожное, Соленое Озеро, Островское, Ермаково, Копани и Столбовое.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:500 километров линий освещения и тысячи опор смонтировали в Севастополе200 новых энергоузлов появятся в Крыму в 2025 годуАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
бахчисарайский район
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/03/1145420007_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b1c1d51543c954097deb8bfea539aa3e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бахчисарайский район, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, крым
Семь населенных пунктов Бахчисарайского района без света из-за аварии
"Крымэнерго": семь населенных пунктов Бахчисарайского района в пятницу остались без света
11:11 12.12.2025 (обновлено: 11:13 12.12.2025)