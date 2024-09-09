https://crimea.ria.ru/20240909/voda-dlya-kryma-bez-kakhovskoy-ges-uchenyy-predlozhil-alternativu-1140123060.html

Вода для Крыма без Каховской ГЭС: ученый предложил альтернативу

Вода для Крыма без Каховской ГЭС: ученый предложил альтернативу - РИА Новости Крым, 09.09.2024

Вода для Крыма без Каховской ГЭС: ученый предложил альтернативу

Восстановить подачу в Крым воды из Днепра можно без плотины Каховской ГЭС: делая водозабор непосредственно из русла реки и пуская по трубопроводу низкого... РИА Новости Крым, 09.09.2024

2024-09-09T06:01

2024-09-09T06:01

2024-09-09T06:01

крым

эксклюзивы риа новости крым

северо-крымский канал

вода крыма

каховская гэс

разрушение каховской гэс

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129945552_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_dc805e798cf806bd063be9d318ce74f0.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Восстановить подачу в Крым воды из Днепра можно без плотины Каховской ГЭС: делая водозабор непосредственно из русла реки и пуская по трубопроводу низкого давления там, где пролегает Северо-Крымский канал. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Херсонского филиала Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей" (ИнБЮМ), кандидат биологических наук Сергей Овечко.Свою позицию ученый аргументировал положением дел на месте бывшего Каховского водохранилища. А также предложил альтернативу Каховской ГЭС для сохранения экологии Черного моря.Великий Луг возвращаетсяВспоминая трагические события более чем годичной давности, Овечко подчеркнул, что разрушение Каховской ГЭС произошло в результате подрыва "именно с украинской стороны, хотя в Киеве и заявляют обратное"."Это важно, потому что та сторона заявляет, что это Россия взорвала. Но именно ВСУ вели, пока мы были в Херсоне, обстрелы самой плотины. Она находилась в аварийном состоянии еще до взрыва, ее нужно было ремонтировать, а этими обстрелами была разрушена полностью", – рассказал Овечко."В результате весь 16-метровый уровень, весь объем воды ушел вниз по течению и попал в море. И Каховское водохранилище не обмелело – оно полностью уничтожено", – добавил ученый.Сейчас на месте водохранилища протекает русло Днепра, причем оно вернулось в свое историческое место, где было до строительства плотины, отметил ученый. "То есть год назад в июне – разрушение, а к осени там уже были заросли. Просто молниеносный всплеск, причем заросло не какими-то сорняками, а деревьями и кустарниками. Ивняк был больше метра высотой, а сейчас он выше трех метров. Это же нужно было семенам прорасти, укорениться и так вырасти – чуть ли не по сантиметру в день. Я, честно говоря, как биолог, не ожидал такого результата", – поделился Овечко.За годы существования водохранилища на его дне накопились илистые отложения, причем небезопасные – различные токсиканты, продолжил он. Это было связано с аварией на Чернобыльской АЭС, стоками с Криворожского железорудного и Днепровского угольного бассейна, запорожских металлургических комбинатов и прочих промышленных предприятий, из-за чего случались частые заморы рыб, сказал Овечко.Теперь на месте водохранилища фактически возрождается существовавший здесь ранее Великий Луг, (участок левосторонней поймы Днепра, огромные речные плавни ниже Днепровских порогов - ред.), где в плавнях стала нереститься рыба – площади нерестилищ огромны, отметил Овечко. Учитывая, что рыбопродуктивность по многим видам рыб за полвека снизилась от 100% (100 кг с гектара) до менее чем 5% (4 кг с гектара), это важно для региона.Но не только для него одного и не только из-за рыбы, добавил ученый.Осушенная и окисленная летом в плавнях органика крайне важна для экологии, отмечает эксперт: эти вещества потом попадают в море, консервируются солью и используются в питании морскими животными."То есть восстановление этих плавней будет очень положительно влиять на экологию не только всего Нижнего Днепра, но и Черного моря", – уточнил Овечко.Сберечь экологию и драгоценную водуУчитывая это и ряд других факторов, ученый делает вывод, что восстанавливать на прежнем месте Каховскую плотину и водохранилище не нужно: есть место лучше.Воду же в Северо-Крымский канал, который питает Крым, являясь при этом, по сути, рвом, из-за чего часть воды уходит в грунт, следует пустить по трубам, считает ученый."Вода стоит дорого и терять ее на фильтрацию и испарения неправильно. Крым испытывают недостаток пресной воды, поэтому и строилась Каховская плотина. Но водозабор можно сделать и без плотины – просто из русла реки, как он сделан для Николаева. То есть для снабжения водой Крыма необходимо канал загнать в трубопровод и нужна насосная станция. Построить трубопровод низкого давления при нынешнем развитии технологий не составит проблем", – поделился мнением Овечко.Сделать окончательные выводы позволит серьезный экологический анализ и подсчет экономической выгоды, заключил ученый.Ранее глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов заявлял, что существуют разные мнения относительно того, на прежнем или другом месте восстанавливать водохранилище и с гидроэлектростанцией или без нее. Мнение о том, что восстановить подачу воды в Северо-Крымский канал поможет насосная станция, которая будет закачивать ее из Днепра, высказывал главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в августе 2023 года сообщал, что специалисты нашли способ заполнить водой Северо-Крымский канал без Каховского водохранилища. В июне 2024 года он заявлял, что катастрофа на Каховской ГЭС нанесла огромный ущерб экономике Херсонской области, масштабы которой начинают осознавать только сейчас. ЧП на гидроэлектростанции в Херсонской области произошло в ночь на 6 июня. В результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – уровень воды там достигал 10 метров. Также были затоплены десятки сел и поселков. 14 июня глава МЧС России сообщил о введении ЧС федерального характера.Как сообщал председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, первыми на помощь после взрыва Каховской ГЭС пришли специалисты из Крыма.Он также заявлял, что последствия ЧС превзошли мощнейшие наводнения в России. Читайте также на РИА Новости Крым:Названа сумма экологического ущерба от разрушения Каховской ГЭС Северо-Крымский канал в перспективе можно снова заполнить водой – власти Северо-Крымский канал на Херсонщине переоборудуют под накопление воды

крым

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, северо-крымский канал, вода крыма, каховская гэс, разрушение каховской гэс, херсонская область