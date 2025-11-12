Кличко призывает снизить мобилизационный возраст на Украине до 22 лет
Снизить мобилизационный возраст до 22 лет призвал мэр Киева Виталий Кличко
10:33 12.11.2025 (обновлено: 11:32 12.11.2025)
© Telegram Владимир ЗеленскийМобилизация на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Из-за нехватки солдат в ВСУ мэр Киева Виталий Кличко призвал снизить мобилизационный возраст на Украине с 25 до 22 лет. Об этом он заявил в интервью изданию Politico.
"Сейчас на Украине вы можете стать мобилизованным только с 25 лет. Можно было бы снизить этот возраст на год или два – до 23-22 лет", – цитирует публикацию РИА Новости.
Украина сталкивается с растущей нехваткой солдат, страну ждут огромные трудности, поскольку миллионы ее граждан находятся за границей, признал мэр Киева.
"У нас огромные проблемы с солдатами, с человеческими ресурсами... Мы были бы рады, если бы половина молодых людей вернулась (из-за рубежа – ред.)... После войны нас ждут огромные трудности", – заявил Кличко.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что мобилизация не покрывает потребности войск, а заместитель командующего ракетными войсками Сергей Мусиенко назвал катастрофическую нехватку личного состава одной из основных проблем для подразделений.
В конце августа украинский кабмин разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте 18-22 лет, что привело к массовому отъезду молодых людей.
Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко зарегистрировала законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконный выезд за границу во время действия режима военного времени – нарушителям грозит до трех лет лишения свободы или штраф до 170 тыс. гривен (около 4,1 тыс. долларов).
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевались каждые 90 дней.
В апреле прошлого года Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы.
