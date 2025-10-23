https://crimea.ria.ru/20251023/ukraine-grozit-defitsit-gaza-uzhe-v-dekabre-1150365922.html

Украине грозит дефицит газа уже в декабре

Украине грозит дефицит газа уже в декабре - РИА Новости Крым, 23.10.2025

Украине грозит дефицит газа уже в декабре

Украина с большой вероятностью столкнется с дефицитом газа уже в самом начале зимы. Такое мнение украинским СМИ выразил депутат Верховной Рады Михаил Бондар.

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Украина с большой вероятностью столкнется с дефицитом газа уже в самом начале зимы. Такое мнение украинским СМИ выразил депутат Верховной Рады Михаил Бондар.По его словам, украинцам еще долго придется отапливаться электрическими обогревателями, при этом отопительный сезон в целом в стране находится под большим вопросом.Правительство Украины ранее приняло изменения в постановление, согласно которому отопительный сезон в стране сокращен на один месяц. Ранее первый заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко заявил, что начало отопительного сезона на Украине будут максимально откладывать из-за дефицита газа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине призвали пока не включать отопление и делать запасы воды и еды"Ситуация сложная": киевлян призвали запасаться продуктами и лекарствамиКиев просит у Запада одеяла и генераторы – The Telegraph

