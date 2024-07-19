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В Крыму создают дополнительные фортификации - Аксенов

В Крыму создают дополнительные фортификации - Аксенов - РИА Новости Крым, 19.07.2024

В Крыму создают дополнительные фортификации - Аксенов

В Крыму создаются дополнительные фортификационные укрепрайоны для усиления противодиверсионной защиты региона. Об этом сообщил в пятницу глава республики Сергей РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T14:28

2024-07-19T14:28

2024-07-19T14:28

сергей аксенов

безопасность республики крым и севастополя

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В Крыму создаются дополнительные фортификационные укрепрайоны для усиления противодиверсионной защиты региона. Об этом сообщил в пятницу глава республики Сергей Аксенов.По словам главы региона, все зоны ответственности распределены и между гражданскими, военными и правоохранительным блоком. Он подчеркнул достаточную готовность региона к отражению атак.Отдых в Крыму безопасен, сухопутных угроз нет, а системы ПВО эффективно справляются с атаками со стороны противника, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезономВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиЗачем в Крыму возводят фортификации – эксперт по безопасности

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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