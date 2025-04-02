https://crimea.ria.ru/20250402/tsiklon-prineset-oblozhnye-dozhdi-prognoz-pogody-v-krymu-na-2-aprelya-1145306232.html
Циклон принесет обложные дожди: прогноз погоды в Крыму на 2 апреля
Циклон принесет обложные дожди: прогноз погоды в Крыму на 2 апреля - РИА Новости Крым, 02.04.2025
Циклон принесет обложные дожди: прогноз погоды в Крыму на 2 апреля
В среду Средиземноморский циклон принесет на полуостров дожди, в южных, центральных и восточных районах сильные. Ночью и утром в отдельных районах туман. Об... РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T00:01
2025-04-02T00:01
2025-04-02T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. В среду Средиземноморский циклон принесет на полуостров дожди, в южных, центральных и восточных районах сильные. Ночью и утром в отдельных районах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков; днем временами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +13...+15 градусов.В Севастополе облачно. Ночью без существенных осадков; утром, днем небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +13...+15.В Ялте, Алуште, Евпатории и Судаке и Феодосии ночью переменная облачность, без осадков, днем временами дождь. Ночью температура воздуха составит от +7 до +10 градусов, днем столбики термометров покажут от +13 до +16.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Циклон принесет обложные дожди: прогноз погоды в Крыму на 2 апреля
Прогноз погоды в Крыму на 2 апреля
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. В среду Средиземноморский циклон принесет на полуостров дожди, в южных, центральных и восточных районах сильные. Ночью и утром в отдельных районах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер 2 апреля восточный 7-12 м/с, ночью и утром местами до 15 м/с, 3 апреля северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10, днем +11…+16 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков; днем временами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +13...+15 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью без существенных осадков; утром, днем небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +13...+15.
В Ялте, Алуште, Евпатории и Судаке и Феодосии ночью переменная облачность, без осадков, днем временами дождь. Ночью температура воздуха составит от +7 до +10 градусов, днем столбики термометров покажут от +13 до +16.
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