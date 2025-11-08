Рейтинг@Mail.ru
На Украине остановлены все государственные ТЭС - РИА Новости Крым, 08.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251108/na-ukraine-ostanovleny-vse-tes-tsentrenergo-1150758013.html
На Украине остановлены все государственные ТЭС
На Украине остановлены все государственные ТЭС - РИА Новости Крым, 08.11.2025
На Украине остановлены все государственные ТЭС
Все теплоэлектростанции украинской компании "Центрэнерго" остановлены и перестали генерировать электроэнергию после ночной атаки в субботу. Об этом говорится в... РИА Новости Крым, 08.11.2025
2025-11-08T18:02
2025-11-08T18:12
украина
теплоснабжение
новости
общество
укрэнерго
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/16/1119496749_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_31bbe0d1b28bd3bb553b3a8bce561877.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Все теплоэлектростанции украинской компании "Центрэнерго" остановлены и перестали генерировать электроэнергию после ночной атаки в субботу. Об этом говорится в заявлении компании в социальной сети Facebook (принадлежит Meta*, признана в России экстремистской и запрещена).В компании отметили, что ТЭС остановились в результате ударов по украинской энергетической инфраструктуре.Под управлением "Центрэнерго" находятся три тепловые электростанции: Трипольская (Киевская область), Змиевская (Харьковская область) и Углегорская (временно подконтрольная Украине часть Донецкой Народной Республики).Минобороны РФ в субботу сообщило, что Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием, в том числе ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу по энергетическим и военным объектам.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
украина
На Украине остановлены все государственные ТЭС

Все государственные ТЭС на Украине полностью остановлены – заявление "Центрэнерго"

18:02 08.11.2025 (обновлено: 18:12 08.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Все теплоэлектростанции украинской компании "Центрэнерго" остановлены и перестали генерировать электроэнергию после ночной атаки в субботу. Об этом говорится в заявлении компании в социальной сети Facebook (принадлежит Meta*, признана в России экстремистской и запрещена).
"Мы остановились. Сейчас ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!" - говорится в сообщении.
В компании отметили, что ТЭС остановились в результате ударов по украинской энергетической инфраструктуре.
Под управлением "Центрэнерго" находятся три тепловые электростанции: Трипольская (Киевская область), Змиевская (Харьковская область) и Углегорская (временно подконтрольная Украине часть Донецкой Народной Республики).
Минобороны РФ в субботу сообщило, что Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием, в том числе ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу по энергетическим и военным объектам.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
