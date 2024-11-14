https://crimea.ria.ru/20241114/v-krymu-pozhalovalis-na-tsifrovuyu-nedostupnost-vazhnykh-saytov-dlya-nezryachikh-1141851186.html
В Крыму пожаловались на цифровую недоступность важных сайтов для незрячих
В Крыму пожаловались на цифровую недоступность важных сайтов для незрячих - РИА Новости Крым, 14.11.2024
В Крыму пожаловались на цифровую недоступность важных сайтов для незрячих
Проблемой для инвалидов по зрению становится не только нехватка адаптированной инфраструктуры, но и недоступность цифровой среды, в частности портала Госуслуг,... РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T17:52
2024-11-14T17:52
2024-11-14T17:52
радио "спутник в крыму"
крым
госуслуги
инвалидность
всероссийское общество слепых
цифровизация
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Проблемой для инвалидов по зрению становится не только нехватка адаптированной инфраструктуры, но и недоступность цифровой среды, в частности портала Госуслуг, сайтов некоторых поликлиник, маркетплейсов и приложений банков из-за их некорректной работы. Об этом и других трудностях в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Симферопольской организации Всероссийского общества слепых (ВОС) Константин Бенимович.Тактильная плитка ведет в тупикПо словам Бенимовича, в Крыму много делается для того, чтобы социальная, инженерная и транспортная инфраструктура была доступна для незрячих людей. Это и указывающая путь тактильная плитка в общественных местах, и объявления шрифтом Брайля в учреждениях, и звуковые светофоры.Но проблемы остаются, и дело не только в нехватке объектов доступной среды, а в допущенных нарушениях при ее оборудовании, сказал он.Приложения для слабовидящих сами слепыОсобое же место в перечне трудностей в последние годы занимает недоступность цифровой среды, подчеркнул Бенимович.Проблема заключается в том, что на некоторых сайтах, в том числе важных для незрячих людей, программа экранного доступа не может озвучить интерфейс, потому что тот некорректно размечен: неправильно подписаны кнопки и заголовки, пояснил он."Тот же портал Госуслуг. И маркетплейсы, на которых инвалид покупает товары, используя соцсертификат – есть в этом проблемы. Банковские приложения, когда совершаются платежи, и на определенном этапе инвалид не может операцию завершить и вынужден просить кого-то из зрячих родственников, коллег или друзей, потому что кнопка попросту недоступна: она не подписана, и специальная голосовая программа ее не считывает", – рассказал Бенимович.В крымском региональном отделении штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), узнав о проблеме, пообещали с ней разобраться.Он добавил, что внимания требует все, что перечислил Константин Бенимович, говоря о преградах для слабовидящих людей."Если посмотреть весь Крым, то у нас нет ни одного населенного пункта, где эта среда была бы на 100% подготовлена. Частично есть. Есть моменты, когда учреждения культуры создают условия для того, чтобы незрячий пришел. Но дойти до этого учреждения невозможно без сопровождения", – отметил Забаштанов.Проблемы трудоустройства незрячих в КрымуПредседатель Крымской региональной организации Всероссийского общества слепых Вадим Гутовский называет сложным также вопрос трудоустройства инвалидов по зрению в Крыму.По его словам, в республике есть только четыре предприятия, которые принадлежат Всероссийскому обществу слепых и на которых работают инвалиды по зрению, около 200 человек. Это "Крымпласт" в Симферополе, "Юг-Интерпак" в Керчи, Ялтинский социально-трудовой комплекс и Севастопольское учебно-производственное предприятие.Он отметил, что человека могут взять на работу лишь согласно его индивидуальной программе реабилитации. "А там четко сказано, что инвалид может работать в специально созданных условиях, и должно быть заключение врача, что эта работа не повредит его здоровью", – отметил Гутовский.В крымской организации ВОС надеются, что закон о квотировании рабочих мест заработает в Крыму, что даст возможность инвалидам по зрению найти работу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму найти работу инвалидам – участникам спецоперацииК пенсиям людей старше 80 лет и инвалидов I группы начислят надбавкиВ Крыму пожилым и инвалидам организуют долговременный уход на дому
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крым, госуслуги, инвалидность, всероссийское общество слепых, цифровизация, мнения
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым.
