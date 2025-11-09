Украина во тьме: в Киеве и других городах страны нет света по полдня
На Украине нет света по 12 часов в сутки
15:46 09.11.2025 (обновлено: 15:55 09.11.2025)
© AP Photo Andrew KravchenkoКиев во время отключения электричества
© AP Photo Andrew Kravchenko
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В Киеве свет отключают трижды в день по четыре часа. Об этом свидетельствуют данные единого официального канала ДТЭК (Госэнергокомпании) Украины. Также аналогичные графики размещены для городов Одесса и Днепропетровск, Киевской области. Отключения названы "стабилизационными".
Три очереди отключения электроэнергии применяют в Харьковской, Сумской и Полтавской областях, где ситуация со светом остается самой сложной, заявил в воскресенье первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.
"Сейчас в большинстве регионов страны действуют почасовые отключения электроэнергии для всех категорий потребителей, а также графики ограничения для бизнеса. Самая сложная ситуация наблюдается в Харьковской, Сумской и Полтавской областях, там действуют по три очереди отключения. В остальных регионах применяются графики ограничений до двух с половиной очередей", – заявил Некрасов в эфире украинского телемарафона.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах.
Компания "Центрэнерго" в субботу сообщила об остановке государственных ТЭС и отсутствии генерации электроэнергии.
Вооруженные силы России за неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам энергетики на Украине.
В конце 2015 года украинские националисты и радикалы при молчаливом согласии киевских властей полностью обесточили Крым, устроив полуострову энергоблокаду. Эту акцию журналист и политолог, ленинградец Юрий Светов, сравнил с блокадой Ленинграда фашистами.
Водная и энергетическая блокады, которым подвергся Крым со стороны Украины, нанесли полуострову ущерб на общую сумму свыше 14 триллионов рублей, заявил летом прошлого года глава парламента РК Владимир Константинов.
В ноябре 2024 года Верховный суд Крыма удовлетворил исковые требования Общественной палаты республики о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда за организованную Украиной энергетическую блокаду полуострова.
