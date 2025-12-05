https://crimea.ria.ru/20251205/zamglavy-soveta-nakhimovskogo-okruga-sevastopolya-zaklyuchen-pod-strazhu-1151423395.html

Замглавы совета Нахимовского округа Севастополя заключен под стражу

Замглавы совета Нахимовского округа Севастополя заключен под стражу - РИА Новости Крым, 05.12.2025

Замглавы совета Нахимовского округа Севастополя заключен под стражу

Суд заключил под стражу заместителя председателя совета Нахимовского муниципального округа Севастополя, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере... РИА Новости Крым, 05.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Суд заключил под стражу заместителя председателя совета Нахимовского муниципального округа Севастополя, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.По версии следствия, обвиняемый в период с июля 2024 по май 2025 года получил взятку в виде услуг имущественного характера и денег на общую сумму свыше 5,5 млн рублей за беспрепятственное заключение муниципальных контрактов.Обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, уточнили в Главном следственном управлении Следкома РФ по Крыму и Севастополю.Как уточнили в УФСБ России по Крыму и Севастополю, фигурант потребовал от директора строительной фирмы взятку за лоббирование его интересов в ходе заключения муниципальных контрактов на благоустройство общественных территории и установку детских площадок в Нахимовском районе.Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

