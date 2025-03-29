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Землетрясение в Мьянме и атаки Киева на энергообъекты в РФ – главное - РИА Новости Крым, 29.03.2025
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Землетрясение в Мьянме и атаки Киева на энергообъекты в РФ – главное
Землетрясение в Мьянме и атаки Киева на энергообъекты в РФ – главное - РИА Новости Крым, 29.03.2025
Землетрясение в Мьянме и атаки Киева на энергообъекты в РФ – главное
Веселовка в Сумской области перешла под контроль России, также российские военные освободили два села в ДНР и Запорожской области. При землетрясении в Мьянме... РИА Новости Крым, 29.03.2025
2025-03-29T21:33
2025-03-29T21:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Боевики Зеленского несколько раз атаковали энергообъекты в Белгородской области. МВФ выделит Киеву $400 млн в рамках кредитной программы. Вывод из тени доходов принес бюджету Крыма около 70 млрд рублей. Веселовка в Сумской области перешла под контроль России, также российские военные освободили два села в ДНР и Запорожской области. При землетрясении в Мьянме погибли более 1,5 тысяч человек. Также землетрясение произошло в Пятигорске. 14-летнюю актрису Екатерину Темнову из "Миротворца" пригласили в "Артек".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Российские энергообъекты под ударомВСУ за минувшие сутки несколько раз атаковали электросети, подстанции и трансформаторы в Белгородской области. Об этом рапортовали в субботу в Минобороны РФ."Двадцать восьмого марта около 5.30 в Белгородской области в результате атаки БПЛА по объекту "Белгородэнерго" и обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии 35 кВ Айдар – Белый Колодезь", - говорится в сообщении.МВФ даст денег КиевуРуководство Международного валютного фонда (МВФ) одобрило выделение Украине нового пакета финансовой помощи в размере 400 миллионов долларов в рамках действующего кредита."Совет МВФ сегодня завершил седьмой пересмотр расширенного соглашения в рамках механизма кредитования (EFF) для Украины, что позволило выделить около 0,4 миллиарда долларов, которые будут направлены на поддержку бюджета", - говорится в опубликованном заявлении.Доходы крымского бюджетаВывод доходов из тени помог вернуть в налоговый оборот Крыма около 70 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель УФНС России по республике Роман Наздрачев."Хорошо сработали специальные налоговые режимы, были проведены массовые мероприятия по выводу из тени: был выведен товарооборот на сумму около 70 миллиардов рублей", - сообщил он.Победоносное движение российской армииВооруженные силы России выбили боевиков Зеленского из Веселовки в Сумской области, сообщили в Минобороны."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Веселовка Сумской области", - говорится в сообщении.Кроме того, армия России освободилаПантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области.Последствия землетрясения в Мьянме и толчки в ПятигорскеВ субботу утром сообщалось, что число погибших при мощном землетрясении в Мьянме увеличилось до 1002, однако позже власти Мьянмы сообщили о 1644 погибших и 3408 пострадавших. Еще 139 числятся пропавшими без вести."По данным информационной группы Государственного административного совета, 1644 человека погибли, 3408 пострадали, а 139 числятся пропавшими без вести в результате мощного землетрясения в Мьянме", — цитирует РИА Новости агентство Синьхуа, которое ссылается на данные властей страны.Кроме того, в ночь на субботу в Пятигорске произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщил глава Предгорья Николай Бондаренко."Ночью произошло землетрясение мощностью 4,1 балла. По данным филиала геофизической службы РАН г. Владикавказа, эпицентр находился на территории села Юца на глубине 17 километров", - написал он в Telegram-канале.Манюня стала почетным артековцемДиректор международного детского центра "Артек" Константин Федоренко пригласил в Крым 14-летнюю российскую актрису Екатерину Темнову, которая попала в базу "Миротворца" за съемки фильма в Крыму, в "Артек"."Объявляю Екатерину почетным артековцем и приглашаю ее в детский центр", - написал он в своем Telegram-канале.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250329/skolko-investitsiy-privlechet-krym-v-2025-godu-1145309734.html
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главное за день, в мире, россия, крым, общество, новости
Землетрясение в Мьянме и атаки Киева на энергообъекты в РФ – главное

Последствия землетрясения в Мьянме и атаки Киева на энергообъекты в РФ – главное за день

21:33 29.03.2025
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Боевики Зеленского несколько раз атаковали энергообъекты в Белгородской области. МВФ выделит Киеву $400 млн в рамках кредитной программы. Вывод из тени доходов принес бюджету Крыма около 70 млрд рублей. Веселовка в Сумской области перешла под контроль России, также российские военные освободили два села в ДНР и Запорожской области. При землетрясении в Мьянме погибли более 1,5 тысяч человек. Также землетрясение произошло в Пятигорске. 14-летнюю актрису Екатерину Темнову из "Миротворца" пригласили в "Артек".
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Российские энергообъекты под ударом

