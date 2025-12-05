Рейтинг@Mail.ru
Реальный патриотизм: волонтеров Крыма поздравили с Днем добровольца - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Реальный патриотизм: волонтеров Крыма поздравили с Днем добровольца
Реальный патриотизм: волонтеров Крыма поздравили с Днем добровольца - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Реальный патриотизм: волонтеров Крыма поздравили с Днем добровольца
Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Государственного совета республики Владимир Константинов поздравил волонтеров с Днем добровольца, отметив их участие в РИА Новости Крым, 05.12.2025
2025-12-05T08:44
2025-12-05T08:44
крым
волонтеры
волонтеры крыма
сергей аксенов
новости крыма
владимир константинов
помощь бойцам сво
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/05/1151422848_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e7417819b5aba46e355597cbc4cb60a7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Государственного совета республики Владимир Константинов поздравил волонтеров с Днем добровольца, отметив их участие в ликвидации последствий ЧС, помощь инвалидам, многодетным семьям и участникам специальной военной операции."В Крыму добровольцы помогают пожилым людям, инвалидам, участвуют в поисково-спасательных операциях, в ликвидации последствий ЧС, организуют экологические акции, обустраивают памятники и памятные места, связанные с историей нашей страны и ее героями", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Также невозможно переоценить вклад крымских волонтеров в поддержку участников СВО и членов их семей, в помощь фронту по самым разным направлениям – от отправки гуманитарных грузов нашим воинам до плетения маскировочных сетей, отметил руководитель региона.Аксенов поблагодарил волонтеров за неравнодушие, отзывчивость и активную гражданскую позицию.Председатель парламента Крыма Владимир Константинов отметил, что сегодня в республике действуют 360 добровольческих объединений, в которых трудятся десятки тысяч людей разных возрастов. Они собирают, изготавливают и доставляют помощь военным РФ на передовую, занимаются патриотической, экологической, поисковой деятельностью, поддерживают многодетные и малообеспеченные семьи, пожилых людей.Ежегодно 5 декабря во всем мире отмечается Международный день волонтера (День добровольца). День волонтера был официально учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1985 году. Инициатива была направлена на то, чтобы подчеркнуть роль волонтерского движения в решении глобальных проблем, укреплении международного сотрудничества и улучшении качества жизни людей по всему миру.В России праздник был закреплен на государственном уровне в 2017 году указом президента Владимира Путина.
крым, волонтеры, волонтеры крыма, сергей аксенов, новости крыма, владимир константинов, помощь бойцам сво, общество
Реальный патриотизм: волонтеров Крыма поздравили с Днем добровольца

Волонтеры Крыма участвуют в ликвидации последствий ЧС и помогают фронту – Аксенов

08:44 05.12.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВолонтеры Крыма
Волонтеры Крыма
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Государственного совета республики Владимир Константинов поздравил волонтеров с Днем добровольца, отметив их участие в ликвидации последствий ЧС, помощь инвалидам, многодетным семьям и участникам специальной военной операции.
"В Крыму добровольцы помогают пожилым людям, инвалидам, участвуют в поисково-спасательных операциях, в ликвидации последствий ЧС, организуют экологические акции, обустраивают памятники и памятные места, связанные с историей нашей страны и ее героями", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Также невозможно переоценить вклад крымских волонтеров в поддержку участников СВО и членов их семей, в помощь фронту по самым разным направлениям – от отправки гуманитарных грузов нашим воинам до плетения маскировочных сетей, отметил руководитель региона.
"Это и есть действенный, реальный патриотизм. Настоящее добровольчество, которое укрепляет наше общество, делает его еще более сплоченным и устойчивым перед лицом внешних и внутренних вызовов", - выразил уверенность глава республики.
Аксенов поблагодарил волонтеров за неравнодушие, отзывчивость и активную гражданскую позицию.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВолонтеры Крыма
Волонтеры Крыма
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Волонтеры Крыма
Председатель парламента Крыма Владимир Константинов отметил, что сегодня в республике действуют 360 добровольческих объединений, в которых трудятся десятки тысяч людей разных возрастов. Они собирают, изготавливают и доставляют помощь военным РФ на передовую, занимаются патриотической, экологической, поисковой деятельностью, поддерживают многодетные и малообеспеченные семьи, пожилых людей.
"Мы благодарны каждому добровольцу за участие в формировании гражданского общества и воспитании подрастающего поколения крымчан, за вклад в приближение нашей общей Победы", - написал он в своем Telegram-канале.
Ежегодно 5 декабря во всем мире отмечается Международный день волонтера (День добровольца). День волонтера был официально учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1985 году. Инициатива была направлена на то, чтобы подчеркнуть роль волонтерского движения в решении глобальных проблем, укреплении международного сотрудничества и улучшении качества жизни людей по всему миру.
В России праздник был закреплен на государственном уровне в 2017 году указом президента Владимира Путина.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВолонтеры Крыма
Волонтеры Крыма
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Волонтеры Крыма
