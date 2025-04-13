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Никитский ботанический сад получил федеральный статус - РИА Новости Крым, 13.04.2025
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Никитский ботанический сад получил федеральный статус
Никитский ботанический сад получил федеральный статус - РИА Новости Крым, 13.04.2025
Никитский ботанический сад получил федеральный статус
Никитский ботанический сад в Крыму получил статус ботанического сада федерального значения. Об этом сообщили в Правительстве РФ. РИА Новости Крым, 13.04.2025
2025-04-13T16:14
2025-04-13T16:14
никитский ботанический сад
крым
правительство россии
россия
природа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Никитский ботанический сад в Крыму получил статус ботанического сада федерального значения. Об этом сообщили в Правительстве РФ.Сейчас общая площадь Никитского ботанического сада вместе с участками в Алуште, а также под Симферополем и Джанкоем, составляет почти 885 гектаров, отметили в пресс-службе.Здесь собрано свыше 17 тысяч видов различных культур: плодовых, декоративных, лекарственных. На территории ботсада находятся уникальные природные ландшафты и памятники садово-паркового искусства.Никитский ботсад, который находится в окрестностях Ялта, был основан в 1811 году как казенный экономический сад для освоения Крыма и создания доходных отраслей сельского хозяйства на юге России. Осенью 1812 года в саду появились первые деревья.В этом году парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду пережил апрельские заморозки без потерь "личного состава", рассказала ранее РИА Новости Крым сотрудник сада, кандидат биологических наук Вера Зыкова.Парад тюльпанов "Салют Победы" открылся в Никитском ботаническом саду на прошлой неделе. В этом году парад посвятили 80-летию Великой Победы. Посетителям выставки представили 110 тысяч цветов 158 сортов. Они радуют посетителей не только на выставочном участке, но и в самых притягательных уголках всего Арборетума.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый пошел: в Ялте зацвели ирисыВ Никитском саду пройдет "Салют Победы" из рекордного числа тюльпанов"Сон в облаках": в Никитском ботсаду выбрали королеву хризантем
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РИА Новости Крым
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96
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никитский ботанический сад, крым, правительство россии, россия, природа
Никитский ботанический сад получил федеральный статус

Никитский ботанический сад в Крыму получил статус ботанического сада федерального значения

16:14 13.04.2025
 
© Правительство РоссииНикитский ботанический сад
Никитский ботанический сад
© Правительство России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Никитский ботанический сад в Крыму получил статус ботанического сада федерального значения. Об этом сообщили в Правительстве РФ.

"Федеральный статус позволит обеспечить режим особой охраны и создать условия для организации исследований и развития потенциала одного из старейших научных центров России", – говорится в сообщении.

Сейчас общая площадь Никитского ботанического сада вместе с участками в Алуште, а также под Симферополем и Джанкоем, составляет почти 885 гектаров, отметили в пресс-службе.
Здесь собрано свыше 17 тысяч видов различных культур: плодовых, декоративных, лекарственных. На территории ботсада находятся уникальные природные ландшафты и памятники садово-паркового искусства.
Никитский ботсад, который находится в окрестностях Ялта, был основан в 1811 году как казенный экономический сад для освоения Крыма и создания доходных отраслей сельского хозяйства на юге России. Осенью 1812 года в саду появились первые деревья.
В этом году парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду пережил апрельские заморозки без потерь "личного состава", рассказала ранее РИА Новости Крым сотрудник сада, кандидат биологических наук Вера Зыкова.
Парад тюльпанов "Салют Победы" открылся в Никитском ботаническом саду на прошлой неделе. В этом году парад посвятили 80-летию Великой Победы. Посетителям выставки представили 110 тысяч цветов 158 сортов. Они радуют посетителей не только на выставочном участке, но и в самых притягательных уголках всего Арборетума.
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Никитский ботанический садКрымПравительство РоссииРоссияПрирода
 
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