Проблемой для инвалидов по зрению становится не только нехватка адаптированной инфраструктуры, но и недоступность цифровой среды, в частности портала Госуслуг, сайтов некоторых поликлиник, маркетплейсов и приложений банков из-за их некорректной работы. Об этом и других трудностях в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал председатель Симферопольской организации Всероссийского общества слепых (ВОС) Константин Бенимович.
Тактильная плитка ведет в тупик
По словам Бенимовича, в Крыму много делается для того, чтобы социальная, инженерная и транспортная инфраструктура была доступна для незрячих людей. Это и указывающая путь тактильная плитка в общественных местах, и объявления шрифтом Брайля в учреждениях, и звуковые светофоры.
Но проблемы остаются, и дело не только в нехватке объектов доступной среды, а в допущенных нарушениях при ее оборудовании, сказал он.
"Часто с общественными организациями инвалидов не советуются, не согласовывают те моменты, которые должны быть учтены. И получается, допустим, что у нас есть тактильные направляющие, но они должны быть сделаны по определенным стандартам. А у нас плитка есть, но ведет тебя в забор, в кусты или еще куда-то, но только не туда, куда нужно… Есть такие проблемы в поликлиниках", – поделился Бенимович.
Приложения для слабовидящих сами слепы
Особое же место в перечне трудностей в последние годы занимает недоступность цифровой среды, подчеркнул Бенимович.
Проблема заключается в том, что на некоторых сайтах, в том числе важных для незрячих людей, программа экранного доступа не может озвучить интерфейс, потому что тот некорректно размечен: неправильно подписаны кнопки и заголовки, пояснил он.
"Тот же портал Госуслуг. И маркетплейсы, на которых инвалид покупает товары, используя соцсертификат – есть в этом проблемы. Банковские приложения, когда совершаются платежи, и на определенном этапе инвалид не может операцию завершить и вынужден просить кого-то из зрячих родственников, коллег или друзей, потому что кнопка попросту недоступна: она не подписана, и специальная голосовая программа ее не считывает", – рассказал Бенимович.
В крымском региональном отделении штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), узнав о проблеме, пообещали с ней разобраться.
"Мы обсудим этот вопрос и будем ставить на контроль. Есть эта проблема. "Народный фронт" будет работать над ней, потому что вопрос современной жизни уходит в цифровую среду", – сказал член регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Станислав Забаштанов.
Он добавил, что внимания требует все, что перечислил Константин Бенимович, говоря о преградах для слабовидящих людей.
"Если посмотреть весь Крым, то у нас нет ни одного населенного пункта, где эта среда была бы на 100% подготовлена. Частично есть. Есть моменты, когда учреждения культуры создают условия для того, чтобы незрячий пришел. Но дойти до этого учреждения невозможно без сопровождения", – отметил Забаштанов.
Проблемы трудоустройства незрячих в Крыму
Председатель Крымской региональной организации Всероссийского общества слепых Вадим Гутовский называет сложным также вопрос трудоустройства инвалидов по зрению в Крыму.
По его словам, в республике есть только четыре предприятия, которые принадлежат Всероссийскому обществу слепых и на которых работают инвалиды по зрению, около 200 человек. Это "Крымпласт" в Симферополе, "Юг-Интерпак" в Керчи, Ялтинский социально-трудовой комплекс и Севастопольское учебно-производственное предприятие.
"Это все предприятия социально ориентированные и должны содержать более 50% работающих инвалидов от общего количества сотрудников. Но надо, чтобы человек проживал в районе предприятия или его филиалов. Он не заработает на аренду квартиры: в среднем инвалиды получают где-то 20-25 тысяч в месяц", – сказал Гутовский.
Он отметил, что человека могут взять на работу лишь согласно его индивидуальной программе реабилитации. "А там четко сказано, что инвалид может работать в специально созданных условиях, и должно быть заключение врача, что эта работа не повредит его здоровью", – отметил Гутовский.
В крымской организации ВОС надеются, что закон о квотировании рабочих мест заработает в Крыму, что даст возможность инвалидам по зрению найти работу.
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