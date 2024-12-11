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В Севастополе отменена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 11.12.2024
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В Севастополе отменена воздушная тревога
В Севастополе отменена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 11.12.2024
В Севастополе отменена воздушная тревога
В Севастополе прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T21:52
2024-12-11T21:52
севастополь
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срочные новости крыма
михаил развожаев
воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.Общественный транспорт, который приостанавливал свою работу на время тревоги, вновь начал движение.Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявляют только после соответствующего сигнала, который подают военные. После этого звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. Услышав его, жители могут выходить из укрытий.23 сентября губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства дал поручение пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS, а также улучшить систему оповещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытияНа Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновВторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозу
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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севастополь, крым, новости, безопасность республики крым и севастополя, срочные новости крыма, михаил развожаев, воздушная тревога в севастополе
В Севастополе отменена воздушная тревога

В Севастополе звучит сигнал отбоя воздушной тревоги

21:52 11.12.2024
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал он.
Общественный транспорт, который приостанавливал свою работу на время тревоги, вновь начал движение.
Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявляют только после соответствующего сигнала, который подают военные. После этого звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. Услышав его, жители могут выходить из укрытий.
23 сентября губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства дал поручение пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS, а также улучшить систему оповещения.
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СевастопольКрымНовостиБезопасность Республики Крым и СевастополяСрочные новости КрымаМихаил РазвожаевВоздушная тревога в Севастополе
 
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21:31Временные ограничения введены в аэропорту Сочи
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20:54В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги
20:50Над Севастополем работает ПВО
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