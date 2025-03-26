Рейтинг@Mail.ru
200 новых энергоузлов появятся в Крыму в 2025 году - РИА Новости Крым, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250326/200-novykh-energouzlov-poyavyatsya-v-krymu-v-2025-godu-1145253544.html
200 новых энергоузлов появятся в Крыму в 2025 году
200 новых энергоузлов появятся в Крыму в 2025 году - РИА Новости Крым, 26.03.2025
200 новых энергоузлов появятся в Крыму в 2025 году
В Крыму продолжается модернизация сетевой инфраструктуры, в первом квартале текущего года обновят 50 трансформаторных подстанций в четырех районах и городах... РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T21:56
2025-03-26T21:56
гуп рк "крымэнерго"
ленинский район
черноморский район
сакский район
симферопольский район
алушта
евпатория
ялта
симферополь
электросети крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49741/24/497412422_0:405:3888:2592_1920x0_80_0_0_ceeea7e4f6a7b58a7b38a5b29710fe4d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. В Крыму продолжается модернизация сетевой инфраструктуры, в первом квартале текущего года обновят 50 трансформаторных подстанций в четырех районах и городах полуострова. Всего в течение года в Крыму введут в эксплуатацию 200 новых энергоузлов. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".В марте в Евпатории установлены новые трансформаторные подстанции, питающие СПК "Авиатор", СНТ "Отдых", микрорайон Яшлык и переулок Новый. Основной причиной замены старого маломощного оборудования стали проблемы с напряжением в сети, особенно во время максимальных нагрузок в зимний и летний периоды, рассказали на предприятии. Специалисты переподключают действующих абонентов к новым энергообъектам, а также принимают заявки на увеличение мощности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Крымэнерго" предупредили о фейковой странице гендиректора предприятия"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
ленинский район
черноморский район
сакский район
симферопольский район
алушта
евпатория
ялта
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49741/24/497412422_0:0:3456:2592_1920x0_80_0_0_bc9e83c319a0c32c26ae1aa2871c2b21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гуп рк "крымэнерго", ленинский район, черноморский район, сакский район, симферопольский район, алушта, евпатория, ялта, симферополь, электросети крыма, электроэнергия, электричество, новости крыма, крым
200 новых энергоузлов появятся в Крыму в 2025 году

В Крыму в 2025 году введут в эксплуатацию 200 новых энергоузлов

21:56 26.03.2025
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкЭлектроподстанция
Электроподстанция - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. В Крыму продолжается модернизация сетевой инфраструктуры, в первом квартале текущего года обновят 50 трансформаторных подстанций в четырех районах и городах полуострова. Всего в течение года в Крыму введут в эксплуатацию 200 новых энергоузлов. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".
"В первом квартале 2025 года за счет средств республиканского бюджета проводится работа по обновлению 50 трансформаторных подстанций (ТП) 10 кВ в Ленинском, Черноморском, Сакском, Симферопольском районах, а также в Алуштинском, Евпаторийском, Ялтинском и Симферопольском городских округах", – сказано в сообщении.
В марте в Евпатории установлены новые трансформаторные подстанции, питающие СПК "Авиатор", СНТ "Отдых", микрорайон Яшлык и переулок Новый. Основной причиной замены старого маломощного оборудования стали проблемы с напряжением в сети, особенно во время максимальных нагрузок в зимний и летний периоды, рассказали на предприятии. Специалисты переподключают действующих абонентов к новым энергообъектам, а также принимают заявки на увеличение мощности.
"В 2025 году на территории полуострова предприятие планирует ввести в эксплуатацию 200 новых энергоузлов", – подчеркнули в "Крымэнерго".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В "Крымэнерго" предупредили о фейковой странице гендиректора предприятия
"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций
Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
 
ГУП РК "Крымэнерго"Ленинский районЧерноморский районСакский районСимферопольский районАлуштаЕвпаторияЯлтаСимферопольЭлектросети КрымаЭлектроэнергияЭлектричествоНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и дождь: прогноз погоды в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 27 марта
22:51Гибель военкора и атаки ВСУ на газохранилище в Крыму – главное за день
22:40Лавров считает Крым и новые регионы "закрытыми вопросами"
22:24Условия РФ по мораторию на удары в Черном море включают снятие санкций
22:15Конгресс в Крыму к 80-летию Ялтинской конференции: что запланировано
21:56200 новых энергоузлов появятся в Крыму в 2025 году
21:34В Крыму количество IT-преступлений выросло на треть
21:16Крымчане стали призерами на первенстве России по греко-римской борьбе
20:54Магнитная буря движется к Земле
20:23В ООН выразили соболезнования в связи с гибелью российских журналистов
20:08Авторы со всей России: кто участвует в конкурсе на новый гимн Крыма
19:42Был патриотом России: Севастополь простился с героем спецоперации
19:18ВСУ снова пытались атаковать Крым
19:10Начало ядерной войны: зачем Залужный упомянул 5-ю статью устава НАТО
18:48Путин поддержал патриотическую инициативу Героя России Влада Струны
18:28Российским детям важно взрослеть на примерах доблести – Путин
18:07Прицельный удар: украинские боевики атаковали бригаду скорой помощи в ЛНР
17:38Бастрыкин предложил чипировать домашних собак
17:20Разрушение мемориала "Аджимушкайские каменоломни" - начата проверка
Лента новостейМолния