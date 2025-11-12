https://crimea.ria.ru/20251112/klichko-prizyvaet-snizit-mobilizatsionnyy-vozrast-na-ukraine-do-22-let-1150830374.html

Кличко призывает снизить мобилизационный возраст на Украине до 22 лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Из-за нехватки солдат в ВСУ мэр Киева Виталий Кличко призвал снизить мобилизационный возраст на Украине с 25 до 22 лет. Об этом он заявил в интервью изданию Politico.Украина сталкивается с растущей нехваткой солдат, страну ждут огромные трудности, поскольку миллионы ее граждан находятся за границей, признал мэр Киева.Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что мобилизация не покрывает потребности войск, а заместитель командующего ракетными войсками Сергей Мусиенко назвал катастрофическую нехватку личного состава одной из основных проблем для подразделений.В конце августа украинский кабмин разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте 18-22 лет, что привело к массовому отъезду молодых людей.Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко зарегистрировала законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконный выезд за границу во время действия режима военного времени – нарушителям грозит до трех лет лишения свободы или штраф до 170 тыс. гривен (около 4,1 тыс. долларов).На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевались каждые 90 дней.В апреле прошлого года Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Депутат Рады предложил пополнять ряды ВСУ пенсионерами и полицейскимиМногие из списка погибших солдат ВСУ младше возраста мобилизацииНет воды и туалетов: в каких условиях готовят мобилизованных в ВСУ

