Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил Моди за усилия по урегулированию украинского вопроса - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251205/putin-poblagodaril-modi-za-usiliya-po-uregulirovaniyu-ukrainskogo-voprosa-1151425429.html
Путин поблагодарил Моди за усилия по урегулированию украинского вопроса
Путин поблагодарил Моди за усилия по урегулированию украинского вопроса - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Путин поблагодарил Моди за усилия по урегулированию украинского вопроса
Президент России Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Индии Нарендру Моди за усилия по урегулированию конфликта на Украине. Украинский вопрос, а также... РИА Новости Крым, 05.12.2025
2025-12-05T10:25
2025-12-05T10:55
владимир путин (политик)
нарендра моди
индия
россия
новости
украина
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/05/1151425314_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_8d7c534bd42e1d0d7e7e683f5df988a8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Индии Нарендру Моди за усилия по урегулированию конфликта на Украине. Украинский вопрос, а также темы, касающиеся двухсторонних отношений, лидеры обсудили на переговорах в Нью-Дели.Как отметил Нарендра Моди, Индия поддерживает скорейшее установление мира на Украине и будет двигаться плечом к плечу со всеми странами, которые придерживаются этого пути."Спасибо вам за это внимание. И спасибо за ваши усилия, направленные на разрешение этой ситуации", – сказал в ответ Владимир Путин.Президент России также подчеркнул, что между странами складываются очень доверительные отношения, в том числе в сфере военно-технического взаимодействия."Это только лишний раз подчеркивает уровень, характер и доверительность наших связей... наши команды хорошо поработали в преддверии этого визита, у нас есть возможность на чем-то остановиться, что-то обсудить дополнительно, уверен, что сегодняшний рабочий день завершим с хорошими итогами", - сказал российский лидер.Российско-индийские переговоры в Нью-Дели продолжатся в расширенном формате с участием делегаций. Лидеры обсудят сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах, международные и региональные вопросы. Путин и Моди также выступят на пленарном заседании Российско-Индийского бизнес-форума.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал о развитии отношений России и ИндииПутин рассказал премьеру Индии Моди о переговорах с СШАИндия готова помочь мирному урегулированию на Украине – Моди
индия
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/05/1151425314_186:0:2915:2047_1920x0_80_0_0_63fa06b569873bb42ccb9e81781affce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), нарендра моди, индия, россия, новости, украина, политика
Путин поблагодарил Моди за усилия по урегулированию украинского вопроса

Москва благодарна Нью-Дели за усилия по урегулированию украинского конфликта – Путин

10:25 05.12.2025 (обновлено: 10:55 05.12.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента РФ Владимира Путина в Индию
Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Индию
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Индии Нарендру Моди за усилия по урегулированию конфликта на Украине. Украинский вопрос, а также темы, касающиеся двухсторонних отношений, лидеры обсудили на переговорах в Нью-Дели.
Как отметил Нарендра Моди, Индия поддерживает скорейшее установление мира на Украине и будет двигаться плечом к плечу со всеми странами, которые придерживаются этого пути.
"Спасибо вам за это внимание. И спасибо за ваши усилия, направленные на разрешение этой ситуации", – сказал в ответ Владимир Путин.
Президент России также подчеркнул, что между странами складываются очень доверительные отношения, в том числе в сфере военно-технического взаимодействия.
"Это только лишний раз подчеркивает уровень, характер и доверительность наших связей... наши команды хорошо поработали в преддверии этого визита, у нас есть возможность на чем-то остановиться, что-то обсудить дополнительно, уверен, что сегодняшний рабочий день завершим с хорошими итогами", - сказал российский лидер.
Российско-индийские переговоры в Нью-Дели продолжатся в расширенном формате с участием делегаций. Лидеры обсудят сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах, международные и региональные вопросы. Путин и Моди также выступят на пленарном заседании Российско-Индийского бизнес-форума.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин рассказал о развитии отношений России и Индии
Путин рассказал премьеру Индии Моди о переговорах с США
Индия готова помочь мирному урегулированию на Украине – Моди
 
Владимир Путин (политик)Нарендра МодиИндияРоссияНовостиУкраинаПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:22В США сделали заявление о важности стратегической стабильности с Россией
12:08В Алуште пройдет форум Дома дружбы народов ко Дню героев Отечества
12:03Ливни и штормовой ветер обрушатся на Крым в выходные
11:51На выплату пенсий в новые регионы РФ добавят 670 млн рублей
11:45За 11 лет от агрессии киевского режима погибли более 7 тысяч граждан - СК
11:01Власти Севастополя национализируют крупного провайдера из-за связи с ГУР
10:48Банк России снимает ограничения на перевод средств за рубеж для россиян
10:39На Западе сделали неожиданное заявление на фоне визита Путина в Индию
10:25Путин поблагодарил Моди за усилия по урегулированию украинского вопроса
10:13"Это худший период с февраля 22-го": на Украине признали крупные проблемы
09:57Удары по Украине сегодня – пожары вспыхнули в пяти областях
09:33В Феодосии из горящего дома спасли маломобильную женщину – МЧС
09:13Умер легендарный исполнитель роли Шан Цзуна в Mortal Kombat
09:00Замглавы совета Нахимовского округа Севастополя заключен под стражу
08:44Реальный патриотизм: волонтеров Крыма поздравили с Днем добровольца
08:20Начало коренного перелома: как Красная армия отбросила немцев от Москвы
07:18Над Крымом сбили девять беспилотников ВСУ
07:10Россияне выбирают Ялту и Алушту для отдыха с детьми – цены в отелях
06:45Миллионный штраф: кто может публично привлекать инвестиции от физлиц
06:31Как вырастут цены на продукты в Крыму на Новый год
Лента новостейМолния