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Аграрии Херсонской области получат 1 млрд рублей господдержки в этом году

Аграрии Херсонской области получат 1 млрд рублей господдержки в этом году - РИА Новости Крым, 17.02.2024

Аграрии Херсонской области получат 1 млрд рублей господдержки в этом году

Сельхозтоваропроизводители Херсонской области в этом году получат поддержку из федерального бюджета на сумму более 900 миллионов рублей. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 17.02.2024

2024-02-17T08:10

2024-02-17T08:10

2024-02-17T08:10

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ГЕНИЧЕСК, 17 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Сельхозтоваропроизводители Херсонской области в этом году получат поддержку из федерального бюджета на сумму более 900 миллионов рублей. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр агропромышленного комплекса и продовольственной политики Херсонской области Санал Адьяев. "По прошлому году мы приняли заявки от аграриев на более чем 800 миллионов рублей по федеральному бюджету и более 860 миллионов рублей – по региональному бюджету. В большей части эти заявки профинансированы, а то, что еще не профинансировано, мы закрепили бюджетными обязательствами и в феврале-марте доведем все средства. На этот год по основным федеральным мерам поддержки предполагаем выделение порядка 913 миллионов рублей. Но если наши сельхозтоваропроизводители подадут заявки, и потребность будет больше, мы обратимся в Минсельхоз РФ за дополнительным финансированием. Думаю, нам пойдут навстречу", – сказал руководитель ведомства. Данные средства позволят компенсировать часть затрат на производство молока, хлеба и хлебобулочных изделий, выращивание картофеля и овощей, агротехнические работы, а также на сохранение рабочих мест в животноводстве. Кроме того, по словам Адьяева, предусмотрены региональные меры поддержки аграриев, а именно, по производству масличных, плодово-ягодных и бахчевых, а также яровых зерновых культур. Глава минАПК Херсонской области также отметил, что в регионе уже начался сев яровых. Некоторые крестьянские хозяйства, воспользовавшись благоприятной погодой в февральские "окна", уже засеяли 3 тысячи гектаров яровым ячменем и 1 тысячу гектаров – горохом. Что касается урожая озимых, то он в этом году будет достойным, считает министр. 6 июня произошел прорыв дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области. Причиной разрушения стали повреждения, нанесенные многочисленными артобстрелами со стороны ВСУ. В результате воды Каховского водохранилища затопили 23 населенных пункта на левом берегу Днепра. Новой Каховке ее уровень достигал 12 метров. Погибли 59 человек, в больнице оказались 175 жителей, около девяти тысяч были эвакуированы в безопасные места. Погибла значительная часть флоры и фауны региона. Оказались затоплены более 23 тысяч жилых домов.Только экологический ущерб, по данным специалистов, оценивается примерно в 400 млрд рублей.В результате катастрофы значительные убытки понесли аграрии, которые лишились источника воды для орошения своих сельскохозяйственных угодий.Решение о восстановлении плотины пока не принято. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин считает, что это необходимо сделать, поскольку от ГЭС зависит водоснабжение Крыма, Запорожской и Херсонской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: аграрии в новых регионах получат всю необходимую поддержкуВ новых регионах восстановили более 1,5 тысяч многоэтажек и 800 км дорогЗакон о СЭЗ для новых регионов примут досрочно по примеру Крыма – Путин

https://crimea.ria.ru/20240216/po-opytu-kryma-na-khersonschine-budut-burit-skvazhiny-dlya-nuzhd-agrariev-1134991467.html

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херсонская область, санал адьяев, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, новости, сельское хозяйство, новые регионы россии, экономика