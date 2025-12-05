https://crimea.ria.ru/20251205/realnyy-patriotizm-volonterov-kryma-pozdravili-s-dnem-dobrovoltsa-1151423179.html

Реальный патриотизм: волонтеров Крыма поздравили с Днем добровольца

Реальный патриотизм: волонтеров Крыма поздравили с Днем добровольца

Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Государственного совета республики Владимир Константинов поздравил волонтеров с Днем добровольца, отметив их участие в РИА Новости Крым, 05.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Государственного совета республики Владимир Константинов поздравил волонтеров с Днем добровольца, отметив их участие в ликвидации последствий ЧС, помощь инвалидам, многодетным семьям и участникам специальной военной операции."В Крыму добровольцы помогают пожилым людям, инвалидам, участвуют в поисково-спасательных операциях, в ликвидации последствий ЧС, организуют экологические акции, обустраивают памятники и памятные места, связанные с историей нашей страны и ее героями", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Также невозможно переоценить вклад крымских волонтеров в поддержку участников СВО и членов их семей, в помощь фронту по самым разным направлениям – от отправки гуманитарных грузов нашим воинам до плетения маскировочных сетей, отметил руководитель региона.Аксенов поблагодарил волонтеров за неравнодушие, отзывчивость и активную гражданскую позицию.Председатель парламента Крыма Владимир Константинов отметил, что сегодня в республике действуют 360 добровольческих объединений, в которых трудятся десятки тысяч людей разных возрастов. Они собирают, изготавливают и доставляют помощь военным РФ на передовую, занимаются патриотической, экологической, поисковой деятельностью, поддерживают многодетные и малообеспеченные семьи, пожилых людей.Ежегодно 5 декабря во всем мире отмечается Международный день волонтера (День добровольца). День волонтера был официально учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1985 году. Инициатива была направлена на то, чтобы подчеркнуть роль волонтерского движения в решении глобальных проблем, укреплении международного сотрудничества и улучшении качества жизни людей по всему миру.В России праздник был закреплен на государственном уровне в 2017 году указом президента Владимира Путина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин вручил награду "Волонтер года" участнице сбора нефти в Анапе Раритет на фронт – волонтеры из Керчи передали бойцам УАЗ 1956 годаПоисковики из Крыма готовятся отправиться в зону СВО

