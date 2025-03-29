Президент Бразилии приедет в Москву на Парад Победы
Президент Бразилии подтвердил участие в праздновании 80-летия Победы в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва подтвердил свое намерение прибыть в Россию. Он планирует в мае принять участие в мероприятиях, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом со ссылкой на Sputnik Mundo сообщает РИА Новости Крым.
"Я планирую отправиться в Россию 9 мая, чтобы принять участие в праздновании 80-й годовщины победы во Второй мировой войне", - заявил Лула в ходе пресс-конференции во Вьетнаме. Его слова приводит Sputnik Mundo в своем Telegram-канале.
Кроме того, президент Бразилии отметил, что в его планы также входит обсуждение с президентом России Владимиром Путиным вопроса о мирном урегулировании украинского вопроса.
Ранее президент Сербии Александр Вучич также подтвердил, что приедет в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также направит подразделение вооруженных сил Сербии для участия в Параде 9 мая 2025 года.
В 2025 году Россия будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. План основных мероприятий празднования включает более 170 событий и продолжает дополняться. В их реализации принимают участие все регионы РФ и практически все профильные ведомства, общественные организации и движения.
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