ВСУ за минувшие сутки несколько раз атаковали электросети, подстанции и трансформаторы в Белгородской области. Об этом рапортовали в субботу в Минобороны РФ.
"Двадцать восьмого марта около 5.30 в Белгородской области в результате атаки БПЛА по объекту "Белгородэнерго" и обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии 35 кВ Айдар – Белый Колодезь", - говорится в сообщении.
Деньги - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
11:22
Сколько инвестиций привлечет Крым в 2025 году

МВФ даст денег Киеву

Руководство Международного валютного фонда (МВФ) одобрило выделение Украине нового пакета финансовой помощи в размере 400 миллионов долларов в рамках действующего кредита.
"Совет МВФ сегодня завершил седьмой пересмотр расширенного соглашения в рамках механизма кредитования (EFF) для Украины, что позволило выделить около 0,4 миллиарда долларов, которые будут направлены на поддержку бюджета", - говорится в опубликованном заявлении.
Сотрудники Росгвардии
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Доходы крымского бюджета

Вывод доходов из тени помог вернуть в налоговый оборот Крыма около 70 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель УФНС России по республике Роман Наздрачев.
"Хорошо сработали специальные налоговые режимы, были проведены массовые мероприятия по выводу из тени: был выведен товарооборот на сумму около 70 миллиардов рублей", - сообщил он.
Боец из Крыма с позывным Турист награжден орденом Мужества
14:58
Связист из Крыма награжден орденом Мужества

Победоносное движение российской армии

Вооруженные силы России выбили боевиков Зеленского из Веселовки в Сумской области, сообщили в Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Веселовка Сумской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, армия России освободилаПантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области.
Вино
08:51Эксклюзивы РИА Новости Крым
В Крыму дали оценку предложению разрешить онлайн-продажи вина

Последствия землетрясения в Мьянме и толчки в Пятигорске

В субботу утром сообщалось, что число погибших при мощном землетрясении в Мьянме увеличилось до 1002, однако позже власти Мьянмы сообщили о 1644 погибших и 3408 пострадавших. Еще 139 числятся пропавшими без вести.
"По данным информационной группы Государственного административного совета, 1644 человека погибли, 3408 пострадали, а 139 числятся пропавшими без вести в результате мощного землетрясения в Мьянме", — цитирует РИА Новости агентство Синьхуа, которое ссылается на данные властей страны.
Кроме того, в ночь на субботу в Пятигорске произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщил глава Предгорья Николай Бондаренко.
"Ночью произошло землетрясение мощностью 4,1 балла. По данным филиала геофизической службы РАН г. Владикавказа, эпицентр находился на территории села Юца на глубине 17 километров", - написал он в Telegram-канале.
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15:21
Президент Бразилии приедет в Москву на Парад Победы

Манюня стала почетным артековцем

Директор международного детского центра "Артек" Константин Федоренко пригласил в Крым 14-летнюю российскую актрису Екатерину Темнову, которая попала в базу "Миротворца" за съемки фильма в Крыму, в "Артек".
"Объявляю Екатерину почетным артековцем и приглашаю ее в детский центр", - написал он в своем Telegram-канале.
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Налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
18:13
В Крыму налогоплательщики задолжали в бюджеты 12 млрд рублей
 
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Заголовок открываемого материала
21:33Землетрясение в Мьянме и атаки Киева на энергообъекты в РФ – главное
20:41Самолет совершил аварийную посадку на шоссе в Вологодской области
20:10Под эгидой ООН на Украине могут быть проведены выборы – эксперт
19:32Московский прозаик оживил карадагского змея и стал писателем года
19:06Крымский мост сейчас: что происходит на транспортном переходе
18:41Почти вдвое выросло число погибших при землетрясении в Мьянме
18:13В Крыму налогоплательщики задолжали в бюджеты 12 млрд рублей
17:54В Крыму ветер унес в море двоих мужчин на байдарке
17:23В Керчи столкнулись ВАЗ 2112 и иномарка – пострадал водитель
16:42ВСУ несколько раз атаковали энергообъекты в Белгородской области
16:14На Крым идет холодная фронтальная система: что будет с погодой
15:43МВФ выделит Украине $400 млн в рамках кредитной программы
15:21Президент Бразилии приедет в Москву на Парад Победы
14:58Связист из Крыма награжден орденом Мужества
14:44Армия России громит ВСУ в Сумской области
14:13Вывод из тени доходов принес бюджету Крыма около 70 млрд рублей
13:53Веселовка в Сумской области перешла под контроль России
13:41Шесть нелегальных мигрантов нашли на дачах в Севастополе
13:28Армия России уничтожила еще 1395 боевиков ВСУ
12:54Новое сильное землетрясение произошло в Мьянме 1:22
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