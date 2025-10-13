https://crimea.ria.ru/20251013/otopitelnyy-sezon-na-ukraine-stanet-na-mesyats-koroche-1150155247.html
Отопительный сезон на Украине станет на месяц короче
13.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Правительство Украины приняло изменения в постановление, согласно которому отопительный сезон в стране сокращен на один месяц, сообщают местные СМИ.Ранее первый заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко заявил, что начало отопительного сезона на Украине будут максимально откладывать из-за дефицита газа.Эксперт украинского института энергетических стратегий Юрий Корольчук отмечал, что стране не хватает трех миллиардов кубометров газа для прохождения отопительного сезона.Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан ранее заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Правительство Украины приняло изменения в постановление, согласно которому отопительный сезон в стране сокращен на один месяц, сообщают местные СМИ.
Согласно решению кабмина, отопительный сезон в этом году начнется не как обычно 15 октября, а 1 ноября. Завершить его планируется 31 марта, тогда как раньше отопление обычно выключали в середине апреля.
Ранее первый заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко заявил, что начало отопительного сезона на Украине будут максимально откладывать из-за дефицита газа.
Эксперт украинского института энергетических стратегий Юрий Корольчук отмечал, что стране не хватает трех миллиардов кубометров газа для прохождения отопительного сезона.
Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан ранее заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.
