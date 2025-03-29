https://crimea.ria.ru/20250329/prezident-brazilii-priedet-v-moskvu-na-parad-pobedy-1145313264.html

Президент Бразилии приедет в Москву на Парад Победы

Президент Бразилии приедет в Москву на Парад Победы - РИА Новости Крым, 29.03.2025

Президент Бразилии приедет в Москву на Парад Победы

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва подтвердил свое намерение прибыть в Россию. Он планирует в мае принять участие в мероприятиях, посвященных... РИА Новости Крым, 29.03.2025

2025-03-29T15:21

2025-03-29T15:21

2025-03-29T15:21

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луис инасиу да силва

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в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва подтвердил свое намерение прибыть в Россию. Он планирует в мае принять участие в мероприятиях, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом со ссылкой на Sputnik Mundo сообщает РИА Новости Крым.Кроме того, президент Бразилии отметил, что в его планы также входит обсуждение с президентом России Владимиром Путиным вопроса о мирном урегулировании украинского вопроса.Ранее президент Сербии Александр Вучич также подтвердил, что приедет в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также направит подразделение вооруженных сил Сербии для участия в Параде 9 мая 2025 года.В 2025 году Россия будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. План основных мероприятий празднования включает более 170 событий и продолжает дополняться. В их реализации принимают участие все регионы РФ и практически все профильные ведомства, общественные организации и движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму к 80-летию Победы проведут больше 60 мероприятийКак в Севастополе отпразднуют 80-летие Победы

https://crimea.ria.ru/20250319/v-kerchi-otmenili-parad-pobedy-i-fakelnoe-shestvie-k-9-maya-1145064626.html

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политика, общество, россия, бразилия, луис инасиу да силва, 80 лет победы, в мире