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Президент Бразилии приедет в Москву на Парад Победы - РИА Новости Крым, 29.03.2025
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Президент Бразилии приедет в Москву на Парад Победы
Президент Бразилии приедет в Москву на Парад Победы - РИА Новости Крым, 29.03.2025
Президент Бразилии приедет в Москву на Парад Победы
Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва подтвердил свое намерение прибыть в Россию. Он планирует в мае принять участие в мероприятиях, посвященных... РИА Новости Крым, 29.03.2025
2025-03-29T15:21
2025-03-29T15:21
политика
общество
россия
бразилия
луис инасиу да силва
80 лет победы
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва подтвердил свое намерение прибыть в Россию. Он планирует в мае принять участие в мероприятиях, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом со ссылкой на Sputnik Mundo сообщает РИА Новости Крым.Кроме того, президент Бразилии отметил, что в его планы также входит обсуждение с президентом России Владимиром Путиным вопроса о мирном урегулировании украинского вопроса.Ранее президент Сербии Александр Вучич также подтвердил, что приедет в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также направит подразделение вооруженных сил Сербии для участия в Параде 9 мая 2025 года.В 2025 году Россия будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. План основных мероприятий празднования включает более 170 событий и продолжает дополняться. В их реализации принимают участие все регионы РФ и практически все профильные ведомства, общественные организации и движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму к 80-летию Победы проведут больше 60 мероприятийКак в Севастополе отпразднуют 80-летие Победы
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политика, общество, россия, бразилия, луис инасиу да силва, 80 лет победы, в мире
Президент Бразилии приедет в Москву на Парад Победы

Президент Бразилии подтвердил участие в праздновании 80-летия Победы в Москве

15:21 29.03.2025
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкЛуиса Игнасиу Лула да Силва
Луиса Игнасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва подтвердил свое намерение прибыть в Россию. Он планирует в мае принять участие в мероприятиях, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом со ссылкой на Sputnik Mundo сообщает РИА Новости Крым.
"Я планирую отправиться в Россию 9 мая, чтобы принять участие в праздновании 80-й годовщины победы во Второй мировой войне", - заявил Лула в ходе пресс-конференции во Вьетнаме. Его слова приводит Sputnik Mundo в своем Telegram-канале.
Кроме того, президент Бразилии отметил, что в его планы также входит обсуждение с президентом России Владимиром Путиным вопроса о мирном урегулировании украинского вопроса.
Ранее президент Сербии Александр Вучич также подтвердил, что приедет в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также направит подразделение вооруженных сил Сербии для участия в Параде 9 мая 2025 года.
В 2025 году Россия будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. План основных мероприятий празднования включает более 170 событий и продолжает дополняться. В их реализации принимают участие все регионы РФ и практически все профильные ведомства, общественные организации и движения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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