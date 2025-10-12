https://crimea.ria.ru/20251012/na-ukraine-prizvali-poka-ne-vklyuchat-otoplenie-i-delat-zapasy-vody-i-edy-1150136351.html

На Украине призвали пока не включать отопление и делать запасы воды и еды

На Украине призвали пока не включать отопление и делать запасы воды и еды - РИА Новости Крым, 12.10.2025

На Украине призвали пока не включать отопление и делать запасы воды и еды

Мэр Днепропетровска Борис Филатов призвал начать отопительный сезон на Украине как можно позже. Решение о подаче тепла принимается органами местного... РИА Новости Крым, 12.10.2025

2025-10-12T14:16

2025-10-12T14:16

2025-10-12T14:07

днепропетровск

новости

отопление

электроэнергия

водоснабжение

отопительный сезон

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0c/1121112115_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_f0d50c783527cd07b6da70c5e794dd59.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Мэр Днепропетровска Борис Филатов призвал начать отопительный сезон на Украине как можно позже. Решение о подаче тепла принимается органами местного самоуправления, как правило, когда в течение трех дней среднесуточная температура воздуха не превышает 8 градусов.Филатов напомнил, что подача воды в дома возможна исключительно при наличии электроэнергии – она нужна повышающим насосным станциям, которые ее "качают" в квартиры, и остальному другому оборудованию. Таким образом обесточивание равно отключению воды.И призвал не возлагать надежды на наличие генераторов: даже самые мощные из них не способны полностью удержать систему. Генераторы могут лишь дать поддержку на несколько часов, подчеркнул Филатов и объяснил, что устройства такой мощности требуют десятки тонн топлива, которое надо "где-то найти, за что-то купить и как-то хранить".Поэтому, делает вывод он, "пересидеть" всю зиму только на генераторах невозможно. Филатов признал катастрофичность проблемы.И посоветовал населению Украины запастись фонариками, пауэрбанками, батарейками, теплыми вещами, сделать запасы воды и всего прочего. "Каждый и каждая из граждан должны тоже позаботиться о том, как они переживут эту зиму. Потому что простой она точно не будет", – подытожил Филатов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251010/situatsiya-slozhnaya-kievlyan-prizvali-zapasatsya-produktami-i-lekarstvami-1150111755.html

днепропетровск

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

днепропетровск, новости, отопление, электроэнергия, водоснабжение, отопительный сезон, украина