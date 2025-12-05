https://crimea.ria.ru/20251205/eto-khudshiy-period-s-fevralya-22-go-na-ukraine-priznali-krupnye-problemy-1151425104.html

На Украине настали самые тяжелые с февраля 2022 года времена. Отмечается "определенная деградация" ВСУ, недостаток личного состава и "туманное будущее" в плане... РИА Новости Крым, 05.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. На Украине настали самые тяжелые с февраля 2022 года времена. Отмечается "определенная деградация" ВСУ, недостаток личного состава и "туманное будущее" в плане поддержки от западных партнеров Киева. Такое заявление в эфире одного из украинских радио сделал депутат Верховной рады Сергей Рахманин.Нардеп считает, что ухудшилось и отношение западных партнеров. И прежде всего США. В 2022-м, даже если случались задержки с военной помощью или колебания в вопросе передачи тех или иных вооружений, на Украине хотя бы могли прогнозировать действия Запада и быть уверенными в дальнейшем улучшении ситуации, отметил он."Сейчас мы ожидаем только худшего, и наши ожидания много в чем оправдываются", – подчеркнул нардеп.Рахманин отметил "определенную деградацию" ВСУ на поле боя. По его мнению, это еще не привело к коллапсу, но есть целый ряд опасных симптомов, которые не дают оснований с большим оптимизмом смотреть в будущее."Среди главных проблем ВСУ Рахманин назвал недостаток личного состава, техники и финансирования", – добавили в публикации.Ранее замглавы энергетического комитета Рады Олег Семинский заявлял, что отопительный сезон 2025-26 годов можно считать самым тяжелым для Украины. По его словам, дальше стоит готовиться к "самым худшим сценариям".Кроме того, сообщалось, что Украина с большой вероятностью столкнется с дефицитом газа уже в самом начале зимы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленскому приказали уйти на этой неделеКличко призывает снизить мобилизационный возраст на Украине до 22 летНа Украине назвали масштабы катастрофы с электрогенерацией

