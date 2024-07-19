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В Крыму создают дополнительные фортификации - Аксенов - РИА Новости Крым, 19.07.2024
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В Крыму создают дополнительные фортификации - Аксенов
В Крыму создают дополнительные фортификации - Аксенов - РИА Новости Крым, 19.07.2024
В Крыму создают дополнительные фортификации - Аксенов
В Крыму создаются дополнительные фортификационные укрепрайоны для усиления противодиверсионной защиты региона. Об этом сообщил в пятницу глава республики Сергей РИА Новости Крым, 19.07.2024
2024-07-19T14:28
2024-07-19T14:28
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В Крыму создаются дополнительные фортификационные укрепрайоны для усиления противодиверсионной защиты региона. Об этом сообщил в пятницу глава республики Сергей Аксенов.По словам главы региона, все зоны ответственности распределены и между гражданскими, военными и правоохранительным блоком. Он подчеркнул достаточную готовность региона к отражению атак.Отдых в Крыму безопасен, сухопутных угроз нет, а системы ПВО эффективно справляются с атаками со стороны противника, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезономВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиЗачем в Крыму возводят фортификации – эксперт по безопасности
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сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, атаки всу на крым, новости сво
В Крыму создают дополнительные фортификации - Аксенов

Аксенов: в Крыму создаются дополнительные укрепрайоны

14:28 19.07.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В Крыму создаются дополнительные фортификационные укрепрайоны для усиления противодиверсионной защиты региона. Об этом сообщил в пятницу глава республики Сергей Аксенов.
"Диверсионные группы попадаются. Намерения у противника всегда есть, он щупает, в том числе, нашу оборону. Мы уже понимаем, знаем, где какие точки. Создаются дополнительные укрепрайоны. Люди это видят, потому что большинство фортификационных сооружений находится на виду", - сказал он.
По словам главы региона, все зоны ответственности распределены и между гражданскими, военными и правоохранительным блоком. Он подчеркнул достаточную готовность региона к отражению атак.
Отдых в Крыму безопасен, сухопутных угроз нет, а системы ПВО эффективно справляются с атаками со стороны противника, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
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