Путин поблагодарил Моди за усилия по урегулированию украинского вопроса
2025-12-05T10:25
2025-12-05T10:25
2025-12-05T10:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Индии Нарендру Моди за усилия по урегулированию конфликта на Украине. Украинский вопрос, а также темы, касающиеся двухсторонних отношений, лидеры обсудили на переговорах в Нью-Дели.Как отметил Нарендра Моди, Индия поддерживает скорейшее установление мира на Украине и будет двигаться плечом к плечу со всеми странами, которые придерживаются этого пути."Спасибо вам за это внимание. И спасибо за ваши усилия, направленные на разрешение этой ситуации", – сказал в ответ Владимир Путин.Президент России также подчеркнул, что между странами складываются очень доверительные отношения, в том числе в сфере военно-технического взаимодействия."Это только лишний раз подчеркивает уровень, характер и доверительность наших связей... наши команды хорошо поработали в преддверии этого визита, у нас есть возможность на чем-то остановиться, что-то обсудить дополнительно, уверен, что сегодняшний рабочий день завершим с хорошими итогами", - сказал российский лидер.Российско-индийские переговоры в Нью-Дели продолжатся в расширенном формате с участием делегаций. Лидеры обсудят сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах, международные и региональные вопросы. Путин и Моди также выступят на пленарном заседании Российско-Индийского бизнес-форума.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал о развитии отношений России и ИндииПутин рассказал премьеру Индии Моди о переговорах с СШАИндия готова помочь мирному урегулированию на Украине – Моди
10:25 05.12.2025 (обновлено: 10:55 05.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Индии Нарендру Моди за усилия по урегулированию конфликта на Украине. Украинский вопрос, а также темы, касающиеся двухсторонних отношений, лидеры обсудили на переговорах в Нью-Дели.
Как отметил Нарендра Моди, Индия поддерживает скорейшее установление мира на Украине и будет двигаться плечом к плечу со всеми странами, которые придерживаются этого пути.
"Спасибо вам за это внимание. И спасибо за ваши усилия, направленные на разрешение этой ситуации", – сказал в ответ Владимир Путин.
Президент России также подчеркнул, что между странами складываются очень доверительные отношения, в том числе в сфере военно-технического взаимодействия.
"Это только лишний раз подчеркивает уровень, характер и доверительность наших связей... наши команды хорошо поработали в преддверии этого визита, у нас есть возможность на чем-то остановиться, что-то обсудить дополнительно, уверен, что сегодняшний рабочий день завершим с хорошими итогами", - сказал российский лидер.
Российско-индийские переговоры в Нью-Дели продолжатся в расширенном формате с участием делегаций. Лидеры обсудят сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах, международные и региональные вопросы. Путин и Моди также выступят на пленарном заседании Российско-Индийского бизнес-форума.
