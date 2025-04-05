https://crimea.ria.ru/20250405/situatsiya-v-kurskoy-oblasti-rossiyskie-voennye-gromyat-vraga-1145459419.html

Ситуация в Курской области: российские военные громят врага

Ситуация в Курской области: российские военные громят врага - РИА Новости Крым, 05.04.2025

Ситуация в Курской области: российские военные громят врага

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. РИА Новости Крым, 05.04.2025

2025-04-05T15:43

2025-04-05T15:43

2025-04-05T15:43

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

министерство обороны рф

армия и флот

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.Так, по сведениям Минобороны России, подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня.За сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, два бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей, миномет, а также восемь пунктов управления БПЛА.Ранее в Минбороны сообщали, что более полутора тысяч единиц живой силы противника уничтожено за сутки в зоне СВО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости