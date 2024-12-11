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В Севастополе отменена воздушная тревога

В Севастополе отменена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 11.12.2024

В Севастополе отменена воздушная тревога

В Севастополе прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 11.12.2024

2024-12-11T21:52

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2024-12-11T21:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.Общественный транспорт, который приостанавливал свою работу на время тревоги, вновь начал движение.Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявляют только после соответствующего сигнала, который подают военные. После этого звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. Услышав его, жители могут выходить из укрытий.23 сентября губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства дал поручение пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS, а также улучшить систему оповещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытияНа Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновВторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозу

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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