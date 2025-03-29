https://crimea.ria.ru/20250329/zemletryasenie-v-myanme-i-ataki-kieva-na-energoobekty-v-rf--glavnoe-1145314959.html

Землетрясение в Мьянме и атаки Киева на энергообъекты в РФ – главное

Землетрясение в Мьянме и атаки Киева на энергообъекты в РФ – главное - РИА Новости Крым, 29.03.2025

Землетрясение в Мьянме и атаки Киева на энергообъекты в РФ – главное

Веселовка в Сумской области перешла под контроль России, также российские военные освободили два села в ДНР и Запорожской области. При землетрясении в Мьянме... РИА Новости Крым, 29.03.2025

2025-03-29T21:33

2025-03-29T21:33

2025-03-29T21:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Боевики Зеленского несколько раз атаковали энергообъекты в Белгородской области. МВФ выделит Киеву $400 млн в рамках кредитной программы. Вывод из тени доходов принес бюджету Крыма около 70 млрд рублей. Веселовка в Сумской области перешла под контроль России, также российские военные освободили два села в ДНР и Запорожской области. При землетрясении в Мьянме погибли более 1,5 тысяч человек. Также землетрясение произошло в Пятигорске. 14-летнюю актрису Екатерину Темнову из "Миротворца" пригласили в "Артек".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Российские энергообъекты под ударомВСУ за минувшие сутки несколько раз атаковали электросети, подстанции и трансформаторы в Белгородской области. Об этом рапортовали в субботу в Минобороны РФ."Двадцать восьмого марта около 5.30 в Белгородской области в результате атаки БПЛА по объекту "Белгородэнерго" и обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии 35 кВ Айдар – Белый Колодезь", - говорится в сообщении.МВФ даст денег КиевуРуководство Международного валютного фонда (МВФ) одобрило выделение Украине нового пакета финансовой помощи в размере 400 миллионов долларов в рамках действующего кредита."Совет МВФ сегодня завершил седьмой пересмотр расширенного соглашения в рамках механизма кредитования (EFF) для Украины, что позволило выделить около 0,4 миллиарда долларов, которые будут направлены на поддержку бюджета", - говорится в опубликованном заявлении.Доходы крымского бюджетаВывод доходов из тени помог вернуть в налоговый оборот Крыма около 70 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель УФНС России по республике Роман Наздрачев."Хорошо сработали специальные налоговые режимы, были проведены массовые мероприятия по выводу из тени: был выведен товарооборот на сумму около 70 миллиардов рублей", - сообщил он.Победоносное движение российской армииВооруженные силы России выбили боевиков Зеленского из Веселовки в Сумской области, сообщили в Минобороны."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Веселовка Сумской области", - говорится в сообщении.Кроме того, армия России освободилаПантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области.Последствия землетрясения в Мьянме и толчки в ПятигорскеВ субботу утром сообщалось, что число погибших при мощном землетрясении в Мьянме увеличилось до 1002, однако позже власти Мьянмы сообщили о 1644 погибших и 3408 пострадавших. Еще 139 числятся пропавшими без вести."По данным информационной группы Государственного административного совета, 1644 человека погибли, 3408 пострадали, а 139 числятся пропавшими без вести в результате мощного землетрясения в Мьянме", — цитирует РИА Новости агентство Синьхуа, которое ссылается на данные властей страны.Кроме того, в ночь на субботу в Пятигорске произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщил глава Предгорья Николай Бондаренко."Ночью произошло землетрясение мощностью 4,1 балла. По данным филиала геофизической службы РАН г. Владикавказа, эпицентр находился на территории села Юца на глубине 17 километров", - написал он в Telegram-канале.Манюня стала почетным артековцемДиректор международного детского центра "Артек" Константин Федоренко пригласил в Крым 14-летнюю российскую актрису Екатерину Темнову, которая попала в базу "Миротворца" за съемки фильма в Крыму, в "Артек"."Объявляю Екатерину почетным артековцем и приглашаю ее в детский центр", - написал он в своем Telegram-канале.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250329/skolko-investitsiy-privlechet-krym-v-2025-godu-1145309734.html

https://crimea.ria.ru/20250329/shest-nelegalnykh-migrantov-nashli-na-dachakh-v-sevastopole-1145311867.html

https://crimea.ria.ru/20250329/svyazist-iz-kryma-nagrazhden-ordenom-muzhestva-1145313048.html

https://crimea.ria.ru/20250329/v-krymu-dali-otsenku-predlozheniyu-razreshit-onlayn-prodazhi-vina-1145300408.html

https://crimea.ria.ru/20250329/prezident-brazilii-priedet-v-moskvu-na-parad-pobedy-1145313264.html

https://crimea.ria.ru/20250329/v-krymu-nalogoplatelschiki-zadolzhali-v-byudzhety-12-mlrd-rubley-1145312800.html

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