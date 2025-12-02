https://crimea.ria.ru/20251202/zelenskomu-prikazali-uyti-na-etoy-nedele--deputat-dmitruk-1151338826.html

Зеленскому приказали уйти на этой неделе

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Владимиру Зеленскому "приказали уйти" до конца текущей недели, однако "приказ" он выполнять не спешит и старается всячески тянуть время. Такое заявление сделал покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук.При этом украинский депутат не уточняет, кто именно отдал Зеленскому такой приказ и не раскрывает источники своей информации.По словам Дмитрука, сейчас настало непростое время как для Зеленского, так и для рядовых украинцев. Но этого Зеленский не уяснит, пока Федеральное бюро расследований США не наденет на него наручники, считает он.28 ноября в Киеве НАБУ и САП провели обыски у Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. Ермак подтвердил, что в его квартире проходят обыски и заявил, что следователям предоставлен полный доступ, никаких препятствий для их работы нет. В тот же день Владимир Зеленский заявил, что глава его офиса подал заявление об отставке, которую руководитель киевского режима принял. Также Ермак отстранен от руководства украинской делегации на переговорах по мирному урегулированию. Бывший глава офиса Зеленского заявил, что "его оскорбили", и объявил о намерении "уйти на фронт".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Против экс-главы офиса Зеленского Ермака завели уголовное делоКогда придет очередь Зеленского после отставки Ермака – мнениеТрамп сделал заявление о переговорах по Украине

