https://crimea.ria.ru/20250326/200-novykh-energouzlov-poyavyatsya-v-krymu-v-2025-godu-1145253544.html

200 новых энергоузлов появятся в Крыму в 2025 году

200 новых энергоузлов появятся в Крыму в 2025 году - РИА Новости Крым, 26.03.2025

200 новых энергоузлов появятся в Крыму в 2025 году

В Крыму продолжается модернизация сетевой инфраструктуры, в первом квартале текущего года обновят 50 трансформаторных подстанций в четырех районах и городах... РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T21:56

2025-03-26T21:56

2025-03-26T21:56

гуп рк "крымэнерго"

ленинский район

черноморский район

сакский район

симферопольский район

алушта

евпатория

ялта

симферополь

электросети крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49741/24/497412422_0:405:3888:2592_1920x0_80_0_0_ceeea7e4f6a7b58a7b38a5b29710fe4d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. В Крыму продолжается модернизация сетевой инфраструктуры, в первом квартале текущего года обновят 50 трансформаторных подстанций в четырех районах и городах полуострова. Всего в течение года в Крыму введут в эксплуатацию 200 новых энергоузлов. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".В марте в Евпатории установлены новые трансформаторные подстанции, питающие СПК "Авиатор", СНТ "Отдых", микрорайон Яшлык и переулок Новый. Основной причиной замены старого маломощного оборудования стали проблемы с напряжением в сети, особенно во время максимальных нагрузок в зимний и летний периоды, рассказали на предприятии. Специалисты переподключают действующих абонентов к новым энергообъектам, а также принимают заявки на увеличение мощности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Крымэнерго" предупредили о фейковой странице гендиректора предприятия"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит

ленинский район

черноморский район

сакский район

симферопольский район

алушта

евпатория

ялта

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гуп рк "крымэнерго", ленинский район, черноморский район, сакский район, симферопольский район, алушта, евпатория, ялта, симферополь, электросети крыма, электроэнергия, электричество, новости крыма, крым