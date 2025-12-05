Рейтинг@Mail.ru
Замглавы совета Нахимовского округа Севастополя заключен под стражу - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Замглавы совета Нахимовского округа Севастополя заключен под стражу
Замглавы совета Нахимовского округа Севастополя заключен под стражу - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Замглавы совета Нахимовского округа Севастополя заключен под стражу
Суд заключил под стражу заместителя председателя совета Нахимовского муниципального округа Севастополя, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере... РИА Новости Крым, 05.12.2025
2025-12-05T09:00
2025-12-05T09:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Суд заключил под стражу заместителя председателя совета Нахимовского муниципального округа Севастополя, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.По версии следствия, обвиняемый в период с июля 2024 по май 2025 года получил взятку в виде услуг имущественного характера и денег на общую сумму свыше 5,5 млн рублей за беспрепятственное заключение муниципальных контрактов.Обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, уточнили в Главном следственном управлении Следкома РФ по Крыму и Севастополю.Как уточнили в УФСБ России по Крыму и Севастополю, фигурант потребовал от директора строительной фирмы взятку за лоббирование его интересов в ходе заключения муниципальных контрактов на благоустройство общественных территории и установку детских площадок в Нахимовском районе.Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь, прокуратура города севастополя, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, взятка, происшествия, гсу ск россии по крыму и севастополю, новости севастополя, новости крыма, крым
Замглавы совета Нахимовского округа Севастополя заключен под стражу

Замглавы совета Нахимовского округа Севастополя арестован по обвинению в получении взятки

09:00 05.12.2025 (обновлено: 09:06 05.12.2025)
 
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Замглавы совета Нахимовского округа Севастополя арестован по обвинению в получении взятки
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Суд заключил под стражу заместителя председателя совета Нахимовского муниципального округа Севастополя, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.
По версии следствия, обвиняемый в период с июля 2024 по май 2025 года получил взятку в виде услуг имущественного характера и денег на общую сумму свыше 5,5 млн рублей за беспрепятственное заключение муниципальных контрактов.
"По поддержанному прокуратурой ходатайству следователя Нахимовский районный суд Севастополя заключил обвиняемого под стражу на период следствия", - говорится в сообщении.
Обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, уточнили в Главном следственном управлении Следкома РФ по Крыму и Севастополю.
Как уточнили в УФСБ России по Крыму и Севастополю, фигурант потребовал от директора строительной фирмы взятку за лоббирование его интересов в ходе заключения муниципальных контрактов на благоустройство общественных территории и установку детских площадок в Нахимовском районе.
"В качестве взятки директор строительной фирмы оказал чиновнику услуги имущественного характера, а именно ремонт эллинга в Стрелецкой бухте на сумму более миллиона рублей, а также передал денежные средства в размере 4,5 млн рублей", - отметили в ведомстве.
Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.
Лента новостейМолния