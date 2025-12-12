https://crimea.ria.ru/20251212/sem-naselennykh-punktov-bakhchisarayskogo-rayona-bez-sveta-iz-za-avarii-1151601916.html

Семь населенных пунктов Бахчисарайского района без света из-за аварии

Семь населенных пунктов Бахчисарайского района без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 12.12.2025

Семь населенных пунктов Бахчисарайского района без света из-за аварии

Семь населенных пунктов Бахчисарайского района в пятницу остались без электроэнергии из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 12.12.2025

2025-12-12T11:11

2025-12-12T11:11

2025-12-12T11:13

бахчисарайский район

гуп рк "крымэнерго"

отключение электроэнергии в крыму

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/03/1145420007_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_73374dba5f7d8e82b381b3030a3a5273.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Семь населенных пунктов Бахчисарайского района в пятницу остались без электроэнергии из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным пресс-служба, восстановить подачу электричества планируется в течение трех часов. Аварийные бригады приступили к работам.Аварию утром в пятницу также устраняют в Джанкойском районе Крыма , где без света остались шесть населенных пунктов: Придорожное, Соленое Озеро, Островское, Ермаково, Копани и Столбовое.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:500 километров линий освещения и тысячи опор смонтировали в Севастополе200 новых энергоузлов появятся в Крыму в 2025 годуАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит

бахчисарайский район

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бахчисарайский район, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, крым