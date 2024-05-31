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Как в лагерях Крыма обеспечена безопасность детей на случай угроз - РИА Новости Крым, 31.05.2024
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Как в лагерях Крыма обеспечена безопасность детей на случай угроз
Как в лагерях Крыма обеспечена безопасность детей на случай угроз - РИА Новости Крым, 31.05.2024
Как в лагерях Крыма обеспечена безопасность детей на случай угроз
В летних лагерях Крыма безопасность детей будет обеспечена в полном объеме, на случай каких-либо угроз и воздушных тревог предусмотрены укрытия. Об этом... РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T18:19
2024-05-31T18:09
детский отдых
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безопасность республики крым и севастополя
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каникулы
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оксана красникова
елена лысенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В летних лагерях Крыма безопасность детей будет обеспечена в полном объеме, на случай каких-либо угроз и воздушных тревог предусмотрены укрытия. Об этом сообщила замминистра образования, науки и молодежи РК Оксана Красникова в пресс-центре РИА Новости Крым.В Крыму летний отдых школьников будет организован в 364 организациях. Большинство из них уже получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии, проинформировала главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Елена Лысенко."На сегодняшний день из планируемых лагерей у нас 339 получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии. Другие лагеря еще готовятся, это те, которые могут открыться во вторую и третью смену. Те, кто планируют работать в первую смену, практически все уже готовы и получили документы", - сообщила Лысенко.Во время контрольной "приемки" специалисты Роспотребнадзора обращают внимание на все составляющие безопасного отдыха – наличие допуска у сотрудников, чистоту пищеблока, соответствие территорий и ограждений. Свою проверку проводят и сотрудники МЧС России, рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по РК Игорь Скуртул."Мы проверяем наличие систем пожарной автоматики, чтобы в случае необходимости на ранней стадии выявить пожар и ликвидировать его, а также наличие и готовность систем противопожарного водоснабжения. Это мы проверяем ежегодно. Уже проверили все лагеря. Были выявлены нарушения, они имели режимный характер, но уже более 80% из них устранено. Нарушений, которые влекут угрозу жизни и здоровью граждан, не выявлено", - отметил он.Как рассказал замглавы территориального органа, главный государственный инспектор по маломерным судам РК Главного управления МЧС России по Крыму Александр Зраенко, спасатели проконтролировали и безопасность пляжных зон, где будут отдыхать дети из лагерей и санаториев.Как сообщалось, в этом году для школьников открываются 37 загородных лагерей и лагеря дневного пребывания, тематические площадки при школах и учреждениях допобобразования. Планируется оздоровить около 80% детей из всех районов республики, а также порядка 9 тысяч школьников из новых регионов России.Читайте также на РИА Новости Крым:Детский отдых – сколько школьников из Крыма отдохнут в лагеряхКрым примет на отдых около 9 тысяч детей из новых регионов РоссииГосударство выделит около 13 млрд рублей на новые курорты в Крыму
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Как в лагерях Крыма обеспечена безопасность детей на случай угроз

В лагерях Крыма предусмотрены укрытия для детей на случай атак – Минобраз

18:19 31.05.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В летних лагерях Крыма безопасность детей будет обеспечена в полном объеме, на случай каких-либо угроз и воздушных тревог предусмотрены укрытия. Об этом сообщила замминистра образования, науки и молодежи РК Оксана Красникова в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Во время выезда межведомственной комиссии мы уделяли этому особое внимание. Подготовлены укрытия, специальные помещения, в которые на время могут быть переведены дети. Эти помещения имеют капитальные стены, в них отсутствуют окна - все эти мероприятия проведены. Также все наши лагеря приняли участие в учениях, которые проводились на эту тему. К сожалению, мы все сейчас живем в такое время и должны быть готовы ко всем вызовам, в том числе к тревогам. Но мы надеемся, что нам удастся этого избежать", - отметила она.
В Крыму летний отдых школьников будет организован в 364 организациях. Большинство из них уже получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии, проинформировала главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Елена Лысенко.
"На сегодняшний день из планируемых лагерей у нас 339 получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии. Другие лагеря еще готовятся, это те, которые могут открыться во вторую и третью смену. Те, кто планируют работать в первую смену, практически все уже готовы и получили документы", - сообщила Лысенко.
Во время контрольной "приемки" специалисты Роспотребнадзора обращают внимание на все составляющие безопасного отдыха – наличие допуска у сотрудников, чистоту пищеблока, соответствие территорий и ограждений. Свою проверку проводят и сотрудники МЧС России, рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по РК Игорь Скуртул.
"Мы проверяем наличие систем пожарной автоматики, чтобы в случае необходимости на ранней стадии выявить пожар и ликвидировать его, а также наличие и готовность систем противопожарного водоснабжения. Это мы проверяем ежегодно. Уже проверили все лагеря. Были выявлены нарушения, они имели режимный характер, но уже более 80% из них устранено. Нарушений, которые влекут угрозу жизни и здоровью граждан, не выявлено", - отметил он.
Детский оздоровительный лагерь - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
19 мая, 20:30Радио "Спутник в Крыму"
Как выбрать в Крыму лагерь для отдыха ребенка
Как рассказал замглавы территориального органа, главный государственный инспектор по маломерным судам РК Главного управления МЧС России по Крыму Александр Зраенко, спасатели проконтролировали и безопасность пляжных зон, где будут отдыхать дети из лагерей и санаториев.
"В Крыму задекларировано 23 детских пляжа, которые относятся непосредственно к лагерям. Все остальные имеют специально отведенные места для купания детей, так называемые купальни. Они специально оборудованы и имеют буйковую зону на глубине 1,2 м, там находятся спасатели, которые смотрят за безопасностью купания детей. Для детей есть отдельный проход на пляж, они приходят посменно и отмечаются по спискам", - отметил он.
Как сообщалось, в этом году для школьников открываются 37 загородных лагерей и лагеря дневного пребывания, тематические площадки при школах и учреждениях допобобразования. Планируется оздоровить около 80% детей из всех районов республики, а также порядка 9 тысяч школьников из новых регионов России.
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