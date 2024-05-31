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Крым примет на отдых около 9 тысяч детей из новых регионов России
Крым примет на отдых около 9 тысяч детей из новых регионов России - РИА Новости Крым, 31.05.2024
Крым примет на отдых около 9 тысяч детей из новых регионов России
Около девяти тысяч детей из новых регионов России отдохнут в Крыму этим летом. Об этом сообщила замминистра образования, науки и молодежи РК Оксана Красникова в РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T13:51
2024-05-31T13:51
2024-05-31T13:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Около девяти тысяч детей из новых регионов России отдохнут в Крыму этим летом. Об этом сообщила замминистра образования, науки и молодежи РК Оксана Красникова в пресс-центре РИА Новости Крым.Председатель Госсовета РК Владимир Константинов ранее заявил, что всего в детских лагерях полуострова отдохнут около 190 тысяч детей. А глава республики Сергей Аксенов сообщил, что этим летом Крым примет на отдых тысячу детей из Белгородской области. Они приедут на отдых в июне и августе. Отдых белгородских детей будет оплачен из регионального бюджета – на эти цели выделено 36 миллионов рублей.В целом российское правительство выделило на отдых и оздоровление детей из Белгородской и Оренбургской областей более 1,1 млрд рублей, школьники смогут отдохнуть в лагерях и санаториях Крыма и Краснодарского края. Благодаря федеральной поддержке в 2024 году отдыхом будут обеспечены почти 22,5 тысячи ребят из этих регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:К приему готовы: как обеспечивают безопасность в детских лагерях КрымаДети из Белгородской области приедут на отдых в Крым в июне и августеСколько оздоровительных лагерей в Крыму готовы принять детей
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Крым примет на отдых около 9 тысяч детей из новых регионов России
Крым примет на отдых около 9 тысяч детей из новых регионов и школьников из Белгорода