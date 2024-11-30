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Популяция осетра в Азовское море растет – ученый

Популяция осетра в Азовское море растет – ученый - РИА Новости Крым, 30.11.2024

Популяция осетра в Азовское море растет – ученый

Разрушение год назад плотины Каховской ГЭС украинскими боевиками могло поспособствовать увеличению популяции осетра в Азовском море. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 30.11.2024

2024-11-30T08:21

2024-11-30T08:21

2024-11-30T08:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Разрушение год назад плотины Каховской ГЭС украинскими боевиками могло поспособствовать увеличению популяции осетра в Азовском море. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал и. о. заведующего кафедрой зоологии и аквакультуры Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. Вернадского Владимир Подопригора.По данным пресс-службы Азово-Черноморского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, популяция русского осетра в Азовском море за последние 10 лет выросла почти с нуля до 2 тысяч тонн.По мнению Владимира Подопригоры, на это повлияли несколько факторов. Один из них связан с возрождением программы по восстановлению поголовья осетровых в Азовском море, когда оно стало внутренним морем России.Ее реализуют рыбоводные заводы, выпуская в дикую среду разведенных мальков, как это делалось в советские годы для спасения осетров на фоне катастрофического уменьшения их числа после строительства сети плотин, отметил он."Это рыба проходная, то есть растет в море, а нереститься уходит в реки, в него впадающие. Когда активно начали строить дамбы, ГЭС, каскады водохранилищ, это усугубило экологическую ситуацию, потому что были огромные водохранилища, в которые в том числе сливались и отходы жизнедеятельности человека. Соответственно, нерестовые угодья осетров ухудшились, что повлияло на поголовье", – объяснил эксперт.Благодаря программе к концу 1980-х фиксировалось восстановление поголовья осетровых, но уже в 1990-х, после распада СССР, в результате бесконтрольного браконьерства "все было практически сведено на ноль", отметил Подопригора.Сегодня российское государство не экономит деньги на обеспечении непрерывной и эффективной работы рыбоводных заводов, и это заметно повлияло на ситуацию, сказал эксперт.Также, по мнению Подопригоры, есть еще один фактор, связанный с ЧП в Херсонской области."Влияние оказало в том числе и разрушение дамбы Каховского водохранилища", – предположил эксперт.Теперь главное, чтобы ученые и хозяйственники этот тренд по восстановлению стада осетров поддержали и продолжили, считает он. Тогда, по его мнению, через несколько лет можно будет ставить вопрос о возрождении осетрового промысла на Юге России.В этом убеждают и прогнозы Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства, которые сбываются, отметил Подопригора."С 2017-го года в отчетах АзНИИРХа фиксировалось наличие поголовья осетровых, в основном русский осетр и севрюга. Они сделали вывод, что для полного восстановления нужно лет десять. Думаю, через 10 лет еще не разрешат рыбакам ловить осетровых – дадут возможность как можно больше восстановиться. Очень серьезно, когда краснокнижный вид разрешают добывать, огромное число ученых соберется. Но если это удастся увеличить стадо до такого уровня, чтобы мы могли какую-то часть добывать для человека, то это будет удивительно успешный опыт", – заключил эксперт.Он подчеркнул, что на данный момент в России икра осетровых рыб – очень ценный и дорогой продукт, и все, что можно увидеть на прилавках – добыто в результате искусственного воспроизводства. "Дикой" же черной икры, добытой в России, "по определению быть не может, так как промышленный вылов такой рыбы запрещен".Ранее директор Херсонского филиала Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей" (ИнБЮМ), кандидат биологических наук Сергей Овечко в интервью РИА Новости Крым рассказал, что после разрушения Каховской ГЭС на месте водохранилища поразительно быстро восстановилась природная экосистема и вновь появился Великий Луг. Эксперт отметил, что это участок левосторонней поймы Днепра и огромные речные плавни ниже Днепровских порогов, где вновь стала нереститься рыба, и площади этих нерестилищ, по словам биолога, огромны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне с начала года вырос на 29% В Черном море у побережья Крыма хотят выращивать дораду и калкана Рыболовецкие хозяйства Крыма получат 44 миллиона рублей На Херсонщине создадут рыбный кластер мощностью 300 тысяч тонн продукции

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, инбюм, рыбный промысел в крыму, рыба, незаконный лов рыбы, рыболовство, мнения