На Украине остановлены все государственные ТЭС

На Украине остановлены все государственные ТЭС - РИА Новости Крым, 08.11.2025

На Украине остановлены все государственные ТЭС

Все теплоэлектростанции украинской компании "Центрэнерго" остановлены и перестали генерировать электроэнергию после ночной атаки в субботу.

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Все теплоэлектростанции украинской компании "Центрэнерго" остановлены и перестали генерировать электроэнергию после ночной атаки в субботу. Об этом говорится в заявлении компании в социальной сети Facebook (принадлежит Meta*, признана в России экстремистской и запрещена).В компании отметили, что ТЭС остановились в результате ударов по украинской энергетической инфраструктуре.Под управлением "Центрэнерго" находятся три тепловые электростанции: Трипольская (Киевская область), Змиевская (Харьковская область) и Углегорская (временно подконтрольная Украине часть Донецкой Народной Республики).Минобороны РФ в субботу сообщило, что Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием, в том числе ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу по энергетическим и военным объектам.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

