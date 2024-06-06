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Аксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в Крыму
Аксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в Крыму - РИА Новости Крым, 06.06.2024
Аксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в Крыму
Отдых в Крыму безопасен, сухопутных угроз нет, а системы ПВО эффективно справляются с атаками со стороны противника. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T12:49
2024-06-06T12:49
2024-06-06T12:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости Крым. Отдых в Крыму безопасен, сухопутных угроз нет, а системы ПВО эффективно справляются с атаками со стороны противника. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов."В целом по Крыму никаких угроз сухопутных нет и не будет – это гарантировано теми мерами, которые принимаются президентом. Вооруженными Силами безопасность обеспечена. Что касается средств ПВО – наши военнослужащие задачи выполняют эффективно в этой части", - заявил Аксенов в эфире телеканала "Крым24".По его словам, обстановку над Крымом постоянно оценивают вражеские самолеты-разведчики, которые пытаются найти "пробелы" в системах РЭБ и ПВО. Однако противовоздушная оборона эффективно справляется с угрозами."Мы со своей стороны стараемся сделать так, чтобы эти зоны сплошные были. В целом на 95% наши системы отрабатываю эффективно. Те моменты, которые, к сожалению, случаются, зачастую это обломки сбитых ракет", - пояснил глава республики.При этом он напомнил, что туристы могут добраться на полуостров по сухопутному коридору через новые регионы, железнодорожным транспортом и по Крымскому мосту. Однако на транспортном переходе через Керченский пролив периодически возникают очереди, связанные с временным перекрытием движения транспорта. По словам Аксенова, зачастую время ожидания незначительно, а в планах – сократить его максимум до одного часа. Железнодорожная статистика - 1,5 млн туристов в год.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял глава Аксенов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостБезопасность и цены: каким будет летний отдых в КрымуКак в лагерях Крыма обеспечена безопасность детей на случай угроз
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Аксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в Крыму
Аксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в Крыму летом 2024 года
12:49 06.06.2024 (обновлено: 12:53 06.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости Крым. Отдых в Крыму безопасен, сухопутных угроз нет, а системы ПВО эффективно справляются с атаками со стороны противника. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"В целом по Крыму никаких угроз сухопутных нет и не будет – это гарантировано теми мерами, которые принимаются президентом. Вооруженными Силами безопасность обеспечена. Что касается средств ПВО – наши военнослужащие задачи выполняют эффективно в этой части", - заявил Аксенов в эфире телеканала "Крым24".
По его словам, обстановку над Крымом постоянно оценивают вражеские самолеты-разведчики, которые пытаются найти "пробелы" в системах РЭБ и ПВО. Однако противовоздушная оборона эффективно справляется с угрозами.
"Мы со своей стороны стараемся сделать так, чтобы эти зоны сплошные были. В целом на 95% наши системы отрабатываю эффективно. Те моменты, которые, к сожалению, случаются, зачастую это обломки сбитых ракет", - пояснил глава республики.
При этом он напомнил, что туристы могут добраться на полуостров по сухопутному коридору через новые регионы, железнодорожным транспортом и по Крымскому мосту. Однако на транспортном переходе через Керченский пролив периодически возникают очереди, связанные с временным перекрытием движения транспорта. По словам Аксенова, зачастую время ожидания незначительно, а в планах – сократить его максимум до одного часа. Железнодорожная статистика - 1,5 млн туристов в год.
"К сожалению, без авиации достичь уровня (турпотока - ред.), который был до СВО, не получится, но стараемся поддерживать туротрасль, а по итогам сезона будем искать дополнительные меры поддержки. Что касается безопасности - ехать в Крым надо. И по гражданским, и по другим объектам системы защиты строятся и постоянно совершенствуются", - заключил он.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста,
круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял глава Аксенов.
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