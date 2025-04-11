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Крым без рыбы не останется – как на полуострове поддерживают отрасль - РИА Новости Крым, 11.04.2025
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Крым без рыбы не останется – как на полуострове поддерживают отрасль
Крым без рыбы не останется – как на полуострове поддерживают отрасль - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Крым без рыбы не останется – как на полуострове поддерживают отрасль
Крыму на поддержку рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей отрасли в этом году выделили 200 миллионов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T08:42
2025-04-11T10:41
радио "спутник в крыму"
крым
черное море
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рыба
рыболовство
валерий сивочуб
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Крыму на поддержку рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей отрасли в этом году выделили 200 миллионов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб."В конце прошлого года федеральные деньги в размере 200 миллионов рублей поступили в Крым и Севастополь. Да, мы не решили всех проблем. Но остались благодаря этому на плаву. Суда и рабочие места сохранили", – заявил Сивочуб.В этом году для рыбной промышленности полуострова планируют выделить государственную субсидию в таком же размере. Согласно федеральному постановлению, аналогичную помощь выделят и в 2026 году, добавил эксперт.Он подчеркнул, что субсидия покрывает заработную плату и компенсирует промышленникам понесенные убытки из-за ограничений на рыболовство."Также в Севастополе правительство выделяет целевые деньги на ремонт и модернизацию оборудования рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих компаний. В 2024 году выделили 50 миллионов рублей, в этом – 80 миллионов рублей" – уточнил Сивочуб.Сейчас, напомнил эксперт, в Черном море открыт промысел на черноморскую кильку. Добыча идет в хорошем плановом режиме.На сегодняшний день полуостров полностью закрывает собственную потребность по хамсе и кильке. Более того, есть возможность отправлять рыбу на экспорт в другие регионы.Однако с 15 апреля хамсовую путину закроют, подчеркнул Сивочуб. В конце марта президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев сообщил, что в Черном море растет вылов рыбы. По его словам, к середине марта было добыто 12 тысяч тонн водных биоресурсов, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасна ли рыба в Черном море – результат проверки РоспотребнадзораПопуляция осетра в Азовском море растет – ученыйВ Крыму оценили роль Большой африканской экспедиции Росрыболовства
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крым, черное море, рыбный промысел в крыму, рыба, рыболовство, валерий сивочуб, севастополь, новости крыма, новости севастополя
Крым без рыбы не останется – как на полуострове поддерживают отрасль

Крым на поддержку рыбной отрасли ежегодно получает 200 миллионов рублей

08:42 11.04.2025 (обновлено: 10:41 11.04.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛов сайры
Лов сайры - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Крыму на поддержку рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей отрасли в этом году выделили 200 миллионов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб.
"В конце прошлого года федеральные деньги в размере 200 миллионов рублей поступили в Крым и Севастополь. Да, мы не решили всех проблем. Но остались благодаря этому на плаву. Суда и рабочие места сохранили", – заявил Сивочуб.
В этом году для рыбной промышленности полуострова планируют выделить государственную субсидию в таком же размере. Согласно федеральному постановлению, аналогичную помощь выделят и в 2026 году, добавил эксперт.
Он подчеркнул, что субсидия покрывает заработную плату и компенсирует промышленникам понесенные убытки из-за ограничений на рыболовство.
"Также в Севастополе правительство выделяет целевые деньги на ремонт и модернизацию оборудования рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих компаний. В 2024 году выделили 50 миллионов рублей, в этом – 80 миллионов рублей" – уточнил Сивочуб.
Сейчас, напомнил эксперт, в Черном море открыт промысел на черноморскую кильку. Добыча идет в хорошем плановом режиме.

"Давно такого не было. Уже в приличных таких количествах начала попадаться черноморская килька в уловах. Сейчас в течение дня можно добыть и хамсу, и кильку", – заявил Сивочуб.

На сегодняшний день полуостров полностью закрывает собственную потребность по хамсе и кильке. Более того, есть возможность отправлять рыбу на экспорт в другие регионы.
"Да, мы в первую очередь обеспечиваем жителей полуострова и заводы, которые ведут промышленную переработку нашей продукции. Но Крым, как говорится, все это не проглотит. Поэтому везем на материк в Краснодарский край и значительно дальше. И до Питера доходим", – рассказал эксперт.
Однако с 15 апреля хамсовую путину закроют, подчеркнул Сивочуб.
В конце марта президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев сообщил, что в Черном море растет вылов рыбы. По его словам, к середине марта было добыто 12 тысяч тонн водных биоресурсов, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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