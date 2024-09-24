https://crimea.ria.ru/20240924/ubezhischa-v-krymu-budut-li-v-gorodakh-ustanavlivat-modulnye-ukrytiya-1140573328.html

Убежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытия

Убежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытия - РИА Новости Крым, 24.09.2024

Убежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытия

В Крыму на данный момент не планируют устанавливать модульные убежища, но в случае необходимости это сделают быстро. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос... РИА Новости Крым, 24.09.2024

2024-09-24T13:33

2024-09-24T13:33

2024-09-24T13:33

владимир константинов

убежище

укрытия

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Крыму на данный момент не планируют устанавливать модульные убежища, но в случае необходимости это сделают быстро. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости Крым, заявил спикер Госсовета республики Владимир Константинов.По его словам, сейчас главное не делать непродуманных решений, которые не создадут ничего, кроме паники.При этом глава парламента Крыма подчеркнул важность мобилизованности самих людей и необходимости проводить тренировки на случай угрозы."Вот, например, мы здесь (в Госсовете - ред.) проводили тренировки эвакуации в случае ракетной опасности. И ситуация показала, что простое действие - эвакуировать людей из здания - и то является не таким простым, как может показаться. Поэтому эти действия нужно отрабатывать", - отметил Константинов. На данный момент в Крыму действует желтый уровень террористической опасности, напомнил он, и власти региона совместно с силовиками принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности введен в Крыму бессрочно с 3 февраля 2023 года. До этого он действовал определенный срок, после чего указом главы республики его постоянно продлевали.После начала СВО, в 2022 году, на полуострове начали возводить фортификационные укрепления. В июле 2024 года Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму создаются и дополнительные фортификационные укрепрайоны для усиления противодиверсионной защиты региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Схему размещения укрытий в Севастополе пересмотрятКак в Крыму проходят масштабные учения по борьбе с диверсантамиНа Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновКрым заранее максимально защитили от ударов ВСУ – Константинов

https://crimea.ria.ru/20240829/vtorzhenie-vsu-v-krym--aksenov-otsenil-ugrozu-1139966821.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, убежище, укрытия, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым