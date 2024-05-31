https://crimea.ria.ru/20240531/kak-v-lageryakh-kryma-obespechena-bezopasnost-detey-na-sluchay-ugroz-1137757661.html

Как в лагерях Крыма обеспечена безопасность детей на случай угроз

Как в лагерях Крыма обеспечена безопасность детей на случай угроз - РИА Новости Крым, 31.05.2024

Как в лагерях Крыма обеспечена безопасность детей на случай угроз

В летних лагерях Крыма безопасность детей будет обеспечена в полном объеме, на случай каких-либо угроз и воздушных тревог предусмотрены укрытия. Об этом... РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T18:19

2024-05-31T18:19

2024-05-31T18:09

детский отдых

отдых в крыму

крым

безопасность республики крым и севастополя

дети

каникулы

новости крыма

оксана красникова

елена лысенко

игорь скуртул

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1f/1137758932_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_1caef5f82368ad1040b7d127c2bb2c8e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В летних лагерях Крыма безопасность детей будет обеспечена в полном объеме, на случай каких-либо угроз и воздушных тревог предусмотрены укрытия. Об этом сообщила замминистра образования, науки и молодежи РК Оксана Красникова в пресс-центре РИА Новости Крым.В Крыму летний отдых школьников будет организован в 364 организациях. Большинство из них уже получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии, проинформировала главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Елена Лысенко."На сегодняшний день из планируемых лагерей у нас 339 получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии. Другие лагеря еще готовятся, это те, которые могут открыться во вторую и третью смену. Те, кто планируют работать в первую смену, практически все уже готовы и получили документы", - сообщила Лысенко.Во время контрольной "приемки" специалисты Роспотребнадзора обращают внимание на все составляющие безопасного отдыха – наличие допуска у сотрудников, чистоту пищеблока, соответствие территорий и ограждений. Свою проверку проводят и сотрудники МЧС России, рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по РК Игорь Скуртул."Мы проверяем наличие систем пожарной автоматики, чтобы в случае необходимости на ранней стадии выявить пожар и ликвидировать его, а также наличие и готовность систем противопожарного водоснабжения. Это мы проверяем ежегодно. Уже проверили все лагеря. Были выявлены нарушения, они имели режимный характер, но уже более 80% из них устранено. Нарушений, которые влекут угрозу жизни и здоровью граждан, не выявлено", - отметил он.Как рассказал замглавы территориального органа, главный государственный инспектор по маломерным судам РК Главного управления МЧС России по Крыму Александр Зраенко, спасатели проконтролировали и безопасность пляжных зон, где будут отдыхать дети из лагерей и санаториев.Как сообщалось, в этом году для школьников открываются 37 загородных лагерей и лагеря дневного пребывания, тематические площадки при школах и учреждениях допобобразования. Планируется оздоровить около 80% детей из всех районов республики, а также порядка 9 тысяч школьников из новых регионов России.Читайте также на РИА Новости Крым:Детский отдых – сколько школьников из Крыма отдохнут в лагеряхКрым примет на отдых около 9 тысяч детей из новых регионов РоссииГосударство выделит около 13 млрд рублей на новые курорты в Крыму

https://crimea.ria.ru/20240519/kak-vybrat-v-krymu-lager-dlya-otdykha-rebenka--1137369390.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

детский отдых, отдых в крыму, крым, безопасность республики крым и севастополя, дети, каникулы, новости крыма, оксана красникова, елена лысенко, игорь скуртул, александр зраенко