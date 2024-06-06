https://crimea.ria.ru/20240606/aksenov-dal-chestnyy-otvet-o-bezopasnosti-otdykha-v-krymu-1137904299.html

Аксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в Крыму

Аксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в Крыму - РИА Новости Крым, 06.06.2024

Аксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в Крыму

Отдых в Крыму безопасен, сухопутных угроз нет, а системы ПВО эффективно справляются с атаками со стороны противника. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T12:49

2024-06-06T12:49

2024-06-06T12:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости Крым. Отдых в Крыму безопасен, сухопутных угроз нет, а системы ПВО эффективно справляются с атаками со стороны противника. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов."В целом по Крыму никаких угроз сухопутных нет и не будет – это гарантировано теми мерами, которые принимаются президентом. Вооруженными Силами безопасность обеспечена. Что касается средств ПВО – наши военнослужащие задачи выполняют эффективно в этой части", - заявил Аксенов в эфире телеканала "Крым24".По его словам, обстановку над Крымом постоянно оценивают вражеские самолеты-разведчики, которые пытаются найти "пробелы" в системах РЭБ и ПВО. Однако противовоздушная оборона эффективно справляется с угрозами."Мы со своей стороны стараемся сделать так, чтобы эти зоны сплошные были. В целом на 95% наши системы отрабатываю эффективно. Те моменты, которые, к сожалению, случаются, зачастую это обломки сбитых ракет", - пояснил глава республики.При этом он напомнил, что туристы могут добраться на полуостров по сухопутному коридору через новые регионы, железнодорожным транспортом и по Крымскому мосту. Однако на транспортном переходе через Керченский пролив периодически возникают очереди, связанные с временным перекрытием движения транспорта. По словам Аксенова, зачастую время ожидания незначительно, а в планах – сократить его максимум до одного часа. Железнодорожная статистика - 1,5 млн туристов в год.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял глава Аксенов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостБезопасность и цены: каким будет летний отдых в КрымуКак в лагерях Крыма обеспечена безопасность детей на случай угроз

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