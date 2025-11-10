https://crimea.ria.ru/20251110/na-ukraine-nazvali-masshtaby-katastrofy--s-elektrogeneratsiey-1150775659.html

На Украине назвали масштабы катастрофы с электрогенерацией

На Украине назвали масштабы катастрофы с электрогенерацией - РИА Новости Крым, 10.11.2025

На Украине назвали масштабы катастрофы с электрогенерацией

Один гигаватт электрической генерации потеряла Украина за последние дни. Отключения света могут длиться более 12 часов. Об этом сообщает украинское издание... РИА Новости Крым, 10.11.2025

2025-11-10T10:56

2025-11-10T10:56

2025-11-10T10:57

украина

энергосистема украины

новости

в мире

электроэнергия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/10/1125950937_0:171:3036:1879_1920x0_80_0_0_215b0cedd66ebea68aef217f8ef0790e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Один гигаватт электрической генерации потеряла Украина за последние дни. Отключения света могут длиться более 12 часов. Об этом сообщает украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на представителя правительства.Компания "Центрэнерго" 8 октября сообщила об остановке государственных ТЭС и отсутствии генерации электроэнергии.В публикации отмечено, что Минэнерго подтверждает - в ближайшее время об отмене графиков не может идти и речи. Даже для мелких ремонтов нужно отключать оборудование, иначе система не запустится стабильно. Источники издания в энергокомпания подтверждают, что отключения - это надолго, генерацию нет возможности восстановить быстро."В течение нескольких недель будет продолжаться восстановление – в это время страна живет в режиме 3-4 очередей отключений (12 и более часов – ред.). Далее – возможна стабилизация до двух очередей, а затем и до одной очереди. Это оптимистический сценарий", – добавили в публикации.Ранее сообщалось, что в Киеве свет отключают трижды в день по четыре часа. Аналогичные графики размещены для городов Одесса и Днепропетровск, Киевской области. Отключения названы "стабилизационными".Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителей Украины готовят к тяжелейшему отопительному сезону"Ситуация сложная": киевлян призвали запасаться продуктами и лекарствамиКиев просит у Запада одеяла и генераторы – The Telegraph

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, энергосистема украины, новости, в мире, электроэнергия