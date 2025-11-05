https://crimea.ria.ru/20251105/zhiteley-ukrainy-gotovyat-k-tyazheleyshemu-otopitelnomu-sezonu-1150673843.html
Жителей Украины готовят к тяжелейшему отопительному сезону
Отопительный сезон 2025-26 годов можно считать самым тяжелым для Украины. Об этом заявил замглавы энергетического комитета Рады Олег Семинский украинском... РИА Новости Крым, 05.11.2025
На Украине готовятся к самому тяжелому отопительному сезону
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Отопительный сезон 2025-26 годов можно считать самым тяжелым для Украины. Об этом заявил замглавы энергетического комитета Рады Олег Семинский украинском изданию "Телеграф".
"Текущий отопительный сезон уже можно считать самым тяжелым для Украины. Украинцам стоит позаботиться о резервном электропитании и утеплении своих домов", - сказал Семинский.
По словам нардепа, обстрелы сосредоточены на сверхкритических объектах инфраструктуры. Он считает, что дальше стоит готовится к "самым худшим сценариям".
Ранее сообщалось, что Украина с большой вероятностью столкнется
с дефицитом газа уже в самом начале зимы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы.
Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране.
