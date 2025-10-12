На Украине призвали пока не включать отопление и делать запасы воды и еды

https://crimea.ria.ru/20251012/na-ukraine-prizvali-poka-ne-vklyuchat-otoplenie-i-delat-zapasy-vody-i-edy-1150136351.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Мэр Днепропетровска Борис Филатов призвал начать отопительный сезон на Украине как можно позже. Решение о подаче тепла принимается органами местного самоуправления, как правило, когда в течение трех дней среднесуточная температура воздуха не превышает 8 градусов.Филатов напомнил, что подача воды в дома возможна исключительно при наличии электроэнергии – она нужна повышающим насосным станциям, которые ее "качают" в квартиры, и остальному другому оборудованию. Таким образом обесточивание равно отключению воды.И призвал не возлагать надежды на наличие генераторов: даже самые мощные из них не способны полностью удержать систему. Генераторы могут лишь дать поддержку на несколько часов, подчеркнул Филатов и объяснил, что устройства такой мощности требуют десятки тонн топлива, которое надо "где-то найти, за что-то купить и как-то хранить".Поэтому, делает вывод он, "пересидеть" всю зиму только на генераторах невозможно. Филатов признал катастрофичность проблемы.И посоветовал населению Украины запастись фонариками, пауэрбанками, батарейками, теплыми вещами, сделать запасы воды и всего прочего. "Каждый и каждая из граждан должны тоже позаботиться о том, как они переживут эту зиму. Потому что простой она точно не будет", – подытожил Филатов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Мэр Днепропетровска Борис Филатов призвал начать отопительный сезон на Украине как можно позже. Решение о подаче тепла принимается органами местного самоуправления, как правило, когда в течение трех дней среднесуточная температура воздуха не превышает 8 градусов.
Филатов напомнил, что подача воды в дома возможна исключительно при наличии электроэнергии – она нужна повышающим насосным станциям, которые ее "качают" в квартиры, и остальному другому оборудованию. Таким образом обесточивание равно отключению воды.
"А когда уже нет воды, тогда нет и тепла. Потому что именно вода является теплоносителем. И когда отсутствует электричество, которое "толкает" воду в батареи, системы отопления тоже не работают", – написал Филатов в своем Telegram-канале.
И призвал не возлагать надежды на наличие генераторов: даже самые мощные из них не способны полностью удержать систему. Генераторы могут лишь дать поддержку на несколько часов, подчеркнул Филатов и объяснил, что устройства такой мощности требуют десятки тонн топлива, которое надо "где-то найти, за что-то купить и как-то хранить".
Поэтому, делает вывод он, "пересидеть" всю зиму только на генераторах невозможно. Филатов признал катастрофичность проблемы.
"Отопительный сезон должен начаться как можно позже. И стартовать он должен одновременно и централизованно по всей стране. Показательная "забота" о заблаговременно теплых батареях жителей в конечном итоге сделает только хуже", – написал Филатов в своем Telegram-канале.
И посоветовал населению Украины запастись фонариками, пауэрбанками, батарейками, теплыми вещами, сделать запасы воды и всего прочего. "Каждый и каждая из граждан должны тоже позаботиться о том, как они переживут эту зиму. Потому что простой она точно не будет", – подытожил Филатов.
