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К пенсиям людей старше 80 лет и инвалидов I группы начислят надбавки

К пенсиям людей старше 80 лет и инвалидов I группы начислят надбавки - РИА Новости Крым, 13.09.2024

К пенсиям людей старше 80 лет и инвалидов I группы начислят надбавки

С 1 января 2025 года к пенсиям людей старше 80 лет и инвалидов I группы будут назначены надбавки в размере 1200 рублей. Наряду с этим граждане, которым ранее... РИА Новости Крым, 13.09.2024

2024-09-13T06:38

2024-09-13T06:38

2024-09-13T06:38

пенсия

общество

пособия и выплаты

инвалидность

россия

новости

фонд социального и пенсионного страхования

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. С 1 января 2025 года к пенсиям людей старше 80 лет и инвалидов I группы будут назначены надбавки в размере 1200 рублей. Наряду с этим граждане, которым ранее начисляли доплату за уход за пожилыми и инвалидами, перестанут ее получать. Об этом сообщили в Отделении Социального Фонда России (СФР) по Республике Крым.Вместо этого автоматически будут назначены надбавки в размере 1200 рублей к пенсиям всех граждан, которые являются инвалидами I группы или достигли возраста 80 лет. Самим пенсионерам никуда обращаться для этого не потребуется – средства будут начислены автоматически.Аналогично будет преобразована выплата по уходу за инвалидом с детства I группы, осуществляемому иными лицами, за исключением родителей и попечителей.Надбавка в сумме 1200 рублей будет добавлена к страховой пенсии или пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Если человек получает две пенсии, то доплата будет назначена к одной из них.Ранее в СФР сообщили об индексации пенсий с 2025 года по новым правилам. Теперь это будет происходить дважды в год. Первый этап индексации пройдет на месяц позже традиционного: не с 1 января, а с 1 февраля. Размер индексации привяжут к уровню прошлогодний инфляции, он составит 4,5 процентов. Второй этап индексации намечен на 1 апреля 2025 года — на 2,2 процента.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до 1 октября можно выбрать форму получения соцуслугВ Крыму усыновителям детей направлено 5,5 млн рублейВ Крыму работающим пенсионерам пересчитали пенсии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенсия, общество, пособия и выплаты, инвалидность, россия, новости, фонд социального и пенсионного страхования