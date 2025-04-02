https://crimea.ria.ru/20250402/tsiklon-prineset-oblozhnye-dozhdi-prognoz-pogody-v-krymu-na-2-aprelya-1145306232.html

Циклон принесет обложные дожди: прогноз погоды в Крыму на 2 апреля

Циклон принесет обложные дожди: прогноз погоды в Крыму на 2 апреля - РИА Новости Крым, 02.04.2025

Циклон принесет обложные дожди: прогноз погоды в Крыму на 2 апреля

В среду Средиземноморский циклон принесет на полуостров дожди, в южных, центральных и восточных районах сильные. Ночью и утром в отдельных районах туман. Об... РИА Новости Крым, 02.04.2025

2025-04-02T00:01

2025-04-02T00:01

2025-04-02T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0f/1138140638_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a4f90e437023679fb4a019a430ae0449.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. В среду Средиземноморский циклон принесет на полуостров дожди, в южных, центральных и восточных районах сильные. Ночью и утром в отдельных районах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков; днем временами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +13...+15 градусов.В Севастополе облачно. Ночью без существенных осадков; утром, днем небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +13...+15.В Ялте, Алуште, Евпатории и Судаке и Феодосии ночью переменная облачность, без осадков, днем временами дождь. Ночью температура воздуха составит от +7 до +10 градусов, днем столбики термометров покажут от +13 до +16.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250401/na-krym-idet-tsiklon---chto-budet-s-pogodoy-1145364188.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр