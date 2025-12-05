https://crimea.ria.ru/20251205/nachalo-korennogo-pereloma-kak-krasnaya-armiya-otbrosila-nemtsev-ot-moskvy-1151412806.html

Начало коренного перелома: как Красная армия отбросила немцев от Москвы

5 декабря 1941 года – 84 года назад – началось масштабное контрнаступление советских войск под Москвой.

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. 5 декабря 1941 года – 84 года назад – началось масштабное контрнаступление советских войск под Москвой. За битвой под столицей СССР следил без преувеличения весь мир. Именно здесь решалась не только судьба Великой Отечественной и Второй мировой войны, но и самого Советского Союза. Мужественным бойцам Красной армии удалось не только удержать столицу ценой огромного напряжения и неимоверных усилий, но и на начальном этапе контрнаступления отбросить врага на 100-250 км от Москвы.Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества."Русские не сдаются даже в безнадежной ситуации"Немецкое командование разработало план "Барбаросса", основанный на принципе молниеносной войны – блицкриге. Гитлер рассчитывал за три месяца захватить советскую столицу и одним быстрым ударом решить исход войны с СССР.Наступление вермахта на Москву началось 30 сентября. К этому времени оккупантами уже были захвачены Прибалтика, Белоруссия, Молдавия, значительная часть Украины, был блокирован Ленинград, продолжалась оборона Одессы. Несмотря на ряд тяжелых поражений, которые потерпели советские войска, они оказывали вермахту такое сопротивление, с которым ему еще не доводилось сталкиваться."Русские показали совершенно невероятную способность к сопротивлению, даже когда их окружали. Этим они выигрывали время и стягивали для контрударов из глубины страны все новые резервы, которые к тому же были сильнее, чем мы ожидали", - вспоминал генерал-лейтенант фон Типпельскирх.Немецкий лейтенант Курт Вагнер своей жене:"Мария, история нашей страны знает много побед, но то, что мы видим здесь - иное. Красноармейцы, окруженные со всех сторон, без связи с командованием, продолжают драться. Сегодня видел, как один русский пулеметчик, истекая кровью, продолжал вести огонь, пока не закончились патроны..."А вот что отметил в своем дневнике майор Вильгельм Гофман:"Русские совершенно не похожи на французов. Они не сдаются даже в безнадежной ситуации. Что движет этими людьми? Сегодня целый день пытались выбить группу красноармейцев из разрушенного дота. Они отвергли предложение сдаться и дрались до последнего человека."К концу сентября 1941 года общие безвозвратные и санитарные потери германских войск превысили 550 тысяч человек (порядка 16% численного состава сухопутных войск). Кроме того, вермахт потерял более половины своих танков. Во многом крушению плана "Барбаросса" способствовало ожесточенное сопротивление советских войск под Смоленском. Выигранное в этих сражениях время позволило тщательно подготовить Москву к обороне и лишить вермахт возможности прямого нападения на столицу.Операция "Тайфун"Тем не менее, Гитлер торопился реализовать планы до наступления зимних холодов, чтобы не повторить судьбу Наполеона Бонапарта и его "великой армии" в 1812 году. Потому на московское направление были брошены значительные силы. Захвату Белокаменной фюрер и его военачальники уделяли огромное значение, и не только потому, что это столица страны-противника. Москва – это важный военно-промышленный центр, а также важнейший железнодорожный узел, от которого расходятся пути во всех направлениях огромной страны. Его потеря грозила Советскому Союзу коллапсом всей транспортной системы.В ходе операции "Тайфун" немецкое командование планировало мощными ударами из районов Духовщины, Рославля и Шостки рассечь войска Западного, Резервного и Брянского фронтов и окружить их основные силы, прикрывавшие Москву. Затем гитлеровцы были намерены обойти столицу с севера и юга и взять город в "клещи".Выполнение задач операции "Тайфун" возлагалось на войска группы армий "Центр" генерала-фельдмаршала Федора фон Бока (16 декабря 1941-го его сменил генерал-фельдмаршал Гюнтер фон Клюге). Силы группы насчитывали к началу наступления 1,8 миллиона солдат и офицеров, 1700 танков и самоходок, более 14 тысяч орудий и минометов и около 1400 самолетов.Им противостояли армии трех советских фронтов: Западного (генерал-полковник Иван Конев), Брянского (генерал-лейтенант Андрей Еременко) и Резервного (маршал Семен Буденный). Общая численность советских войск на московском направлении составляла около 1 миллиона 250 тысяч бойцов и командиров, 990 танков и самоходок, 7600 орудий и минометов, 677 самолетов.Москву и подступы к ней также подготовили к обороне. Четверть миллиона жителей столицы и Подмосковья вместе с бойцами народного ополчения и инженерных частей возвели к концу сентября 2250 км противотанковых рвов и эскарпов, построили тысячи фортификационных сооружений."Котлы" Вязьмы и БрянскаНачальный этап операции "Тайфун" складывался благоприятно для агрессора. Всего за несколько дней танковая группа Хайнца Гудериана продвинулась на 80 км в глубину обороны Брянского фронта, захватила Орел и двинулась к Туле и Ельцу. На вяземском направлении успешно наступали 3-я танковая группа генерал-полковника Германа Гота и 4-я танковая группа генерал-полковника Эриха Гепнера.Из-за ошибок советского командования в определении направлений и интенсивности ударов противника в районе Брянска и Вязьмы образовались два крупных "котла". Вырваться из окружения удалось только 85 тысячам бойцов и командиров. Почти 700 тысяч солдат Красной армии оказались в плену. Ситуация сложилась критическая: путь на Москву фактически был открыт.10 октября командующим Западным фронтом был назначен срочно вызванный из Ленинграда генерал армии Георгий Жуков. В его распоряжение передавались также остатки Резервного фронта. Во главе Брянского фронта вместо тяжело раненого Еременко назначен генерал-майор Георгий Захаров.Наступившая распутица задерживала продвижение бронетехники немцев, но и наша техника так же увязала в грязи. Наступившие в начале ноября морозы сковали грунт, что в некоторой степени сыграло на руку гитлеровцам. Но на их пути насмерть стояли советские воины. Самое известное сражение того периода – подвиг бойцов 316-й стрелковой дивизии под командованием Ивана Панфилова, остановивших вражеские танки под Волоколамском. Героически сражались защитники Тулы – полк НКВД, народное ополчение и батальон милиции. В конце октября – начале ноября они отбили несколько танковых атак противника и на дали гитлеровцам взять город. Под Тулой враг понес значительные потери. На юге танковые силы Гудериана формировали Оку и вышли к Коломне, но мощным контрударом свежих советских сил были отброшены назад. План по охвату Москвы "в клещи" провалился.Главное сражение Георгия ЖуковаТем не менее, сложная ситуация сложилась к северу от столицы под Клином и Солнечногорском, где сражалась 16-я армия будущего маршала Константина Рокоссовского. Жуков требовал, чтобы войска стояли до последнего, но по личной просьбе Рокоссовского начальник Генштаба Шапошников разрешил частям 16-й армии отступить.Георгий Константинович верно определил последующие удары врага и усилил оборону, особое внимание уделив линии укреплений под Можайском, а также наладил организацию войск, что позволило не допустить дальнейших вражеских прорывов с крупными "котлов".Тщательно подготовленный контрудар был нанесен 5 декабря. Для немцев он стал полной неожиданностью. Фон Бок был убежден, что силы Красной армии были на исходе. Но это было ошибкой. На направлениях главного удара советские войска сумели сконцентрировать мощные группировки войск Калининского, Юго-Западного и Западного фронтов.Ожесточенные бои развернулись на калининском, клинском, солнечногорском, истринском, тульском и елецком направлениях. Красноармейцы вместо фронтальных атак ударами во фланги рассекали силы вермахта, брали их в малые "котлы" и уничтожали.Из письма солдата 82-го пехотного полка Адольфа Фортгеймера от 6 декабря 1941 года:"Дорогая жена! Здесь ад, русские не хотят уходить из Москвы. Они начали наступать, каждый час приносит страшные для нас вести. Холодно так, что стынет душа. Вечером нельзя выйти на улицу – убьют. Умоляю тебя – перестань мне писать о шелке и резиновых ботинках, которые я должен был привезти тебе из Москвы. Пойми – я погибаю".Отстояли не только Москву, но и странуК середине декабря немцев выбили из Клина и Твери, а во второй половине месяца разгромили силы вермахта в районе Старицы, освободили Козельск и Белев и развернули наступление на Ржевском направлении. Весь путь отступления немецких частей был усеян брошенной техникой.К началу января 1942 года войска группы "Центр" были отброшены на различных участках фронта под Москвой на 100-250 км. Их потери составили около 300 тысяч человек. К началу января 1942 года войска группы "Центр" были отброшены на различных участках фронта под Москвой на 100-250 км. Их потери составили около 300 тысяч человек. Общие потери советских войск за тот же период и с учетом наступательного характера боевых действий составили порядка 370 тысяч человек. Так завершился первый этап наступательной операции советских войск под Москвой. Второй этап продлится с 7 января по 20 апреля 1942 года.За мужество, стойкость и героизм советские солдаты и офицеры получили примерно миллион медалей "За оборону Москвы", а 110 бойцов получили звание Героя Советского Союза.

