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Чемпион Европы по борьбе из Крыма рассказал о пути к победе

Чемпион Европы по борьбе из Крыма рассказал о пути к победе - РИА Новости Крым, 13.04.2025

Чемпион Европы по борьбе из Крыма рассказал о пути к победе

Для участия в чемпионате Европы по греко-римской борьбе крымчанину Эмину Сефершаеву пришлось похудеть на шесть килограммов, и это оказалось самым сложным в его... РИА Новости Крым, 13.04.2025

2025-04-13T18:28

2025-04-13T18:28

2025-04-13T18:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Для участия в чемпионате Европы по греко-римской борьбе крымчанину Эмину Сефершаеву пришлось похудеть на шесть килограммов, и это оказалось самым сложным в его стремлении подняться на высшую ступень пьедестала. Об этом двукратный европейский чемпион рассказал корреспонденту РИА Новости Крым, отвечая на соответствующий вопрос.Спортсмен выступал в категории до 55 килограммов.Также чемпион отметил, что настраивался на каждого соперника, так, будто он последний и старался навязывать свое ведение борьбы в атакующем стиле."Рад, что смог принести радость тренерам, родным, близким и всей стране", – сказал борец.В воскресенье в Олимпийском комитете России сообщили, что Эмин Сефершаев стал двукратным чемпионом Европы по греко-римской борьбе.Ранее сборная Крыма по борьбе сумо завоевала 40 медалей на Чемпионате и Первенстве Южного федерального округа, который проходил в Сочи. Также сообщалось, что ялтинка Александра Волокитина победила в Первенстве России по самбо среди юношей и девушек, которое состоялось в Новосибирске. А крымчанин Михаил Ходорченко завоевал золото на международном турнире по теннису.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Хочу ездить на сборы с глухими" – борец из Крыма рассказал о мечтеКрымчане стали призерами на первенстве России по греко-римской борьбеКрымский боксер завоевал победу на международных соревнованиях

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

соревнования, спорт, награды, греко-римская борьба, новости крыма, крым, общество