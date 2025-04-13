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Ни за кем не числится: куда попадет скифское золото с Украины – мнение - РИА Новости Крым, 13.04.2025
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Ни за кем не числится: куда попадет скифское золото с Украины – мнение
Ни за кем не числится: куда попадет скифское золото с Украины – мнение - РИА Новости Крым, 13.04.2025
Ни за кем не числится: куда попадет скифское золото с Украины – мнение
Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил РИА Новости, что артефакты из коллекции скифского золота, переданной Украине, могут попасть в руки частных... РИА Новости Крым, 13.04.2025
2025-04-13T21:16
2025-04-13T21:16
скифское золото
ситуация вокруг скифского золота
мнения
владимир константинов
культура
история
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил РИА Новости, что артефакты из коллекции скифского золота, переданной Украине, могут попасть в руки частных коллекционеров.При этом, по словам главы крымского парламента, взывать к международным судам сегодня бессмысленно."У нас на этот счет пессимистичные настроения", – отметил Константинов.Понятия "Украина" еще не существовало, когда экспонаты коллекции скифского золота из Крыма уже считались древними артефактами. Поэтому ни о каком "возвращении исторического наследия" и речи быть не может, сказал в комментарии РИА Новости Крым директор Центрального музея Тавриды, председатель Совета крымского отделения Российского исторического общества Андрей Мальгин.В коллекции скифского золота находится почти две тысячи уникальных предметов, принадлежащих Восточно-Крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".Судебные разбирательства по поводу судьбы этого собрания, вывезенного в 2013 году для экспонирования в музей Алларда Пирсона в Амстердаме, длились 10 лет.В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе это решение Апелляционного суда Амстердама.В феврале 2024 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу крымских музеев по делу о передаче скифского золота Украине, в которой отмечается, что вмешательство Киева и Нидерландов в осуществление крымскими музеями их имущественных прав является безосновательным.Читайте также на РИА Новости Крым:Переданное Украине скифское золото может быть утрачено – МИД РоссииПовторят судьбу скифского золота: Захарова о вывезенных в Лувр иконахАртефакты Крыма в музеях Европы: есть ли шансы вернуть реликвии
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скифское золото, ситуация вокруг скифского золота, мнения, владимир константинов, культура, история, украина
Ни за кем не числится: куда попадет скифское золото с Украины – мнение

Скифское золото на Украине может достаться частным коллекционерам – Константинов

21:16 13.04.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФрагмент верхнего яруса золотой пекторали (нагрудное украшение) IV в. до н. э. из коллекции Музея исторических ценностей Украинской ССР
Фрагмент верхнего яруса золотой пекторали (нагрудное украшение) IV в. до н. э. из коллекции Музея исторических ценностей Украинской ССР - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил РИА Новости, что артефакты из коллекции скифского золота, переданной Украине, могут попасть в руки частных коллекционеров.
"Воровство на Украине процветает, черный рынок уже изобилует разными артефактами из Киево-Печерской лавры. Скоро и мощи святых уйдут с молотка, там (в Киеве – ред.) ничем не гнушаются. Если мы увидим крымское скифское золото в частных коллекциях, как это бывало не раз, нас это не удивит. Думаю, это специально было затеяно: сначала украсть у нас, а потом – продать. У них это золото ни за кем не числится, и нигде не числится, кроме Крыма", – сказал Константинов.
При этом, по словам главы крымского парламента, взывать к международным судам сегодня бессмысленно.
"У нас на этот счет пессимистичные настроения", – отметил Константинов.
Понятия "Украина" еще не существовало, когда экспонаты коллекции скифского золота из Крыма уже считались древними артефактами. Поэтому ни о каком "возвращении исторического наследия" и речи быть не может, сказал в комментарии РИА Новости Крым директор Центрального музея Тавриды, председатель Совета крымского отделения Российского исторического общества Андрей Мальгин.
В коллекции скифского золота находится почти две тысячи уникальных предметов, принадлежащих Восточно-Крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".
Судебные разбирательства по поводу судьбы этого собрания, вывезенного в 2013 году для экспонирования в музей Алларда Пирсона в Амстердаме, длились 10 лет.
В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе это решение Апелляционного суда Амстердама.
В феврале 2024 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу крымских музеев по делу о передаче скифского золота Украине, в которой отмечается, что вмешательство Киева и Нидерландов в осуществление крымскими музеями их имущественных прав является безосновательным.
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Скифское золотоСитуация вокруг скифского золотаМненияВладимир КонстантиновКультураИсторияУкраина
 
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