Ни за кем не числится: куда попадет скифское золото с Украины – мнение
Скифское золото на Украине может достаться частным коллекционерам – Константинов
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФрагмент верхнего яруса золотой пекторали (нагрудное украшение) IV в. до н. э. из коллекции Музея исторических ценностей Украинской ССР
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил РИА Новости, что артефакты из коллекции скифского золота, переданной Украине, могут попасть в руки частных коллекционеров.
"Воровство на Украине процветает, черный рынок уже изобилует разными артефактами из Киево-Печерской лавры. Скоро и мощи святых уйдут с молотка, там (в Киеве – ред.) ничем не гнушаются. Если мы увидим крымское скифское золото в частных коллекциях, как это бывало не раз, нас это не удивит. Думаю, это специально было затеяно: сначала украсть у нас, а потом – продать. У них это золото ни за кем не числится, и нигде не числится, кроме Крыма", – сказал Константинов.
При этом, по словам главы крымского парламента, взывать к международным судам сегодня бессмысленно.
"У нас на этот счет пессимистичные настроения", – отметил Константинов.
Понятия "Украина" еще не существовало, когда экспонаты коллекции скифского золота из Крыма уже считались древними артефактами. Поэтому ни о каком "возвращении исторического наследия" и речи быть не может, сказал в комментарии РИА Новости Крым директор Центрального музея Тавриды, председатель Совета крымского отделения Российского исторического общества Андрей Мальгин.
В коллекции скифского золота находится почти две тысячи уникальных предметов, принадлежащих Восточно-Крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".
Судебные разбирательства по поводу судьбы этого собрания, вывезенного в 2013 году для экспонирования в музей Алларда Пирсона в Амстердаме, длились 10 лет.
В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе это решение Апелляционного суда Амстердама.
В феврале 2024 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу крымских музеев по делу о передаче скифского золота Украине, в которой отмечается, что вмешательство Киева и Нидерландов в осуществление крымскими музеями их имущественных прав является безосновательным.
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