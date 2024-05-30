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Дети из Белгородской области приедут на отдых в Крым в июне и августе

Дети из Белгородской области приедут на отдых в Крым в июне и августе - РИА Новости Крым, 30.05.2024

Дети из Белгородской области приедут на отдых в Крым в июне и августе

Этим летом Крым примет на отдых тысячу детей из Белгородской области. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 30.05.2024

2024-05-30T18:14

2024-05-30T18:14

2024-05-30T18:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Этим летом Крым примет на отдых тысячу детей из Белгородской области. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, отдых детей будет оплачен из регионального бюджета – на эти цели выделено 36 миллионов рублей.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что правительство выделило более 1,1 млрд рублей на отдых и оздоровление детей из Белгородской и Оренбургской областей в лагерях и санаториях Крыма и Краснодарского края. В этом году отдыхам будут обеспечены почти 22,5 тысячи ребят из этих регионов. Глава правительства поручил главе Минфина Антону Силуанову оперативно направить средства регионам для организации поездок в места отдыха.Ранее председатель Госсовета республики Владимир Константинов в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, что этим летом на отдых и оздоровление в Крым приедут тысячи детей из Белгородской области. Он также подчеркнул, что в этом курортном сезоне будет продолжена работа по размещению на летний отдых детей из новых регионов России.На этой неделе заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Оксана Красникова сообщила, что для безопасности детей в летних лагерях полуострова установлены системы видеонаблюдения, противопожарные системы, так называемые "тревожные кнопки" и убежища на случай воздушных тревог. Все учреждения перед началом сезона проверены членами специальной межведомственной комиссии и имеют действующие "паспорта безопасности".Читайте также на РИА Новости Крым:К приему готовы: как обеспечивают безопасность в детских лагерях КрымаСколько оздоровительных лагерей в Крыму готовы принять детейКак выбрать в Крыму лагерь для отдыха ребенка

https://crimea.ria.ru/20240522/plyazhi-tropy-i-turisty-kak-krym-gotovitsya-k-letu-i-kakim-budet-sezon-1137483545.html

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