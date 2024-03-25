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Северо-Крымский канал на Херсонщине переоборудуют под накопление воды - РИА Новости Крым, 25.03.2024
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Северо-Крымский канал на Херсонщине переоборудуют под накопление воды
Северо-Крымский канал на Херсонщине переоборудуют под накопление воды - РИА Новости Крым, 25.03.2024
Северо-Крымский канал на Херсонщине переоборудуют под накопление воды
Инфраструктуру Северо-Крымского канала в Херсонской области частично переоборудуют под накопление воды для орошения. Об этом заявил губернатор региона Владимир... РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T11:52
2024-03-25T11:53
каховская гэс
разрушение каховской гэс
северо-крымский канал
владимир сальдо
херсонская область
новые регионы россии
вода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Инфраструктуру Северо-Крымского канала в Херсонской области частично переоборудуют под накопление воды для орошения. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.По его словам, данный проект планируется реализовать в рамках действующей в регионе свободной экономической зоны.Губернатор также подчеркнул, что после победы в специальной военной операции необходимо обязательно восстановить плотину Каховской гидроэлектростанции, разрушенной в прошлом году в результате ударов ВСУ.До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена киевскими властями в одностороннем порядке.Снять блокаду удалось после начала специальной военной операции. Однако в начале июня 2023 года ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. Это привело к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра.В результате катастрофы погибли 59 человек, около 200 пострадали. Каховское водохранилище фактически перестало существовать, Днепр вошел в свое естественное русло и течет без накопления воды, которая отводилась в том числе и в Крым. Погибла значительная часть флоры и фауны Херсонской области. Оказались затоплены более 23 тысяч жилых домов. Только экологический ущерб, по данным специалистов, оценивается примерно в 400 млрд рублей.В результате катастрофы значительные убытки понесли аграрии, которые лишились источника воды для орошения своих сельскохозяйственных угодий.Решение о восстановлении плотины пока не принято. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин считает, что это необходимо сделать, поскольку от ГЭС зависит водоснабжение Крыма, Запорожской и Херсонской областей.Читайте также на РИА Новости Крым,Аксенов упрекнул ООН в лицемерии из-за водной блокады КрымаАграрии Херсонской области получат 1 млрд рублей господдержки в этом годуПо опыту Крыма: на Херсонщине будут бурить скважины для нужд аграриев
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каховская гэс, разрушение каховской гэс, северо-крымский канал, владимир сальдо, херсонская область, новые регионы россии, вода в крыму
Северо-Крымский канал на Херсонщине переоборудуют под накопление воды

Северо-Крымский канал в Херсонской области переоборудуют под накопление воды – Сальдо

11:52 25.03.2024 (обновлено: 11:53 25.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevШлюз на Северо-Крымском канале в Красноперекопском районе
Шлюз на Северо-Крымском канале в Красноперекопском районе - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Инфраструктуру Северо-Крымского канала в Херсонской области частично переоборудуют под накопление воды для орошения. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Есть подземные воды в достаточно большом количестве, которые нужно не только поднять из-под земли, но и сохранить на поверхности. Поэтому (Северо-Крымский) канал мы планируем частично переоборудовать в озера или пруды, в которых будет сохраняться вода, которую потом можно использовать для орошения земли", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, данный проект планируется реализовать в рамках действующей в регионе свободной экономической зоны.
Губернатор также подчеркнул, что после победы в специальной военной операции необходимо обязательно восстановить плотину Каховской гидроэлектростанции, разрушенной в прошлом году в результате ударов ВСУ.
До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена киевскими властями в одностороннем порядке.
Снять блокаду удалось после начала специальной военной операции. Однако в начале июня 2023 года ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. Это привело к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра.
В результате катастрофы погибли 59 человек, около 200 пострадали. Каховское водохранилище фактически перестало существовать, Днепр вошел в свое естественное русло и течет без накопления воды, которая отводилась в том числе и в Крым. Погибла значительная часть флоры и фауны Херсонской области. Оказались затоплены более 23 тысяч жилых домов. Только экологический ущерб, по данным специалистов, оценивается примерно в 400 млрд рублей.
В результате катастрофы значительные убытки понесли аграрии, которые лишились источника воды для орошения своих сельскохозяйственных угодий.
Решение о восстановлении плотины пока не принято. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин считает, что это необходимо сделать, поскольку от ГЭС зависит водоснабжение Крыма, Запорожской и Херсонской областей.
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