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Крым без рыбы не останется – как на полуострове поддерживают отрасль

Крым без рыбы не останется – как на полуострове поддерживают отрасль - РИА Новости Крым, 11.04.2025

Крым без рыбы не останется – как на полуострове поддерживают отрасль

Крыму на поддержку рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей отрасли в этом году выделили 200 миллионов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T08:42

2025-04-11T08:42

2025-04-11T10:41

радио "спутник в крыму"

крым

черное море

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рыба

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Крыму на поддержку рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей отрасли в этом году выделили 200 миллионов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб."В конце прошлого года федеральные деньги в размере 200 миллионов рублей поступили в Крым и Севастополь. Да, мы не решили всех проблем. Но остались благодаря этому на плаву. Суда и рабочие места сохранили", – заявил Сивочуб.В этом году для рыбной промышленности полуострова планируют выделить государственную субсидию в таком же размере. Согласно федеральному постановлению, аналогичную помощь выделят и в 2026 году, добавил эксперт.Он подчеркнул, что субсидия покрывает заработную плату и компенсирует промышленникам понесенные убытки из-за ограничений на рыболовство."Также в Севастополе правительство выделяет целевые деньги на ремонт и модернизацию оборудования рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих компаний. В 2024 году выделили 50 миллионов рублей, в этом – 80 миллионов рублей" – уточнил Сивочуб.Сейчас, напомнил эксперт, в Черном море открыт промысел на черноморскую кильку. Добыча идет в хорошем плановом режиме.На сегодняшний день полуостров полностью закрывает собственную потребность по хамсе и кильке. Более того, есть возможность отправлять рыбу на экспорт в другие регионы.Однако с 15 апреля хамсовую путину закроют, подчеркнул Сивочуб. В конце марта президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев сообщил, что в Черном море растет вылов рыбы. По его словам, к середине марта было добыто 12 тысяч тонн водных биоресурсов, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасна ли рыба в Черном море – результат проверки РоспотребнадзораПопуляция осетра в Азовском море растет – ученыйВ Крыму оценили роль Большой африканской экспедиции Росрыболовства

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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