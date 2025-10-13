Рейтинг@Mail.ru
Отопительный сезон на Украине станет на месяц короче - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Отопительный сезон на Украине станет на месяц короче
Отопительный сезон на Украине станет на месяц короче - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Отопительный сезон на Украине станет на месяц короче
Правительство Украины приняло изменения в постановление, согласно которому отопительный сезон в стране сокращен на один месяц, сообщают местные СМИ. РИА Новости Крым, 13.10.2025
2025-10-13T14:14
2025-10-13T14:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Правительство Украины приняло изменения в постановление, согласно которому отопительный сезон в стране сокращен на один месяц, сообщают местные СМИ.Ранее первый заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко заявил, что начало отопительного сезона на Украине будут максимально откладывать из-за дефицита газа.Эксперт украинского института энергетических стратегий Юрий Корольчук отмечал, что стране не хватает трех миллиардов кубометров газа для прохождения отопительного сезона.Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан ранее заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.
Отопительный сезон на Украине станет на месяц короче

Кабмин Украины сократил на месяц продолжительность отопительного сезона

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Правительство Украины приняло изменения в постановление, согласно которому отопительный сезон в стране сокращен на один месяц, сообщают местные СМИ.
Согласно решению кабмина, отопительный сезон в этом году начнется не как обычно 15 октября, а 1 ноября. Завершить его планируется 31 марта, тогда как раньше отопление обычно выключали в середине апреля.
Ранее первый заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко заявил, что начало отопительного сезона на Украине будут максимально откладывать из-за дефицита газа.
Эксперт украинского института энергетических стратегий Юрий Корольчук отмечал, что стране не хватает трех миллиардов кубометров газа для прохождения отопительного сезона.
Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан ранее заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.
