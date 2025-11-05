https://crimea.ria.ru/20251105/zhiteley-ukrainy-gotovyat-k-tyazheleyshemu-otopitelnomu-sezonu-1150673843.html

Жителей Украины готовят к тяжелейшему отопительному сезону

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Отопительный сезон 2025-26 годов можно считать самым тяжелым для Украины. Об этом заявил замглавы энергетического комитета Рады Олег Семинский украинском изданию "Телеграф".По словам нардепа, обстрелы сосредоточены на сверхкритических объектах инфраструктуры. Он считает, что дальше стоит готовится к "самым худшим сценариям".Ранее сообщалось, что Украина с большой вероятностью столкнется с дефицитом газа уже в самом начале зимы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы.Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине призвали пока не включать отопление и делать запасы воды и еды"Ситуация сложная": киевлян призвали запасаться продуктами и лекарствамиКиев просит у Запада одеяла и генераторы – The Telegraph

