https://crimea.ria.ru/20250127/khochu-ezdit-na-sbory-s-glukhimi--borets-iz-kryma-rasskazal-o-mechte-1143709472.html

"Хочу ездить на сборы с глухими" – борец из Крыма рассказал о мечте

"Хочу ездить на сборы с глухими" – борец из Крыма рассказал о мечте - РИА Новости Крым, 27.01.2025

"Хочу ездить на сборы с глухими" – борец из Крыма рассказал о мечте

В зале борьбы, который оборудовали в цокольном этаже Центра Единоборств "Крым-СПОРТ", тренируются малыши, им на вид не больше пяти-шести лет. Важная ребятня в... РИА Новости Крым, 27.01.2025

2025-01-27T18:10

2025-01-27T18:10

2025-01-27T19:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В зале борьбы, который оборудовали в цокольном этаже Центра Единоборств "Крым-СПОРТ", тренируются малыши, им на вид не больше пяти-шести лет. Важная ребятня в "трениках" и трико гоняет мяч, кувыркается через голову и выполнят другие нехитрые упражнения, предусмотренные разминкой. Пока их тренер по вольной борьбе Александр Курдынко общается с журналистами, присматривает за ними его старший, 22-летний ученик Владимир Глухов. Он подсказывает, исправляет ошибки, и они его понимают без слов. Он вообще немногословный. Тренера называет по имени "Саша", еще говорит "папа" и "баба". Володя с рождения глухой.Вот уже третий год Владимир, который перебрался в Крым из Херсонской области, живет в Симферополе. Он представляет Крым на различных соревнованиях и чемпионатах по вольной и греко-римской борьбе (спорт глухих). Даже стал серебряным призером по вольной борьбе в Первенстве России среди юниоров, выступая в категории до 74 килограммов. В финале проиграл серьезному сопернику. В тех соревнованиях участвовали 77 спортсменов из 17 регионов России.Чтобы вырос мужчинойВ семье Глуховых Володя – первый и единственный глухой. Своих родителей он называет людьми обычными, которые ничем особо не выделялись, переводит с быстрых жестов в скупые слова сурдопереводчик Владимир Плакунов, который согласился помочь РИА Новости Крым с интервью.Воспитала Володю бабушка Валя, которая взяла над ним опеку, она же и в борьбу его привела, едва ему исполнилось восемь, чтобы мужчиной вырос, потому что был он ребенком очень жалостливым и добрым.Володя – самый любимый для своей бабушки, ее гордость, надежда и отрада. Язык жестов она знает плохо, но проблем в общении с внуком, который приезжал домой на выходные и каникулы, учась в Херсонской специализированной школе, никогда не возникало. Родные люди понимают друг друга на интуитивном уровне.В телефоне парня – фотографии самых дорогих: бабушки, которая сейчас живет в Геническе и навещает внука по праздникам, но он чувствует, что она здесь, рядом, старшей сестры, которая удачно вышла замуж, у нее теперь своя жизнь. И отца, которого не стало несколько лет назад. Вот отец еще совсем школьник, а здесь уже со старшей дочкой и внуком-первенцем. Если не знать, то можно подумать, что это Володя и есть, так они с папой похожи. Когда сын вспоминает отца, его глаза становятся влажными, в живой мимике читается боль.Когда спортсмен переезжал в Крым, то взял с собой только небольшую сумку с вещами, медали и кубки. На соревнованиях он бывал в Европе, выступал на международной арене. На чемпионатах Украины у него 14 золотых медалей. Одно золото и три бронзы на чемпионате Европы, на чемпионате мира – золото."Награды дают мне вдохновение. Не зря, значит, работаю", – делится спортсмен.Нормативы мастера спорта международного класса он выполнил еще в 2019 году. В 2022-м планировал поступать в Херсонский спортивный колледж, но не успел в связи с началом специальной военной операции. В Крым внуку переехать посоветовала бабушка, искала в каких городах и регионах есть сильные школы вольной борьбы, вышла на связь с тренером Курдынко, и отправила внука в Симферополь, чтобы он был при деле.Способный парень без образования"До Володи я уже занимался с глухим парнем, который стал чемпионом Крыма. Но потом он женился, у него появился ребенок, времени на спорт не осталось, он ушел. И в один из дней мне позвонили, мол, появился человек, который хочет тренироваться. Этим человеком как раз и оказался Вова", – вспоминает Александр Курдынко.У него "в зачете" 25 лет тренерского стажа. Говорит, каких-то особенных отличий в работе с глухими и слышащими спортсменами нет. Но при этом уточняет, что если бы ему пришлось тренировать глухих малышей, то нюансов было бы много, а так как Вова уже профессиональный спортсмен, он все и без слов понимает.Когда ученик Глухов называет соперника, которому уступил на Первенстве России, сильнее и опытнее, тренер вступается за своего подопечного: "соперник этот чаще участвовал в сборах, соревнованиях, а у тебя был большой перерыв в тренировках в связи с переездом, сидел без тренировок".Только прошлый год стал для Владимира более-менее стабильным, он наконец-то нашел работу, адаптировался. С трудоустройством ему помог тренер – устроил на завод "Крымпласт".Теперь борец-вольник работает упаковщиком, и просит сурдопереводчика передать тренеру, что очень ему за это благодарен. Вот только живет Вова в хостеле, снимает койко-место в комнате на шестерых человек. Но от помощи с поиском нового жилья вежливо отказывается, уверяет, что ему нормально, "ни с кем не дружу, но здороваюсь".Сейчас тренер помогает Владимиру с оформлением загранпаспорта, он нужен, если парня пригласят на соревнования, а шансы получить такое приглашение довольно высокие.– Александр Витальевич, а тренерские способности у Владимира есть?– Конечно. Дети уже сейчас его понимают. Он корректирует, шлифует технику. Но для того, чтобы стать профессиональным тренером, недостаточно природных талантов и способностей. Нужно образование, дипломы. Этого у Володи нет. Интернат, в котором он жил и учился, находится на подконтрольной Украине территории. Он даже 10 классов не закончил. Аттестата нет. Все документы остались там. А чтобы стать тренером, нужно получить высшее спортивное образование, причем со спецификой спорта глухих.Олимпиада как цельНа правом рукаве поношенной тренировочной футболки – личная подпись, на левом также старательно выведено шариковой ручкой "МС", что значит, "мастер спорта". На груди пять олимпийских колец и весовая категория – 74 килограмма, чуть ниже – прорисованные чернилами кубики пресса, а на спине имя "Вова". Просим разрешения рассмотреть его творчество поближе, с удовольствием соглашается и смеется: "люблю рисовать".Когда через сурдопереводчика спрашиваю у спортсмена о его самой заветной мечте, показывает на олимпийские кольца, прорисованные чернилами на футболке."Мечты нет, есть цель – попасть на олимпиаду, на сурдлимпийские игры, и завоевать золото. Спорт считаю серьезной работой", – делится Володя.При этом он признается, что с говорящими ему немного тяжелее соревноваться, потому что там конкуренция выше.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пожаловались на цифровую недоступность важных сайтов для незрячихВ России ужесточили штрафы за отказ в трудоустройстве инвалидовК пенсиям людей старше 80 лет и инвалидов I группы начислят надбавки

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2025

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

спорт, сурдлимпийские игры, общество