https://crimea.ria.ru/20250413/ni-za-kem-ne-chislitsya-kuda-popadet-skifskoe-zoloto-s-ukrainy--mnenie-1145641946.html

Ни за кем не числится: куда попадет скифское золото с Украины – мнение

Ни за кем не числится: куда попадет скифское золото с Украины – мнение - РИА Новости Крым, 13.04.2025

Ни за кем не числится: куда попадет скифское золото с Украины – мнение

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил РИА Новости, что артефакты из коллекции скифского золота, переданной Украине, могут попасть в руки частных... РИА Новости Крым, 13.04.2025

2025-04-13T21:16

2025-04-13T21:16

2025-04-13T21:16

скифское золото

ситуация вокруг скифского золота

мнения

владимир константинов

культура

история

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил РИА Новости, что артефакты из коллекции скифского золота, переданной Украине, могут попасть в руки частных коллекционеров.При этом, по словам главы крымского парламента, взывать к международным судам сегодня бессмысленно."У нас на этот счет пессимистичные настроения", – отметил Константинов.Понятия "Украина" еще не существовало, когда экспонаты коллекции скифского золота из Крыма уже считались древними артефактами. Поэтому ни о каком "возвращении исторического наследия" и речи быть не может, сказал в комментарии РИА Новости Крым директор Центрального музея Тавриды, председатель Совета крымского отделения Российского исторического общества Андрей Мальгин.В коллекции скифского золота находится почти две тысячи уникальных предметов, принадлежащих Восточно-Крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".Судебные разбирательства по поводу судьбы этого собрания, вывезенного в 2013 году для экспонирования в музей Алларда Пирсона в Амстердаме, длились 10 лет.В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе это решение Апелляционного суда Амстердама.В феврале 2024 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу крымских музеев по делу о передаче скифского золота Украине, в которой отмечается, что вмешательство Киева и Нидерландов в осуществление крымскими музеями их имущественных прав является безосновательным.Читайте также на РИА Новости Крым:Переданное Украине скифское золото может быть утрачено – МИД РоссииПовторят судьбу скифского золота: Захарова о вывезенных в Лувр иконахАртефакты Крыма в музеях Европы: есть ли шансы вернуть реликвии

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скифское золото, ситуация вокруг скифского золота, мнения, владимир константинов, культура, история, украина