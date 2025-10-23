Рейтинг@Mail.ru
Украине грозит дефицит газа уже в декабре - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Украине грозит дефицит газа уже в декабре
Украина с большой вероятностью столкнется с дефицитом газа уже в самом начале зимы. Такое мнение украинским СМИ выразил депутат Верховной Рады Михаил Бондар.
Украине грозит дефицит газа уже в декабре

Украина столкнется с дефицитом газа уже в декабре – депутат Рады Бондарь

07:01 23.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Украина с большой вероятностью столкнется с дефицитом газа уже в самом начале зимы. Такое мнение украинским СМИ выразил депутат Верховной Рады Михаил Бондар.
"Есть очень большой риск, что уже в декабре - январе не будет хватать газа. Ясно, что власти пробуют это урегулировать, понимая, что будут теплые дни, не будут еще включать отопление, будут пробовать тянуть с этим", – цитирует Бондаря РИА Новости.
По его словам, украинцам еще долго придется отапливаться электрическими обогревателями, при этом отопительный сезон в целом в стране находится под большим вопросом.
"Власти к нему оказались не готовы", – констатировал депутат.
Правительство Украины ранее приняло изменения в постановление, согласно которому отопительный сезон в стране сокращен на один месяц. Ранее первый заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко заявил, что начало отопительного сезона на Украине будут максимально откладывать из-за дефицита газа.
