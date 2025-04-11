https://crimea.ria.ru/20250411/krym-bez-ryby-ne-ostanetsya--kak-na-poluostrove-podderzhivayut-otrasl-1145550267.html
Крым без рыбы не останется – как на полуострове поддерживают отрасль
Крым без рыбы не останется – как на полуострове поддерживают отрасль - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Крым без рыбы не останется – как на полуострове поддерживают отрасль
Крыму на поддержку рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей отрасли в этом году выделили 200 миллионов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T08:42
2025-04-11T08:42
2025-04-11T10:41
радио "спутник в крыму"
крым
черное море
рыбный промысел в крыму
рыба
рыболовство
валерий сивочуб
севастополь
новости крыма
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/36/69/366900_0:294:3119:2048_1920x0_80_0_0_b8083b9829c097dd3833fc607a1dc51e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Крыму на поддержку рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей отрасли в этом году выделили 200 миллионов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб."В конце прошлого года федеральные деньги в размере 200 миллионов рублей поступили в Крым и Севастополь. Да, мы не решили всех проблем. Но остались благодаря этому на плаву. Суда и рабочие места сохранили", – заявил Сивочуб.В этом году для рыбной промышленности полуострова планируют выделить государственную субсидию в таком же размере. Согласно федеральному постановлению, аналогичную помощь выделят и в 2026 году, добавил эксперт.Он подчеркнул, что субсидия покрывает заработную плату и компенсирует промышленникам понесенные убытки из-за ограничений на рыболовство."Также в Севастополе правительство выделяет целевые деньги на ремонт и модернизацию оборудования рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих компаний. В 2024 году выделили 50 миллионов рублей, в этом – 80 миллионов рублей" – уточнил Сивочуб.Сейчас, напомнил эксперт, в Черном море открыт промысел на черноморскую кильку. Добыча идет в хорошем плановом режиме.На сегодняшний день полуостров полностью закрывает собственную потребность по хамсе и кильке. Более того, есть возможность отправлять рыбу на экспорт в другие регионы.Однако с 15 апреля хамсовую путину закроют, подчеркнул Сивочуб. В конце марта президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев сообщил, что в Черном море растет вылов рыбы. По его словам, к середине марта было добыто 12 тысяч тонн водных биоресурсов, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасна ли рыба в Черном море – результат проверки РоспотребнадзораПопуляция осетра в Азовском море растет – ученыйВ Крыму оценили роль Большой африканской экспедиции Росрыболовства
крым
черное море
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/36/69/366900_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_12cc767731a2e9ca7c52670dc4c4393f.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, черное море, рыбный промысел в крыму, рыба, рыболовство, валерий сивочуб, севастополь, новости крыма, новости севастополя
Крым без рыбы не останется – как на полуострове поддерживают отрасль
Крым на поддержку рыбной отрасли ежегодно получает 200 миллионов рублей
08:42 11.04.2025 (обновлено: 10:41 11.04.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым.
Крыму на поддержку рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей отрасли в этом году выделили 200 миллионов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб.
"В конце прошлого года федеральные деньги в размере 200 миллионов рублей поступили в Крым и Севастополь. Да, мы не решили всех проблем. Но остались благодаря этому на плаву. Суда и рабочие места сохранили", – заявил Сивочуб.
В этом году для рыбной промышленности полуострова планируют выделить государственную субсидию в таком же размере. Согласно федеральному постановлению, аналогичную помощь выделят и в 2026 году, добавил эксперт.
Он подчеркнул, что субсидия покрывает заработную плату и компенсирует промышленникам понесенные убытки из-за ограничений на рыболовство.
"Также в Севастополе правительство выделяет целевые деньги на ремонт и модернизацию оборудования рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих компаний. В 2024 году выделили 50 миллионов рублей, в этом – 80 миллионов рублей" – уточнил Сивочуб.
Сейчас, напомнил эксперт, в Черном море открыт промысел на черноморскую кильку. Добыча идет в хорошем плановом режиме.
"Давно такого не было. Уже в приличных таких количествах начала попадаться черноморская килька в уловах. Сейчас в течение дня можно добыть и хамсу, и кильку", – заявил Сивочуб.
На сегодняшний день полуостров полностью закрывает собственную потребность по хамсе и кильке. Более того, есть возможность отправлять рыбу на экспорт в другие регионы.
"Да, мы в первую очередь обеспечиваем жителей полуострова и заводы, которые ведут промышленную переработку нашей продукции. Но Крым, как говорится, все это не проглотит. Поэтому везем на материк в Краснодарский край и значительно дальше. И до Питера доходим", – рассказал эксперт.
Однако с 15 апреля хамсовую путину закроют, подчеркнул Сивочуб.
В конце марта президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев сообщил, что в Черном море растет вылов рыбы
. По его словам, к середине марта было добыто 12 тысяч тонн водных биоресурсов, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: