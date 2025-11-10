Рейтинг@Mail.ru
На Украине назвали масштабы катастрофы с электрогенерацией - РИА Новости Крым, 10.11.2025
На Украине назвали масштабы катастрофы с электрогенерацией
На Украине назвали масштабы катастрофы с электрогенерацией - РИА Новости Крым, 10.11.2025
На Украине назвали масштабы катастрофы с электрогенерацией
Один гигаватт электрической генерации потеряла Украина за последние дни. Отключения света могут длиться более 12 часов. Об этом сообщает украинское издание... РИА Новости Крым, 10.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Один гигаватт электрической генерации потеряла Украина за последние дни. Отключения света могут длиться более 12 часов. Об этом сообщает украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на представителя правительства.Компания "Центрэнерго" 8 октября сообщила об остановке государственных ТЭС и отсутствии генерации электроэнергии.В публикации отмечено, что Минэнерго подтверждает - в ближайшее время об отмене графиков не может идти и речи. Даже для мелких ремонтов нужно отключать оборудование, иначе система не запустится стабильно. Источники издания в энергокомпания подтверждают, что отключения - это надолго, генерацию нет возможности восстановить быстро."В течение нескольких недель будет продолжаться восстановление – в это время страна живет в режиме 3-4 очередей отключений (12 и более часов – ред.). Далее – возможна стабилизация до двух очередей, а затем и до одной очереди. Это оптимистический сценарий", – добавили в публикации.Ранее сообщалось, что в Киеве свет отключают трижды в день по четыре часа. Аналогичные графики размещены для городов Одесса и Днепропетровск, Киевской области. Отключения названы "стабилизационными".Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах.
украина, энергосистема украины, новости, в мире, электроэнергия
На Украине назвали масштабы катастрофы с электрогенерацией

За несколько дней Украина потеряла 1 гигаватт электрической генерации

10:56 10.11.2025 (обновлено: 10:57 10.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Один гигаватт электрической генерации потеряла Украина за последние дни. Отключения света могут длиться более 12 часов. Об этом сообщает украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на представителя правительства.
Компания "Центрэнерго" 8 октября сообщила об остановке государственных ТЭС и отсутствии генерации электроэнергии.
"Энергосистема потеряла по меньшей мере 1 гигаватт генерации. Кое-что уже возвращается, что-то удастся включить в ближайшее время, но часть мощностей, боюсь, быстро восстановить не удастся", – цитирует материал издания РИА Новости.
В публикации отмечено, что Минэнерго подтверждает - в ближайшее время об отмене графиков не может идти и речи. Даже для мелких ремонтов нужно отключать оборудование, иначе система не запустится стабильно. Источники издания в энергокомпания подтверждают, что отключения - это надолго, генерацию нет возможности восстановить быстро.
"В течение нескольких недель будет продолжаться восстановление – в это время страна живет в режиме 3-4 очередей отключений (12 и более часов – ред.). Далее – возможна стабилизация до двух очередей, а затем и до одной очереди. Это оптимистический сценарий", – добавили в публикации.
Ранее сообщалось, что в Киеве свет отключают трижды в день по четыре часа. Аналогичные графики размещены для городов Одесса и Днепропетровск, Киевской области. Отключения названы "стабилизационными".
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Жителей Украины готовят к тяжелейшему отопительному сезону
"Ситуация сложная": киевлян призвали запасаться продуктами и лекарствами
Киев просит у Запада одеяла и генераторы – The Telegraph
 
