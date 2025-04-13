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Чемпион Европы по борьбе из Крыма рассказал о пути к победе - РИА Новости Крым, 13.04.2025
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Чемпион Европы по борьбе из Крыма рассказал о пути к победе
Чемпион Европы по борьбе из Крыма рассказал о пути к победе - РИА Новости Крым, 13.04.2025
Чемпион Европы по борьбе из Крыма рассказал о пути к победе
Для участия в чемпионате Европы по греко-римской борьбе крымчанину Эмину Сефершаеву пришлось похудеть на шесть килограммов, и это оказалось самым сложным в его... РИА Новости Крым, 13.04.2025
2025-04-13T18:28
2025-04-13T18:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Для участия в чемпионате Европы по греко-римской борьбе крымчанину Эмину Сефершаеву пришлось похудеть на шесть килограммов, и это оказалось самым сложным в его стремлении подняться на высшую ступень пьедестала. Об этом двукратный европейский чемпион рассказал корреспонденту РИА Новости Крым, отвечая на соответствующий вопрос.Спортсмен выступал в категории до 55 килограммов.Также чемпион отметил, что настраивался на каждого соперника, так, будто он последний и старался навязывать свое ведение борьбы в атакующем стиле."Рад, что смог принести радость тренерам, родным, близким и всей стране", – сказал борец.В воскресенье в Олимпийском комитете России сообщили, что Эмин Сефершаев стал двукратным чемпионом Европы по греко-римской борьбе.Ранее сборная Крыма по борьбе сумо завоевала 40 медалей на Чемпионате и Первенстве Южного федерального округа, который проходил в Сочи. Также сообщалось, что ялтинка Александра Волокитина победила в Первенстве России по самбо среди юношей и девушек, которое состоялось в Новосибирске. А крымчанин Михаил Ходорченко завоевал золото на международном турнире по теннису.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Хочу ездить на сборы с глухими" – борец из Крыма рассказал о мечтеКрымчане стали призерами на первенстве России по греко-римской борьбеКрымский боксер завоевал победу на международных соревнованиях
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соревнования, спорт, награды, греко-римская борьба, новости крыма, крым, общество
Чемпион Европы по борьбе из Крыма рассказал о пути к победе

Для чемпионата Европы по борьбе крымчанину Эмину Сефершаеву пришлось похудеть

18:28 13.04.2025
 
© Министерство спорта Республики КрымЭмин Сефершаев
Эмин Сефершаев
© Министерство спорта Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Для участия в чемпионате Европы по греко-римской борьбе крымчанину Эмину Сефершаеву пришлось похудеть на шесть килограммов, и это оказалось самым сложным в его стремлении подняться на высшую ступень пьедестала. Об этом двукратный европейский чемпион рассказал корреспонденту РИА Новости Крым, отвечая на соответствующий вопрос.

"Все прошло хорошо. Выполнил все задачи своего тренера и поднялся на высшую ступень пьедестала чемпионата Европы уже второй раз. Самым сложным, наверное, была сгонка веса, так как я скидывал больше шести килограммов, чтобы уложится в вес", – признался борец.

Спортсмен выступал в категории до 55 килограммов.
Также чемпион отметил, что настраивался на каждого соперника, так, будто он последний и старался навязывать свое ведение борьбы в атакующем стиле.
"Рад, что смог принести радость тренерам, родным, близким и всей стране", – сказал борец.
В воскресенье в Олимпийском комитете России сообщили, что Эмин Сефершаев стал двукратным чемпионом Европы по греко-римской борьбе.
Ранее сборная Крыма по борьбе сумо завоевала 40 медалей на Чемпионате и Первенстве Южного федерального округа, который проходил в Сочи. Также сообщалось, что ялтинка Александра Волокитина победила в Первенстве России по самбо среди юношей и девушек, которое состоялось в Новосибирске. А крымчанин Михаил Ходорченко завоевал золото на международном турнире по теннису.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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