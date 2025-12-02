Рейтинг@Mail.ru
Зеленскому приказали уйти на этой неделе - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Зеленскому приказали уйти на этой неделе
Зеленскому приказали уйти на этой неделе - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Зеленскому приказали уйти на этой неделе
Владимиру Зеленскому "приказали уйти" до конца текущей недели, однако "приказ" он выполнять не спешит и старается всячески тянуть время. Такое заявление сделал... РИА Новости Крым, 02.12.2025
2025-12-02T09:28
2025-12-02T09:28
украина
владимир зеленский
новости
верховная рада украины
политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Владимиру Зеленскому "приказали уйти" до конца текущей недели, однако "приказ" он выполнять не спешит и старается всячески тянуть время. Такое заявление сделал покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук.При этом украинский депутат не уточняет, кто именно отдал Зеленскому такой приказ и не раскрывает источники своей информации.По словам Дмитрука, сейчас настало непростое время как для Зеленского, так и для рядовых украинцев. Но этого Зеленский не уяснит, пока Федеральное бюро расследований США не наденет на него наручники, считает он.28 ноября в Киеве НАБУ и САП провели обыски у Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. Ермак подтвердил, что в его квартире проходят обыски и заявил, что следователям предоставлен полный доступ, никаких препятствий для их работы нет. В тот же день Владимир Зеленский заявил, что глава его офиса подал заявление об отставке, которую руководитель киевского режима принял. Также Ермак отстранен от руководства украинской делегации на переговорах по мирному урегулированию. Бывший глава офиса Зеленского заявил, что "его оскорбили", и объявил о намерении "уйти на фронт".
украина
Зеленскому приказали уйти на этой неделе

Зеленскому отдали приказ уйти до конца недели - депутат Рады Дмитрук

09:28 02.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Владимиру Зеленскому "приказали уйти" до конца текущей недели, однако "приказ" он выполнять не спешит и старается всячески тянуть время. Такое заявление сделал покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Мне сообщили о том, что Зеленскому приказали уйти на этой неделе… Но нужно понимать следующее: если Зеленскому дали приказ уйти на этой неделе, то выполнение этого приказа может занять от нескольких недель до месяцев. Это человек, который будет тянуть время, рассказывать всевозможные басни, придумывать оправдания. Он будет делать все, чтобы отсрочить неизбежное", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
При этом украинский депутат не уточняет, кто именно отдал Зеленскому такой приказ и не раскрывает источники своей информации.
По словам Дмитрука, сейчас настало непростое время как для Зеленского, так и для рядовых украинцев. Но этого Зеленский не уяснит, пока Федеральное бюро расследований США не наденет на него наручники, считает он.
28 ноября в Киеве НАБУ и САП провели обыски у Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. Ермак подтвердил, что в его квартире проходят обыски и заявил, что следователям предоставлен полный доступ, никаких препятствий для их работы нет. В тот же день Владимир Зеленский заявил, что глава его офиса подал заявление об отставке, которую руководитель киевского режима принял. Также Ермак отстранен от руководства украинской делегации на переговорах по мирному урегулированию. Бывший глава офиса Зеленского заявил, что "его оскорбили", и объявил о намерении "уйти на фронт".
