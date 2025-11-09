Рейтинг@Mail.ru
Украина во тьме: в Киеве и других городах страны нет света по полдня - РИА Новости Крым, 09.11.2025
Украина во тьме: в Киеве и других городах страны нет света по полдня
Украина во тьме: в Киеве и других городах страны нет света по полдня - РИА Новости Крым, 09.11.2025
Украина во тьме: в Киеве и других городах страны нет света по полдня
В Киеве свет отключают трижды в день по четыре часа. Об этом свидетельствуют данные единого официального канала ДТЭК (Госэнергокомпании) Украины. Также... РИА Новости Крым, 09.11.2025
2025-11-09T15:46
2025-11-09T15:55
киев
днепропетровск
новости
украина
отключение электроэнергии
одесса
харьковская область
сумская область
полтавская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В Киеве свет отключают трижды в день по четыре часа. Об этом свидетельствуют данные единого официального канала ДТЭК (Госэнергокомпании) Украины. Также аналогичные графики размещены для городов Одесса и Днепропетровск, Киевской области. Отключения названы "стабилизационными".Три очереди отключения электроэнергии применяют в Харьковской, Сумской и Полтавской областях, где ситуация со светом остается самой сложной, заявил в воскресенье первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов."Сейчас в большинстве регионов страны действуют почасовые отключения электроэнергии для всех категорий потребителей, а также графики ограничения для бизнеса. Самая сложная ситуация наблюдается в Харьковской, Сумской и Полтавской областях, там действуют по три очереди отключения. В остальных регионах применяются графики ограничений до двух с половиной очередей", – заявил Некрасов в эфире украинского телемарафона.Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах.Компания "Центрэнерго" в субботу сообщила об остановке государственных ТЭС и отсутствии генерации электроэнергии.Вооруженные силы России за неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам энергетики на Украине.В конце 2015 года украинские националисты и радикалы при молчаливом согласии киевских властей полностью обесточили Крым, устроив полуострову энергоблокаду. Эту акцию журналист и политолог, ленинградец Юрий Светов, сравнил с блокадой Ленинграда фашистами.Водная и энергетическая блокады, которым подвергся Крым со стороны Украины, нанесли полуострову ущерб на общую сумму свыше 14 триллионов рублей, заявил летом прошлого года глава парламента РК Владимир Константинов.В ноябре 2024 года Верховный суд Крыма удовлетворил исковые требования Общественной палаты республики о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда за организованную Украиной энергетическую блокаду полуострова.
киев
днепропетровск
украина
одесса
харьковская область
сумская область
полтавская область
киев, днепропетровск, новости, украина, отключение электроэнергии, одесса, харьковская область, сумская область, полтавская область
Украина во тьме: в Киеве и других городах страны нет света по полдня

На Украине нет света по 12 часов в сутки

15:46 09.11.2025 (обновлено: 15:55 09.11.2025)
 
© AP Photo Andrew KravchenkoКиев во время отключения электричества
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© AP Photo Andrew Kravchenko
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В Киеве свет отключают трижды в день по четыре часа. Об этом свидетельствуют данные единого официального канала ДТЭК (Госэнергокомпании) Украины. Также аналогичные графики размещены для городов Одесса и Днепропетровск, Киевской области. Отключения названы "стабилизационными".
Три очереди отключения электроэнергии применяют в Харьковской, Сумской и Полтавской областях, где ситуация со светом остается самой сложной, заявил в воскресенье первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.
"Сейчас в большинстве регионов страны действуют почасовые отключения электроэнергии для всех категорий потребителей, а также графики ограничения для бизнеса. Самая сложная ситуация наблюдается в Харьковской, Сумской и Полтавской областях, там действуют по три очереди отключения. В остальных регионах применяются графики ограничений до двух с половиной очередей", – заявил Некрасов в эфире украинского телемарафона.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах.
Компания "Центрэнерго" в субботу сообщила об остановке государственных ТЭС и отсутствии генерации электроэнергии.
Вооруженные силы России за неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам энергетики на Украине.
В конце 2015 года украинские националисты и радикалы при молчаливом согласии киевских властей полностью обесточили Крым, устроив полуострову энергоблокаду. Эту акцию журналист и политолог, ленинградец Юрий Светов, сравнил с блокадой Ленинграда фашистами.
Водная и энергетическая блокады, которым подвергся Крым со стороны Украины, нанесли полуострову ущерб на общую сумму свыше 14 триллионов рублей, заявил летом прошлого года глава парламента РК Владимир Константинов.
В ноябре 2024 года Верховный суд Крыма удовлетворил исковые требования Общественной палаты республики о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда за организованную Украиной энергетическую блокаду полуострова.
